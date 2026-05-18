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La agenda de la TV del martes: Boca, Rosario Central y Platense por la Copa Libertadores; Manchester City y Chelsea, con actividad en la Premier League

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

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Boca recibe a Cruzeiro por la Libertadores
Boca recibe a Cruzeiro por la LibertadoresDOUGLAS MAGNO - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 19 de mayo de 2026.

FÚTBOL

Copa Libertadores

  • 19 Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima. Disney+
  • 19 Fluminense vs. Bolívar. Fox Sports 3
  • 19 Rosario Central vs. Universidad Central. Fox Sports 2
  • 21 Always Ready vs. Mirassol. Fox Sports 3
  • 21 Independiente Santa Fe vs. Platense. Fox Sports 2
  • 21:30 Boca vs. Cruzeiro. Fox Sports y Telefé
  • 23 Independiente del Valle vs. Libertad. Fox Sports 2
Rosario Central recibe a Universidad Central de Venezuela
Rosario Central recibe a Universidad Central de VenezuelaFEDERICO PARRA - AFP

Premier League

  • 15:30 Bournemouth vs. Manchester City. ESPN
  • 16:15 Chelsea vs. Tottenham. Disney+

Copa Sudamericana

  • 19 Audax Italiano vs. Barracas Central. ESPN 2
  • 19 Montevideo City Torque vs. Deportivo Riestra. DSports (1610)
  • 21:30 San Pablo vs. Millonarios. ESPN 2
  • 23 América de Cali vs. Tigre. DSports (1610)
  • 23 Deportivo Cuenca vs. Recoleta. ESPN 4

BÁSQUETBOL

Los playoffs de la NBA

  • 21 New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers. La final de la conferencia este, juego. ESPN 3
James Harden, jugador de los Cleveland Cavaliers
James Harden, jugador de los Cleveland Cavaliers Duane Burleson - FR38952 AP

CICLISMO

  • 8 Giro de Italia. La etapa 10. DSports 2 (1612)
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