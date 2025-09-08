Eliminatorias europeas: Italia derrotó a Israel por 5 a 4 en un partido de locos

Las eliminatorias europeas continúan a todo ritmo en esta ventana de fechas FIFA y un partido que acaparó todos los flashes fue la trascendental victoria de Italia ante Israel por 5 a 4 en un partido que tuvo de todo: la Azzurra estuvo dos veces abajo en el marcador, se marcó dos goles en contra, otro tanto apenas después de sacar de la mitad de la cancha, una asistencia de taco de Retegui y cuatro gritos en los últimos 10 minutos. De este modo, los de Gattuso se acomodan con el objetivo de clasificarse al Mundial del 2026. También se destacó el batacazo que sufrió Suecia.

Por el grupo I, Italia ganó un partido muy importante como visitante ante Israel en el estadio Nagyerdei, en Debrecen, Hungría, donde Israel ejerce su localía. El ítalo-argentino Mateo Retegui fue titular, y a pesar de que no convirtió, tuvo una participación decisiva.

Italia logró un gran triunfo como visitante y sueña con clasificarse al Mundial del 2026 de manera directa ATTILA KISBENEDEK� - AFP�

Lo empezó ganando el local. Se disputaban 16 minutos de la primera etapa e Israel combinó muy bien por el sector derecho de la cancha. Dan Biton tocó con Anan Khalaili, que de inmediato vio como Eli Dasa se mostró bien abierto. Recibió y tocó de primera para Biton que entró al área. Casi adentro del área chica y cerca de la línea de fondo envió el centro atrás, y Manuel Locatelli convirtió el tanto en contra de su propia valla.

El propio Locatelli tuvo la igualdad con un tiro en el travesaño. Cuando la primera parte estaba llegando a su fin, llegó el empate italiano. Barella envió un cambio de frente para Mateo Retegui, que controló y jugó con Moise Kean. El delantero recibió en la medialuna, se acomodó y la colocó contra el primer palo para pone el 1 a 1 a los 40.

Moise Kean celebra uno de sus dos tantos junto a Mateo Retegui ATTILA KISBENEDEK� - AFP�

En la segunda etapa, los locales volvieron a darle un empujón a la Azzurra. Manor Solomon armó una gran acción individual por la izquierda a pura gambeta. Cuando entró al área tocó cortita con Eliel Peretz, que le dio de zurda al primer palo de Donnarumma para poner el 2 a 1 a los siete. De esta manera, Italia debía volver a buscar el partido, pero 11 segundos después de haber sacado del medio llegó al empate. Otra vez Kean fue el salvador para el equipo de Gattuso y puso el 2 a 2 a los nueve.

El envión sirvió para los italianos porque cinco minutos después revirtió el resultado y Mateo Retegui fue protagonista en el gol. Tras un lateral que rápidamente hizo Giovanni Di Lorenzo, la pelota fue hacia donde estaba el ex Boca, que jugó con el taco para el ingreso de Matteo Politano, que cruzó el remate y puso en ventaja a Italia por primera vez en el partido con el 3 a 2 a los 14.

Pero al partido le faltaba más e iban a llegar ¡cuatro goles en 10 minutos!. Italia amplió el resultado. Giacomo Raspadori entró por Keane a los 36 minutos y menos de dos minutos después, estableció el 4 a 2. Sin embargo, cuando parecía que Italia iba a tener un desenlace tranquilo, llegó una ráfaga de los locales. Alessandro Bastoni a los 42 quiso rechazar, pero la metió en su propio arco ante el desconcierto de Donnarumma. Israel siguió buscando y a los 44, tras una pelota parada, Eliel Peretz cabeceó para el 4 a 4. Obligada a ganar, la Azzurra pudo encontrarse con el quinto. Sandro Tonali remató débil desde lejos, pero la pelota pasó entre medio de varios jugadores, sorprendió al arquero y se metió mansamente para el 5 a 4 final de un verdadero partidazo.

Finalmente, Italia se quedó con un triunfo muy importante de cara a la clasificación al Mundial. Con cuatro partidos jugados llegó a nueve unidades y se ubica segundo por detrás de Noruega, el líder, que tiene 12. Los de Gattuso las próximas fechas deberán seguir empujando cuando se midan ante Estonia, como visitante, y frente a Israel, de local.

La sorpresa del lunes la dio Kosovo. Por el grupo B derrotó como local a Suecia por 2 a 0 en el estadio Fadil Vokrri de Pristina, del país balcánico. Los kosovares comenzaron ganando el partido con el gol marcado por Elvis Rexhbecaj a los 26 de la primera parte y antes de que finalicen los primeros 45 minutos, llegó el segundo por parte de Vedat Muriqi, a los 42.

Con este resultado, Kosovo se ubica segundo en la zona y por el momento se está clasificando al repechaje. Por su parte, los suecos, que contaron con figuras como el goleador de Arsenal Viktor Gyökeres y también el atacante de Newcastle Anthony Elanga, están terceros y por el momento se están quedando afuera de la copa del mundo del próximo año.

Por el mismo grupo, Suiza continúa a paso firme en estas eliminatorias y goleó como local en el estadio St. Jakob-Park de Basilea por 3 a 0 a Eslovenia. De este modo, los suizos lideran el grupo B con seis unidades con el objetivo de clasificarse al Mundial del 2026.

Se dieron dos goleadas más en esta jornada de eliminatorias europeas. Croacia le ganó 4 a 0 a Montenegro y lidera el grupo L con 12 unidades, pero acompañado de Chequia, en lo que será una lucha partido a partido para ver quién se clasifica directo y quién va al repechaje. Además, Dinamarca derrotó 3 a 0 a Grecia por el grupo C.

Este martes, se cerrará esta ventana de fecha FIFA con los siguientes partidos: