Eliminatorias sudamericanas: el caso de Nicolás González, que sigue dando positivo de coronavirus y quedó desafectado de la selección argentina

Esperó hasta el último minuto, pero sus resultados continuaron arrojando que es Covid-19 positivo. Nicolás González, quien juega en Fiorentina de Italia, fue desafectado del seleccionado argentino de fútbol para la doble fecha de eliminatorias ante Uruguay (este viernes a las 20 hs.) y Brasil (el martes 16 a las 20.30 hs.), según lo anunció esta mañana la AFA. El delantero surgido en Argentinos Juniors y que actuó en el fútbol alemán, no tuvo otra opción que entrenarse por su cuenta en las últimas semanas, lejos de sus compañeros del club italiano. Hubiese llegado a esta convocatoria de Lionel Scaloni con poco rodaje futbolístico.

González se había contagiado de coronavirus a mediados de octubre y, desde entonces, no logró obtener el testeo negativo para volver a la actividad, aunque el entrenador Scaloni decidió citarlo, de todas maneras, a la espera de que el test arrojara resultado negativo para sumarse al plantel. Por lo tanto, no formará parte del grupo en esta ventana y su lugar no será reemplazado por el entrenador en la lista de convocados. En lo que va de esta temporada 2021/2022, el jugador nacido en Belén de Escobar jugó 9 encuentros y aprovechó sus oportunidades: convirtió 3 goles y asistió en 2 ocasiones.

González es uno de los jugadores que más minutos sumaron en los tiempos recientes de la era Scaloni. Su polifuncionalidad, porque ataca, defiende y corre, es valorada por el cuerpo técnico, que normalmente lo ha ubicado como extremo en la banda izquierda, aunque también ocupó de emergencia el lateral izquierdo por las ausencias de Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico, rindiendo muy bien. De atacante, convirtió un gol contra Perú en Lima. Y como número 3, uno de cabeza ante Paraguay.

Lionel Scaloni deberá tener en cuenta la alta cantidad de amonestados que tiene la selección. En total, son diez los jugadores que están al límite de la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas Marcelo Endelli - Getty Images South America

El jugador, al igual que todos los convocados para estos dos clásicos, se pierde una valiosa oportunidad. Es que asoman apenas un puñado más de encuentros en el camino a Qatar 2022, y cada minuto sirve para convencer a Scaloni con argumentos futbolísticos. El alta deportiva que le dieron los médicos no fue suficiente: sin un PCR negativo, la habilitación para entrar en el campo es imposible.

Lionel Messi y Leandro Paredes también serán seguidos atentamente, tanto por el hincha como por Scaloni, Aimar y Samuel. El número 30 de Paris Saint Germain arrastra dolores de aquel golpe que le aplicó el venezolano Luis Martínez a comienzos de septiembre por eliminatorias. De hecho, “La Pulga” no formó parte de las últimas convocatorias de su equipo para acelerar su recuperación. Esa decisión causó, lógicamente, disgusto en las oficinas del club parisino.

Messi y Paredes. Los dos jugadores de PSG llegan algo delicados en atención al estado físico NATACHA PISARENKO - POOL

Paredes, por su parte, se recupera de un dolor muscular en los muslos y no juega desde mediados de octubre. Su falta de ritmo siembra dudas sobre cuántos minutos podrá jugar y en qué nivel y en qué condiciones lo hará.

Con estos casos bajo la lupa, Scaloni y sus dirigidos también deberán tener en cuenta la cantidad de amonestados que existen hoy en el plantel. Hay diez jugadores que están al borde de la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas: Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul, Nicolás Tagliafico, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Exequiel Palacios, Lautaro Martínez y Nicolás Domínguez.