La agenda de la TV del martes: Boca, Rosario Central y Platense por la Copa Libertadores; Manchester City y Chelsea, con actividad en la Premier League
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 19 de mayo de 2026.
FÚTBOL
Copa Libertadores
- 19 Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima. Disney+
- 19 Fluminense vs. Bolívar. Fox Sports 3
- 19 Rosario Central vs. Universidad Central. Fox Sports 2
- 21 Always Ready vs. Mirassol. Fox Sports 3
- 21 Independiente Santa Fe vs. Platense. Fox Sports 2
- 21:30 Boca vs. Cruzeiro. Fox Sports y Telefé
- 23 Independiente del Valle vs. Libertad. Fox Sports 2
Premier League
- 15:30 Bournemouth vs. Manchester City. ESPN
- 16:15 Chelsea vs. Tottenham. Disney+
Copa Sudamericana
- 19 Audax Italiano vs. Barracas Central. ESPN 2
- 19 Montevideo City Torque vs. Deportivo Riestra. DSports (1610)
- 21:30 San Pablo vs. Millonarios. ESPN 2
- 23 América de Cali vs. Tigre. DSports (1610)
- 23 Deportivo Cuenca vs. Recoleta. ESPN 4
BÁSQUETBOL
Los playoffs de la NBA
- 21 New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers. La final de la conferencia este, juego. ESPN 3
CICLISMO
- 8 Giro de Italia. La etapa 10. DSports 2 (1612)
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