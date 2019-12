Ameal posa con el fondo de camisetas de Boca. El domingo, las elecciones en Boca consagrarán al sucesor de Angelici Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Jorge Amor Ameal tiene 71 años. Es empresario y candidato a presidente de Boca por la agrupación "Juntos por Boca": su compañero de fórmula es Mario Pergolini, y Juan Román Riquelme se sumó a la lista en las últimas semanas. Asumió la presidencia del club en octubre de 2008, tras la muerte de Pedro Pompilio, y completó ese mandato hasta diciembre de 2011. Luego de su mandato, se inició la gestión de Daniel Angelici, que culmina este domingo.

LA NACION presenta esta entrevista sobre la base de un cuestionario idéntico al que se formuló para los otros dos candidatos presidenciales: Christian Gribaudo y José Beraldi.

-En caso de que gane, ¿quién será el próximo DT de Boca y quiénes los primeros refuerzos del equipo?

-Lo más atinado es esperar que pasen las elecciones. Si el socio nos elige, luego anunciaremos quién será el técnico y los primeros refuerzos. No nos parece serio estar nombrando jugadores o técnicos antes de que se lleven a cabo las elecciones.

-¿Cuál es el proyecto que tiene para aumentar la capacidad de espectadores en la Bombonera?

-Nosotros tenemos el proyecto "Bombonera 360", para el que hay que comprar las dos manzanas linderas. Por suerte el oficialismo se dio cuenta de que se podían comprar. No es malo eso, después de decir tanto que no se podía. "Bombonera 360" plantea un estadio para 78.000 personas, 70 por ciento de espacio para populares y 30 por ciento plateas y palcos.

-¿Cuál será su política en relación a los socios activos y adherentes?

-En primer lugar hay que ordenar todo eso. Hay gente que entra siempre y gente que no entra nunca. Hay que transparentar eso. Nosotros estamos trabajando en dos proyectos: uno sobre los socios adherentes y otro para los activos. Seguramente volveremos con los socios activos con el tema del ranking, y para los adherentes tenemos un plan que prefiero no contarlo porque sino el oficialismo lo copia y lo copia mal.

Ameal con Riquelme y Pergolini, integrantes de la lista que encabeza

-¿Cómo será la relación de Boca con River y la AFA?

-Con River habrá que tener una relación madura, de dos instituciones muy importantes. Y con la AFA tenemos que rever muchas cosas. No puede ser que Boca sea perjudicado por el rating de la TV. Jugamos a las 21.30 o a las 11, con lo cual los boquenses no pueden ni almorzar ni cenar en familia. Hay que ordenar eso. Y seguramente iremos a la AFA a plantear toda la problemática que hay que resolver. Hay que acomodar todo, y que entiendan quién y qué es Boca.

-¿Cuál es la receta para volver a ganarle a River y volver a levantar una Libertadores?

-El tema es el orden. Vos tenés que lograr orden. No se pueden comprar 75 jugadores, porque sí, hubo muchos jugadores, pero nunca hubo un equipo. Vos necesitás armar un equipo. Y a partir de ahí, con nuestra gente, que acompaña permanentemente, y con jugadores que entiendan cuál es la identidad xeneize, eso va a poder volver a suceder. Receta no hay, pero a mí me fue muy bien en ese sentido cuando fui presidente.

-¿Cómo trabajará para erradicar a los barrabravas?

-Nosotros tenemos un proyecto que llevaremos a la secretaría de seguridad, y que consta de cinco puntos. Que se digitalicen todos los estadios del fútbol argentino, poner puertas antivandálicas, que la Policía tenga un cuerpo especial para espectáculos públicos que no esté a cargo de los clubes sino del Estado, porque es monopolio del Estado, fiscales contravencionales en cada partido, y por último que aquellos dirigentes que tengan connivencia con cualquier problema que se puede generar por culpa de la violencia tengan penas de cumplimiento efectivo en la cárcel. Y así se terminarán los problemas. No se puede usar la violencia como publicidad, sino resolver el problema. Tenemos una sociedad violenta, y en el corto plazo no se resuelve. Pero se resuelve con educación, educación y más educación.

-¿Qué propuestas tiene para generar más recursos para el club?

-Una persona que ya está trabajando en ese sentido es Mario (Pergolini). Él tiene muchas ideas vinculadas a los contenidos por celular, apps y demás cosas. Hoy recibimos el 65 por ciento de los ingresos por los socios activos y adherentes. Nosotros iremos en busca de otro esquema: que los que más aporten sean las empresas. Obviamente tenemos ideas pensadas para China, India y demás países. Nosotros vamos por un camino diferente al que instaló la actual comisión directiva.

Ameal fue presidente de Boca entre noviembre de 2008 y diciembre de 2011

-¿Cuál será su política en divisiones juveniles y a nivel social?

-La política en juveniles tiene para nosotros temas fundamentales. En primer lugar tenemos que educar a los chicos, y también a sus padres. Y por otro lado tenemos que ver bien cuál es la problemática que hay hoy en el club que cuando llega un talento a los dos minutos ya tiene un representante. Que los hay buenos y no tan buenos. Vamos a trabajar en esa política, que es fundamental. Con respecto a los temas sociales, lo primero que haré es abrir las puertas del club. El club tiene que estar cubierto de chicos practicando deportes y temas culturales. Eso es fundamental. Nos tenemos que involucrar en la problemática. Los dirigentes hablamos de alcohol, droga y todas las cosas que pasan, pero no se hace nada. Nosotros vamos a hacer y mucho para contener al barrio y seremos un brazo extendido. Construiremos diferentes filiales para que el escudo de Boca no se vea solo en Brandsen 805 sino en todo el país.

-¿Qué le aporta su candidato a vicepresidente?

Mucho. Muchísimo. Mario seguramente estará enfocado en todo lo vinculado a la comunicación. Todos sabemos lo exitoso que es en ese aspecto, así que va a aportar mucho. También en el tema social. Y todos trabajaremos en la reforma de la Bombonera.

-¿La presencia de Riquelme en estas elecciones sentencia el resultado?

-No. Riquelme ayuda y mucho. Es un ídolo y hay que buscar una síntesis entre él y nosotros. Estamos muy contentos. Él también. Está contento. Feliz. Nosotros comenzamos a hablar con Román en junio. Después la gente se sorprendió cuando anunció que venía con nosotros. Por suerte lo pudimos convencer. El proyecto está vinculado con la gente que se encargará de las decisiones dentro del fútbol. Con Román (Riquelme) a la cabeza, pero también con Sebastián Battaglia, el Patrón Bermúdez, Cascini, el Chelo Delgado. Y se irán sumando los que tantas satisfacciones y gloria nos dieron.

-¿Por qué habría que votarlo?

Porque tenemos proyectos, ideas. Tenemos 12 puntos en los que se resumen nuestras intenciones. Tenemos que recuperar la identidad, las inferiores, el fútbol amateur, deportes. Boca hoy no tiene deportes. Vamos a escuchar al socio. El departamento de Cultura va a volver a ser un departamento de Cultura. Nosotros hemos trabajado en el club. Vamos a tratar de evitar cometer los errores que cometimos y mejorar todo lo que haya que mejorar. Boca es un club muy lindo para administrar.