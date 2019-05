La renovación de Camilo Mayada con River

"Me siento importante. A lo largo de mi paso en River no me ha tocado ser titular seguido, pero valoro mucho la oportunidad Como dijo Leo Ponzio, jugar un partido acá es como jugar cinco en otro equipo, entonces uno tiene que valorar cuando le toca y las cosas salen bien". Claro y sincero como siempre, Camilo Mayada habló tras la goleada del conjunto millonario ante Aldosivi, respecto de su continuidad en el club. Siempre agradecido y consciente del rol que cumple dentro del esquema que plantea Marcelo Gallardo, el uruguayo pone en duda la renovación de su contrato que vence a fines de junio.

Llegó al club de Núñez en junio de 2015 proveniente de Danubio (Uruguay) y siempre estuvo relegado en el banco por las figuras como Gabriel Mercado, Carlos Sánchez o Gonzalo Montiel, claves en el equipo de Gallardo. Pero para el entrenador siempre fue una pieza clave para el recambio y los segundo tiempos. Su velocidad y polifuncionalidad le dieron al uruguayo sus oportunidades para ingresar y así fue clave en la gestión del equipo en el partido de vuelta de la final de Copa Libertadores ante Tigres de México en 2015 o en su ingreso en la victoria ante Boca en Madrid.

Por eso a pocos días del vencimiento de su vínculo con River el jugador no ve con malos ojos una posible salida, ya que sería una buena posibilidad tratar de sumar más minutos en el exterior.

"Hay negociaciones, el club busca sus mejores intereses y yo busco lo mejor para mí. Es muy lindo jugar acá pero también hay una realidad, que el país está muy complicado, entonces hay cosas que exceden lo que uno pretende. La carrera del jugador es una sola y mi primer paso fue estar en Argentina, pero nunca tuve una experiencia en otro club. Quiero siempre lo mejor para mi futuro y el de mi familia", apuntó.