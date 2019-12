José Beraldi, candidato a presidente de Boca Crédito: Daniel Jayo

José Beraldi tiene 62 años. Es empresario y candidato a presidente de Boca por el frente "Unidos para volver a ganar". Su compañero de fórmula es Rodolfo Royco Ferrari. Fue dirigente del club y ocupó diferentes cargos desde 1995 hasta 2011.

LA NACION presenta esta entrevista sobre la base de un cuestionario idéntico al que se formuló para los otros dos candidatos presidenciales: Christian Gribaudo y Jorge Amor Ameal.

-En caso de que gane, ¿quién será el próximo DT de Boca y quiénes los primeros refuerzos del equipo?

-Más allá de no poder jugar la final de la Libertadores, lamentablemente Alfaro se autoexcluyó con sus declaraciones. Por eso pensamos en Miguel Russo, Palermo e incluso he hablado con Luiz Felipe Scolari. Y también hemos anunciado al gran Gabriel Batistuta como cabeza de este grupo enfocado en el fútbol. Bienvenido si se queda Nico Burdisso. Y además también están Blas Giunta, el Ruso Ribolzi y el Beto Márcico cerca nuestro, para arengar y contagiar a los más chicos de lo que es Boca.

-¿Cuál es el proyecto que tiene para aumentar la capacidad de espectadores en la Bombonera?

-Nuestro proyecto es el único proyecto viable y es el Proyecto Esloveno, que lleva muchos años de trabajo y que contempla comprar las 19 casas frentistas de Del Valle Iberlucea. Hay un compromiso verbal con esos vecinos, y con eso se puede cerrar ese anillo del estadio y llevar la capacidad de la Bombonera a unas 70.000 localidades, sumada a otras modificaciones de otros sectores. Pero lo interesante es que también incorpora al barrio. Del Valle Iberlucea será un corredor turístico que conectará el estadio con Caminito, potenciando toda esa zona y muy importante para la vida social de Boca.

-¿Cuál será su política en relación a los socios activos y adherentes?

-Los socios activos tienen que tener el trato que se merecen, bajando un poco la presión sobre ellos. Cuando la reforma del estadio esté terminada los adherentes, que hoy pagan a cambio de nada, tendrán su sector exclusivo.

-¿Cómo será la relación de Boca con River y la AFA?

-Con River tenemos que cortar esta racha negativa. El tema AFA es igual que con la Conmebol: no hay que ir a pelearse, sino ir y dejar en claro qué es Boca. Si me toca ganar, el 9 voy a Paraguay a avisar que acá está Boca de nuevo, para plantear lo que realmente Boca merece. Boca respetará todas las normas, pero también tienen que respetar a Boca. No iremos con condiciones, pero no queremos que haya privilegios para nadie.

-¿Cuál es la receta para volver a ganarle a River y volver a levantar una Libertadores?

-No hay una receta. Lo que hay es un compromiso de trabajo. De armar el mejor equipo. Con la mayor responsabilidad. Y con los mejores actores. De entender que cuando vos contratás un técnico, ya sabés cómo juegan sus equipos. Entonces, o armás un plantel para esa idea, o le buscás la vuelta a ver qué equipo querés. Creo que hay un buen plantel. Pero se vendió inoportunamente a Nandez. Se te fue Benedetto. Se te fue Barrios en febrero. Entonces, no reemplazaste con esa misma calidad esos puestos, con todo el re-peto que me merecen los que llegaron. Creo que el error grande fue no entender cómo es esto y entender qué jugadores traer para ganar la Copa. Me extrañó en ese sentido de Nico Burdisso, que conoce el club.

-¿Cómo trabajará para erradicar a los barrabravas?

-Es un tema de la Justicia. Que se mantengan en orden dentro del club, que cualquiera que cometa un ilícito, habrá que tomar las medidas que correspondan, sin miramientos. No hay que tener complicidad. De las puertas para afuera depende de la justicia y no del club.

-¿Qué propuestas tiene para generar más recursos para el club?

-Boca es un generador de recursos. El presupuesto que maneja Boca es amplio. Para chocar Boca tenés que hacer las cosas muy mal. Tenés que ser prolijo y constante. Lo que se hizo bien hay que dejarlo y lo que no se hizo bien, corregirlo. Las finanzas están bien, hay que seguir por esa línea, quizás con un gusto distinto. Lo que hay que cambiar es lo deportivo.

-¿Cuál será su política en divisiones juveniles y a nivel social?

-La política de juveniles formará parte de un macro proyecto del fútbol profesional, donde nace todo hacia abajo. Que haya un lineamiento de juego. Que los técnicos de los chicos sean formadores. En lo posible que sean técnicos identificados con Boca. Esto es pasión. El primer mensaje es que esto se maneja con pasión. Del primer directivo al último empleado. Necesitamos eso. Tenemos que darle la vida social a todos los deportes. Recuperar el básquet, el voley, potenciar al fútbol femenino, que es muy importante. La Reserva va a volver a jugar en la cancha de Boca, para que la gente vea a los chicos y ellos se acostumbren a ese ambiente. Todo lo que tenga la camiseta de Boca vamos a jugar a ganador. Por eso hay dos mujeres en la lista, varios vitalicios, muchos del interior. Para que cada uno aporte su visión y entre todos nos potenciemos. La idea es abrirle la puerta del club a los vecinos. Incorporar a los chicos del barrio, quizás la creación una escuela dentro del club, mejorar la pileta y los quinchos, que es un lugar de encuentro para todos.

-¿Qué le aporta su candidato a vicepresidente?

-Royco me aporta la misma convicción que tuvimos desde el día uno. De respetar esta fórmula. Me dijeron que iba con el oficialismo y quedó claro que no. Royco representa mucho en el interior. Es mucho más de lo que yo pensaba el cariño que le tienen. La honestidad que tiene. Nosotros tenemos convicciones para Boca. No nos interesa la política, ni nos interesa el club como trampolín político. Queremos lo mejor para el club.

-¿La presencia de Riquelme en estas elecciones sentencia el resultado?

-No sentencia nada. Hay que respetarlo como uno de los máximos ídolos de Boca. Pero no vamos a competir contra él en un partido de fútbol, donde sabemos que nos va a ganar. Donde no me puede ganar es en conducir un club, donde yo tengo muchísima experiencia. Estoy preocupado porque no eligió el candidato a presidente a la altura de lo que es Román. Creo que Ameal dejó mucho que desear en su gestión, con muchos fracasos. Por eso tampoco pudimos lograr la unidad, por todo lo que nos diferencia. Si nos toca ganar, creo que los ídolos de Boca lo serán siempre. Lo que pasa es que acá estamos pensando en una idea de conducción, tengo un compromiso con alguien que manejará el fútbol y no voy a cambiar esa decisión.

-¿Por qué habría que votarlo?

-Primero porque no tengo dudas de que soy el candidato con más ADN bostero que hay. Segundo por las convicciones que he respetado. En esa el socio sabe que nunca le fallé. El que tiene más experiencia de gestión, en lo deportivo principalmente, manejando el fútbol en la época más gloriosa, junto a Carlos Bianchi. Y porque tenemos la mejor conducción, la mejor comisión directiva, con gente profesional y muy capacitada para manejar la economía. Y totalmente apolítica.