Eliminatorias. El Maestro Tabárez se juega mucho ante la Argentina: el apoyo de los referentes en su momento de mayor debilidad

En América del Sur no hay un modelo de mayor estabilidad y continuidad en el nivel seleccionado que el del Maestro Oscar Tabárez en Uruguay. Va por los 15 años, en los que consiguió la clasificación a los últimos tres mundiales -terminó en los puestos 4°, 12° y 5°- y obtuvo en 2011 la Copa América en la Argentina. A los 74 años, el que debería ser su último ciclo cuatrienal, con destino final en Qatar 2022, entró en zona de turbulencias desconocidas.

El tramo más reciente de las eliminatorias, en el que cosechó un punto sobre nueve y sufrió goleadas frente a la Argentina y Brasil, instaló dudas sobre la permanencia de Tabárez. Tras un reunión que duró hasta la madrugada de un domingo, la Asociación Uruguaya de Fútbol decidió respaldarlo y descartó cualquier golpe de timón. Al menos para esta doble y última jornada del año por las eliminatorias, en la que la Celeste recibirá el viernes a la Argentina, en Montevideo, y el martes visitará a Bolivia en La Paz.

El capitán Diego Godín, uno de los históricos en el ciclo de Tabárez Reuters

Sin llegar a ser desesperante, la situación de Uruguay en las posiciones es de cuidado. Se ubica quinto, en puesto de Repechaje, con los mismos puntos (16) que Colombia, el último que está consiguiendo la clasificación directa, pero con peor diferencia de gol (0 contra -3).

La coyuntura del fútbol internacional, con un sinnúmero de futbolistas lesionados por los calendarios sobrecargados entre la actividad de los clubes y los seleccionados, tampoco ayuda al Maestro. Para esta ventana de las eliminatorias se quedó sin nueve jugadores por motivos físicos: Edinson Cavani, Darwin Núñez, Sebastián Coates, Matías Viña, Federico Valverde, Sebastián Cáceres, Nicolás De La Cruz, Giorgian De Arrascaeta y Maximiliano Gómez.

Uruguay espera los goles y festejos de Luis Suárez para mejorar su situación en las eliminatorias

“No me voy a referir al tema en concreto”, fue la respuesta de Tabárez a la consulta sobre una posible destitución. Se amparó en su dilatada trayectoria para afrontar esta actualidad: “En mi interior me cuestiono mucho más que lo que pueda hacer cualquier otro desde afuera. Cuando se dan resultados negativos, en el fútbol siempre hay movimientos, resonancia y se dicen cosas con determinadas intenciones. Yo no entro en eso, tengo autocrítica. Los malos resultados generan eso y los buenos ponen las cosas en su lugar”.

Mientras se espera una reacción de Uruguay en la cancha, varios de los referentes que acompañan al Maestro desde hace años salieron a apuntalarlo en los micrófonos. El plantel siempre se movió como una unidad granítica, sin fisuras ni dobles discursos.

Los más experimentados se pusieron del lado de Tabárez. Expresó el capitán Diego Godín: “Mi apoyo es incondicional. Todos los muchachos estamos con la rebeldía y las ganas de dar vuelta esto. El largo camino que empezamos con este cuerpo técnico queremos terminarlo con el mejor final posible”.

Luis Suárez, autor de cinco goles en las eliminatorias, hizo una mirada retrospectiva: “Esta generación mal acostumbró a los uruguayos. La exigencia existe siempre, y más en la selección. Pero hay que tener memoria y recordar lo difícil que fue construir este proceso”.

El zaguero central José María Giménez resaltó la figura del entrenador: “La gente sabe lo que el jugador de la selección piensa del Maestro. Para el 99,9 % fue el padre de nuestras carreras. Realmente para mí lo es y momentos así son duros, feos, pero suceden, hay que aceptarlos y seguir adelante”.

Lucas Torreira, otra de las voces en apoyo de Tabárez, lucha por la pelota con Messi en la última Copa América Ricardo Mazalan - AP

El volante Lucas Torreira fue enfático: “Los jugadores estamos con el Maestro. Hubo muchas hipótesis, fue una situación dura, pero este grupo es sano, nos decimos las cosas y siempre estamos en contacto con el cuerpo técnico”.

Uruguay, además de la urgencia por los resultados, debe dar una imagen diferente a la que dejó hace un mes en el Monumental, donde perdió 3-0 y solo cometió cinco foules. Por lo pronto, Tabárez admitió que, juegue o no Messi. “Argentina sigue siendo un equipo poderoso”. Y Uruguay necesita estar a esa altura cuanto antes.