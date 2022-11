El triunfo personal de Scaloni: pateó el tablero, hizo cuatro cambios y terminó festejando la clasificación de Argentina para octavos del Mundial 2022

escuchar

DOHA.- Sanguíneo, eléctrico, emocional..., Lionel Scaloni vivió el partido entre la Argentina y Polonia con el corazón en la mano. Gritó, caminó, gesticuló, siguió caminando, volvió a gritar. Sufrió, tomó agua, levantó los brazos. Disfrutó. Alguna pocas veces se sentó, sobre todo, para intercambiar pensamientos con sus ayudantes del cuerpo técnico (con Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala). Dialogó (y mucho) con el cuarto árbitro, sobre todo en el primer tiempo, aprovechando que el juez hablaba en español (el hondureño Said Martínez). Scaloni se desahogó. Y gozó.

Lionel Scaloni vivió enérgicamente el partido ante Polonia Aníbal Greco

El entrenador nacido en Pujato (Santa Fe) hace 44 años se la jugó y superó otro obstáculo. Alteró el once inicial con cuatro cambios con respecto al equipo que había vencido por 2-0 a México: ingresaron Cristian Romero y Nahuel Molina por Lisandro Martínez y Gonzalo Montiel en la defensa, Enzo Fernández le ganó la pulseada a Guido Rodríguez y Leandro Paredes en el medio, y Lautaro Martínez fue reemplazado por Julián Álvarez en el ataque. Y hubo una fluidez a la altura de las expectativas. Con el 2-0 final ante Polonia, pero sobre todo por la superioridad que el equipo nacional derramó sobre el campo de juego, las decisiones estratégicas de Scaloni le dieron la razón.

Scaloni estaba con los brazos cruzados cuando Alexis Mac Allister, en el comienzo del segundo tiempo, convirtió el primer gol del partido. No lo gritó: sólo sonrió, radiante, y se dio vuelta hacia el banco. Unos segundos después, con los jugadores volviendo hacia el campo de juego argentino tras la celebración del gol, crispó los puños felicitando a Mac Allister por el gran acierto.

Casi de inmediato, el DT notó algo en el juego y, a los pocos minutos, le pidió a Leandro Paredes que intensificara su entrada en calor. Finalmente, a los 13 minutos de la segunda parte, movió el banco por primera vez en el encuentro: entraron Paredes y Nicolás Tagliafico por Ángel Di María y Marcos Acuña, respectivamente. Scaloni entendió que era una buena idea juntar a Enzo Fernández y a Paredes con el objetivo de tener mayor control en el medio campo y -nuevamente- acertó con ese movimiento de piezas. Buscó más paciencia y criterio en el manejo de la pelota y el juego asociado.

Scaloni, tras el partido, saludando a Robert Lewandowski Aníbal Greco

La presencia de Paredes, además, le permitió soltarse más a Enzo Fernández. Y el exjugador de River, desde mitad de año en Benfica (¿por cuánto tiempo más resistirá en la liga de Portugal antes de que se lo lleve un gigante europeo?) tuvo otro momento de lucidez, habilitó a su amigo Julián Álvarez y la Araña, con un derechazo, batió al estupendo arquero polaco (y de Juventus), Wojciech Szczesny. Recién allí, con ese golazo, Scaloni se permitió mostrar un poco más de euforia. Se alivió, sonrió. Se le humedecieron los ojos. Con el tanto anotado por el exhombre de River y actual Manchester City se definió todo. El DT volvió a hacer otros cambios (entraron Germán Pezzella, Lautaro Martínez y Thiago Almada). De todos modos, ya nada podía alterarse.

Tras un comienzo frustrante de Qatar 2022 (derrota 2-1 ante Arabia Saudita), el cuerpo técnico pensó en modificaciones y potenciales soluciones. Movió piezas y varió estrategias. Y el equipo argentino reaccionó. Con juego, pero sobre todo con mucho corazón. El conjunto albiceleste se fortaleció y ya piensa en los octavos de final, el sábado, frente a Australia.

El golazo de Julián Álvarez

⚽️ GO LA ZO. Una larga serie de pases y definición EXQUISITA de Julián Álvarez para el 2-0 de #ARG ante #POL.#CatarEnDIRECTV pic.twitter.com/nhpG3zHqRP — DSports (@DSports) November 30, 2022

Un rato más tarde del final, mucho más frío y analítico, Scaloni se sentó ante la prensa. “Estamos satisfechos por el partido que hicimos, que no era un fácil, el contexto no era fácil, había que jugar y ganar contra un equipo al que le servían dos resultados. Eso hacía que el partido fuera muy difícil. Pero lo interpretamos de manera correcta. Los jugadores hicieron un partido completo y estamos contentos. A veces las cosas no se dan, pero no se dejan de internar y muchas veces dan sus frutos”, dijo en la apertura de la rueda de prensa.

Con la mesura que lo suele acompañar, Scaloni se mantuvo equilibrado, no quiso dejarse llevar por la euforia: “Hicimos un buen partido y hay que seguir. No somos candidatos a nada. Ratifico que somos un equipo difícil que va a dar pelea. Pensar que por ganar hoy ya vamos a ser campeones, es algo errado. Al final, el método y cómo buscás el resultado, queda. Y hay que ver cómo perdés. A mí todavía me duele cómo se perdió con Arabia, en el primer partido. No somos candidatos ni somos favoritos: seguimos siendo los mismos (...) La derrota del primer partido no sacó algo más de nosotros, no fue beneficioso para nada, nos hizo pensar que teníamos que ganar los dos partidos que quedaban”.

El DT reconoció que reemplazó a Di María porque el jugador de la Juventus sintió una molestia física y prefirieron cuidarlo: “Se le puso duro el cuádriceps, preferimos sacarlo porque es importante y no vale la pena seguir con un jugador que tienen chances de hacerse daño”.

Las indicaciones de Scaloni: Lautaro Martínez, uno de los jugadores que entró ante Polonia desde el banco de suplentes Ariel Schalit - AP

Scaloni, de ninguna manera, subestimará a Australia, el próximo rival argentino en Qatar: “Son todos rivales difíciles. A nosotros nos ganó Arabia, que es un buen equipo pero nadie lo esperaba. El fútbol hoy es partido a partido, hay que analizar todo e, incluso, jugando bien podés perder, como pasó con Arabia, que tuvimos muchas situaciones de gol, nos anulan un gol, para mi legal [a Lautaro Martínez], otro por poquito. El que piense que Australia será fácil, está equivocado. Cuando jugás un Mundial y representas a tu país, te multiplicás”.

Consultado sobre si pensó reemplazar a Leo Messi tras el 2-0, con el partido definido, Scaloni fue contundente. “No. Si no me lo pide, no lo saco. Seguro”.

Antes de dejar la sala, Scaloni bajó línea y se quejó por el escaso tiempo de recuperación que los jugadores tendrán para el desafío frente a Australia: “Son las 2 de la mañana acá en Qatar, estamos todavía en el estadio y Australia está descansando. Salimos primeros del grupo y tenemos que jugar el sábado, la FIFA lo decidió así. Me parece una locura tener tan pocos días. Mañana ya es jueves, al otro día hay que preparar el partido y, al otro, jugar”.