La agenda de la TV del martes: Boca, Rosario Central y Platense por la Copa Libertadores; Manchester City y Chelsea, con actividad en la Premier League

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 19 de mayo de 2026.

FÚTBOL

Copa Libertadores

19 Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima. Disney+

19 Fluminense vs. Bolívar. Fox Sports 3

19 Rosario Central vs. Universidad Central. Fox Sports 2

21 Always Ready vs. Mirassol. Fox Sports 3

21 Independiente Santa Fe vs. Platense. Fox Sports 2

21:30 Boca vs. Cruzeiro. Fox Sports y Telefé

23 Independiente del Valle vs. Libertad. Fox Sports 2

Rosario Central recibe a Universidad Central de Venezuela FEDERICO PARRA - AFP

Premier League

15:30 Bournemouth vs. Manchester City. ESPN

16:15 Chelsea vs. Tottenham. Disney+

Copa Sudamericana

19 Audax Italiano vs. Barracas Central. ESPN 2

19 Montevideo City Torque vs. Deportivo Riestra. DSports (1610)

21:30 San Pablo vs. Millonarios. ESPN 2

23 América de Cali vs. Tigre. DSports (1610)

23 Deportivo Cuenca vs. Recoleta. ESPN 4

BÁSQUETBOL

Los playoffs de la NBA

21 New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers. La final de la conferencia este, juego. ESPN 3

James Harden, jugador de los Cleveland Cavaliers Duane Burleson - FR38952 AP

CICLISMO