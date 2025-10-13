Eliminatorias europeas: Islandia se lo empató a Francia sacando del medio y Alemania deberá esforzarse para clasificarse

Se disputaron ocho partidos de la etapa de grupos de las eliminatorias europeas y la clasificación al Mundial 2026 para algunas selecciones, deberá esperar. En un partidazo, Francia e Islandia igualaron 2 a 2 y a los subcampeones del mundo en Qatar 2022 les empataron... tras un saque del medio del rival. Además, se destaca la victorias de Bélgica, que se acomodó en su grupo con el objetivo de meterse en la copa del mundo, y el triunfo de Alemania, que tiene un incómodo competidor. Por último, una selección protagonista está al borde de la eliminación.

Islandia y Francia jugaron un partidazo en el estadio Laugardalsvöllur, en Reikiavik e igualaron 2 a 2. Lo empezaron ganando los locales con el gol marcado por el defensor Victor Pálsson, a los 39 minutos de la primera parte, con una defensa rival que no supo marcar bien la pelota parada. El córner parecía de fácil despeje, pero todos se confiaron y Pálsson convirtió. De ese modo se fueron al descanso. Los Gallos impusieron su jerarquía y en la segunda etapa revirtieron el partido en cinco minutos. A los 18, Christopher Nkunku marcó un golazo, colocándola de derecha en el segundo palo y a los 23, apareció Jean-Philippe Mateta para poner el 2 a 1.

Sin embargo, el festejo francés no duro nada. Islandia sacó del medio y empezó a tocar la pelota. Tan sólo 27 segundos después del saque de la mitad de la cancha y 12 pases, el equipo local se encontró con una defensa muy mal parada. Y fue Kristian Hlynsson quien quedó mano a mano con Mike Maignan para definir y poner el 2 a 2. En los minutos restantes hasta el final cualquiera de los dos pudo anotar el tercero.

¡EL TIKI TAKA DE ISLANDIA! Kristian Hlynsson le puso el broche de oro a una gran jugada coletiva y marcó el 2-2 ante Francia.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/i4gcnhGGsC — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2025

El partido terminó empatado y Francia se perdió una chance muy clara de acercarse a la clasificación al mundial. Si bien lidera la zona D con 10 puntos, Ucrania, que derrotó a Azerbaiyán 2 a 1, lo sigue de cerca con 7. Los franceses tendrán la posibilidad de meterse en la copa del mundo en la próxima doble fecha cuando se midan ante Ucrania el 13 de noviembre como locales. Luego, cierran la eliminatoria el 16 de noviembre contra Azerbaiyán.

El grupo A de las eliminatorias está muy parejo entre los dos equipos que luchan por clasificarse al Mundial. Alemania lo lidera con nueve, pero por diferencia de goles. Quien lo sigue, con la misma cantidad de puntos, es Eslovaquia y ambos ganaron sus partidos. Los teutones derrotaron 1 a 0 a Irlanda del Norte como visitantes. El atacante de Newcastle Nick Woltemade, de cabeza, anotó el único tanto del partido disputado en el estadio Windsor Park, de Belfast.

Pero Eslovaquia no le pierde pisada a Alemania. Como locales, en el estadio Antona Malatinského, de Trnava, derrotaron 2 a 0 a Luxemburgo. La primera parte le costó a los eslovacos, que se fueron al descanso igualando 0 a 0. Sin embargo, en la segunda etapa llegaron los festejos. El defensor Adam Obert puso el 1 a 0 a los 10 y el atacante Ivan Schranz convirtipo el 2 a 0 tan sólo un minuto después de haber entrado desde el banco de suplentes. En la próxima fecha, el 14 de noviembre, Alemania se medirá ante Luxemburgo y Eslovaquia contra Irlanda del Norte, pero en la última fecha, los teutones recibirán a los eslovacos el próximo 17 de noviembre.

WOLTEMADE ESTÁ DE RACHA. Hombrazo goleador del rubio del Newcastle para el 1-0 de Alemania ante Irlanda del Norte.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FYDYxgCgn6 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2025

Bélgica logró una victoria muy importante en el grupo J, que tiene a varios equipos en lucha. En Cardiff, derrotó 4 a 2 a Gales y se trepó a la punta. Lo empezó ganando el local con el gol de Joe Rodon a los ocho minutos. Sin embargo, la reacción de los belgas fue muy rápida, sólo seis minutos de ese primer tiempo. Kevin De Bruyne a los 18, de penal, y Thomas Meunier, a los 24, pusieron el 2 a 1.

En la segunda etapa, a los 31 volvió a marcar De Bruyne desde los 12 pasos para poner el 3 a 1. En el final llegarían las últimas emociones. Nathan Broadhead descontó a los 44, pero un minuto después Leandro Trossard marcó el 4 a 2 definitivo. Bélgica es el puntero del grupo J con 13 puntos. Además, tiene un partido menos que Macedonia del Norte, selección que igualó como local 1 a 1 ante Kazajistán y desaprovechó la oportunidad de quedarse en el primer puesto. Bélgica cierra las eliminatorias dependiendo de sí mismo y en la doble fecha de noviembre visitará a los kazajos y luego recibirá a Liechtenstein que no ganó ningún partido.

Por último, Suecia está último con una unidad y quedó al borde de ser una de las grandes decepciones de estas eliminatorias europeas. Por el grupo B cayó ante Kosovo por 1 a 0. El alemán nacionalizado kosovar Fisnik Asllani marcó el único gol del partido para una selección que sorprende, está segunda con siete puntos y se ilusiona, al menos, con jugar el repechaje. Suiza es quien manda en esa zona con 10 unidades e igualó 0 a 0 ante Eslovenia.

