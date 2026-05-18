La venta de entradas para la final River vs. Belgrano: valores, días y horarios en los que comenzará el expendio para la final del Apertura

River y Belgrano son los finalistas del Torneo Apertura. La definición será el próximo domingo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y la Liga Profesional brindó este lunes todos los detalles de lo que será la venta de entradas, la cantidad con la que cuenta cada equipo y también de qué manera se dividirán las ubicaciones.

Desde la AFA anunciaron de forma oficial cómo se llevará a cabo la venta de entradas. La plataforma para adquirirlas será deportick.com y se dividirá de la siguiente manera. Este martes 19 de mayo, a partir de las 14, habrá una preventa exclusiva para los clientes de NaranjaX, uno de los sponsor se la Liga Profesional de Fútbol.

Los fanáticos de Belgrano ocuparán las tribunas Artime y Gasparini Hernan Cortez - Getty Images South America

Mientras que el miércoles 20, también a partir de las 14, comenzará el expendio de tickets para los socios de ambos clubes. Vale destacar que, a través de sus canales de información como redes sociales y su página oficial, los clubes finalistas informarán el proceso de venta para sus propios socios. Una aclaración que hacen desde la Liga Profesional es que no se venderán entradas el día del partido.

Otra de las informaciones que se ofrece en el el comunicado es que en caso de existir remanente de entradas se informará oportunamente la venta a no Socios. Por otra parte, Los valores de las entradas para ambas parcialidades serán diferentes para socios y para no socios. Los precios van desde $80.000, las populares, hasta los $180.000, las plateas.

El estadio Mario Alberto Kempes estará dividido en dos partes. Como su capacidad es para 57.000, habrá 28.500 lugares para cada parcialidad. Los hinchas de River ocuparán la popular Willington y la platea Ardiles. Por lo tanto, los fanáticos de Belgrano estarán ubicados en la cabecera Artime y en la platea Gasparini.

El estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba será el escenario de la final del Torneo Apertura mario sar

Para ingresar a la cancha, todos los espectadores deberán presentar el DNI físico para su escaneo en los molinetes de ingreso. Esto es para controlar el cumplimiento del programa Tribuna Segura. Este sistema permite a las autoridades chequear en tiempo real si la persona tiene antecedentes penales, restricción de concurrencia o deudas alimentarias.

Será la segunda vez que se dispute una final del torneo argentino en el estadio Mario Alberto Kempes. Las otras dos ocasiones tuvo a los mismos equipos como protagonista. La primera fueel 2 de junio de 2019. Tigre, dirigido por Néstor Gorosito, venció 2-0 a Boca y se consagró campeón de la Superliga. Casi tres años después, fue el escenario ideal para el desquite. El 22 de mayo de 2022, el Xeneize y el Matador volvieron a cruzarse en una definición, esta vez por la Copa de la Liga Profesional. Boca ganó 3 a 0 y obtuvo la Copa de la Liga Profesional.

Valor de las entradas

River

Popular Willington (socio): $80.000.

Popular Willington (no socio): $150.000.

Platea Ardiles (socio): $120.000.

Platea Ardiles (no socio): $180.000.

Belgrano