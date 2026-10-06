El video creado por la AFA por la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

“Cuenta la historia que un pibe nacido en Rosario llegó para cambiarnos la vida...”. Así, con esa frase contundente, directa al corazón, y la imagen de un VHS, comienza el video especial que realizó la Asociación del Fútbol Argentina por la despedida de Lionel Messi de la selección nacional (esta noche, en el amistoso ante Benín, en el estadio Monumental).

“Pero no sólo por sus 125 goles. Había algo mejor. Algo que ningún diario llegó a documentar. Mejor que las dos Copas América, inclusive mejor que la Copa del Mundo en Qatar. Leo, ¿sabés por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores", continúa la narración de la producción audiovisual difundida por la AFA.

El video de la AFA en homenaje a Messi

El video emotivo de AFA para Lionel Messi

Inmortal, el documental de LA NACION sobre Messi

Messi se despide de la selección este martes. El capitán disputó su último mundial en Estados Unidos y llevó a la Argentina a una final por segunda vez consecutiva. Había levantado la Copa en Qatar en 2022. Con su salida del equipo, se termina un ciclo dorado de la selección y LA NACION lanza Inmortal, la historia detrás del último capítulo que cambió el fútbol, un documental que te muestra el detrás de escena de la cobertura de la última hazaña del jugador que deja una huella imborrable en el fútbol mundial.

Inmortal acompaña a Messi, el capitán, a lo largo de los ocho partidos. Los de fase de grupos, que pasaron sin sobresaltos, con un hack trick frente a Argelia, un doblete contra Austria y un gol contra Jordania. En la fase eliminatoria, anotó un gol en 16 avos contra Cabo Verde, tuvo un rol clave contra Egipto y fue el espíritu para la victoria emotiva contra Inglaterra. Messi llevó hasta la final a la Argentina contra España.

A los 39 años, Lionel Messi fue el alma del equipo contra Egipto en octavos de final. Cuando todo parecía perdido, por un juego trabado, por contraataques letales de los rivales, por un penal fallado por él mismo, el capitán empezó la remontada: tras estar 2 goles abajo, metió un gol y luego asistió al Cuti Romero para el empate. El partido terminó 3 a 2. Tuvo una actuación destacada ante Suiza en cuartos, con una asistencia, en el 3 a 1. Y dio las dos que terminaron en goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para el 2 a 1 en Inglaterra.

Este documental tiene imágenes exclusivas de la performance del capitán dentro de la cancha: los ocho goles, las asistencias, la alegría y el llanto por lo que fue y lo que pudo haber sido. Pero también hay imágenes del 10 afuera del estadio, en las conferencias de prensa, y el detrás de escena de los hinchas, los banderazos y los festejos alrededor de los estadios. La bandera de Malvinas en aquella semifinal y el sabor amargo contra España, por lo que pudo haber sido la cuarta estrella.

Messi se retira de la selección con números asombrosos. Jugó 207 partidos (con el del martes, 208) y convirtió 125 goles. Fue bicampeón de América, campeón del Mundo, y obtuvo la Finalíssima contra Italia. Anotó 21 goles en Copas del Mundo, y ocho de ellos en la última.