Una definición muy elevada de temperatura, una determinación que incidió en el resultado final y el enojo encendido de todos los protagonistas. Y el que quedó en el centro de la escena fue el árbitro Pablo Echavarría que se enfrentó con el entrenador de San Lorenzo, Ruben Darío Insua, en pleno partido y después del empate con Boca 1-1, el juez tuvo una charla intensa con los futbolistas del Ciclón que le reclamaron por la acción en al que anuló el gol de Cristian Barrios a instancias del VAR.

Las protestas por la determinación del árbitro del partido, que fue advertido que Federico Girotti estaba adelantada en la acción previa a la gran definición de Barrios y que significaba el 2-1 para San Lorenzo en sobre el desenlace del clásico con Boca, desató la locura. El encargado de VAR, Jorge Baliño, determinó que el ex delantero de River estaba adelantado y Echavarría aplicó el reglamento para anular la conquista del Ciclón.

Todo el plantel de San Lorenzo se fue encima del árbitro y el arquero Augusto Batalla fue el más molesto por la situación. Incluso, el entrenador del conjunto de Boedo se acercó hasta el borde de la cancha, miró desafiante a Echavarría y las cámaras captaron el momento exacto de un cruce muy caliente entre los dos. El DT lo miraba y le decía: “ ¿Qué te pasa? ”. El juez del encuentro, lejos de mostrarse indiferente a esta postura de Insua, le devolvió una frase más elevada y con gestos evidentes: “ Andá a vender humo ”.

"Andá vende humo". De Pablo Echavarría a Rubén Darío Insúa

Lejos de calmarse toda la situación, cuando terminó el partido, todos los jugadores de San Lorenzo fueron a reclamarle a Echavarría por la jugada del gol anulada. La reacción del árbitro, captada por la transmisión oficial, fue calmar a algunos futbolistas, pedirles a sus asistentes con no hablen y después les explicó a algunos jugadores del Ciclón que su determinación estuvo atada a lo que le informaron desde el VAR y la frase que le dio a Jalil Elías: “ Yo estoy en la cancha con vos, boludo, ¿qué querés que le haga? ”.

Después del encuentro, Insua estaba muy molesto por el tanto anulado y continuó hablando del tema en la conferencia de prensa, aunque ya no le apuntó a Echavarría sino a Baliño: “ El gol era válido. La culpa no es del árbitro, es del VAR. ¿Quién estaba en el VAR? Baliño... y bueh. Acabamos de ver todos que está perfectamente habilitado, cuando trazan la línea la pelota ya sale y sólo se ve una pequeña porción del hombro de Girotti. La culpa no es del árbitro porque lo llamaron del VAR, Echavarría dirigió muy bien . Hubiésemos ganado el partido con ese gol, el equipo lo merecía por el segundo tiempo y contra un gran rival con jugadores con grandes recursos técnicos. Obviamente cuando te anulan un gol en el minuto final que vuelcan un clásico a uno le duele. El equipo estuvo a la altura de las circunstancias con espíritu de lucha. Es una pena, fue una gran definición del Perro”.

"ES FINA. ¿QUÉ QUERÉS QUE HAGA?" los jugadores de San Lorenzo le protestaron a Pablo Echavarría tras el partido.

Y continuó: “Viendo en la computadora, cuando la pelota está saliendo del pie de Batalla, Girotti estaba perfectamente habilitado. Hubiésemos ganado el partido, obvio que nos perjudicó ”.

"GIROTTI ESTÁ PERFECTAMENTE HABILITADO." El Gallego Insúa fue claro al referirse a la polémica que dejó a San Lorenzo sin triunfo ante Boca en la #CopaDeLaLiga.





