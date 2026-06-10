Nico Paz compartió un posteo tras el triunfo con Argentina y su novia le dejó el piropo más lindo

Luego de lo que fue el triunfo y goleada de la selección argentina por 3 a 0 en el último amistoso previo al Mundial 2026 ante Islandia, Nicolás Paz decidió compartir una publicación con cinco imágenes de lo que fue su titularidad y desempeño en los 58 minutos que disputó. Junto con esto, escribió un mensaje para generar euforia en la hinchada de nuestro país y recibió un piropo muy cariñoso de su novia Emma Ramírez que no pasó por alto.

En la publicación de Nico Paz, eligió cuatro fotos en las que apareció en pleno partido y una en el momento del himno, donde etiquetó a Giuliano Simeone y Valentín Barco, casualmente el primero de ellos el otro extranjero de la selección argentina, ya que el hijo del “Cholo” nació en Italia. Además, escribió: “Gran partido para terminar de preparar el Mundial. ¡Todos juntos!”.

Nico Paz compartió imágenes de su partido ante Islandia y Emma Ramírez le dejó un cariñoso comentario Captura Instagram (@nicopaz1o)

Entre los comentarios, donde aparecieron Ángel Di María y el propio jugador de Atlético de Madrid, se destacó Emma Ramírez, la pareja del joven futbolista de Como. “Qué bien te queda esa camiseta”, escribió la española, con lo que dejó en claro todo su apoyo para el jugador que eligió representar al país de su padre a pesar de nacer en Santa Cruz de Tenerife, en las Canarias.

Emma Ramírez no estuvo en Alabama

Cuando el partido entre Argentina e Islandia estaba próximo a finalizar, Emma Ramírez compartió una historia de Instagram donde se mostró en un lugar icónico de Chicago. De esta manera, se pudo corroborar que la novia del futbolista estaba a más de 1200 kilómetros de distancia del Jordan–Hare Stadium en Alabama.

Emma Ramírez aprovechó la gira de la selección argentina para visitar Chicago Captura Instagram (@emmaramirezz_)

Si bien en la publicación no hay ninguna etiqueta con la ubicación en Chicago, detrás de ella se encuentra el río homónimo y un rascacielos muy popular conocido como Jewelers’ Building, ubicado en 35 East Wacker Drive. Así, es muy probable que Emma haya llegado a un acuerdo con su pareja para disfrutar de los Estados Unidos antes de meterse de lleno en acompañar a Paz en los, potencialmente, más de 40 días de concentración con la selección argentina.

Quién es Emma Ramírez

La joven española mantiene un perfil activo en redes sociales, donde se muestra con su pareja con frecuencia, donde exponen el vínculo especial que mantienen. Incluso fue el propio futbolista quien, en un video de TikTok de La Gazzetta dello Sport, bajo la consulta de “si estaba comprometido”, respondió afirmativamente. De todos modos, no dio demasiados detalles, lo que alimentó aún más la curiosidad alrededor de su figura.

Desde viajes y momentos cotidianos, la pareja muestra varios momentos de su vida

En su cuenta de Instagram, Emma ya supera los 37 mil seguidores y construye una identidad marcada por el contenido lifestyle. Sus publicaciones combinan postales de su día a día con looks cuidadosamente elegidos, viajes y salidas, con lo que logró posicionarse como una referente de estilo para su audiencia. Más allá de su vínculo con el jugador, su presencia digital crece por sí sola, con una estética definida que marca tendencia y capta la atención de quienes siguen de cerca el universo de las parejas de futbolistas.

La elección de Paz de jugar y mantenerse en Como va más allá de su continuidad, ya que vivir cerca del Lago Di Como es todo un lujo

Las imágenes que comparte también reflejan una vida atravesada por experiencias de lujo y destinos soñados. Desde escapadas románticas en Disneyland hasta paseos por el Lago di Como, Emma muestra una faceta íntima y relajada, siempre acompañada por el futbolista. En ese contexto, su figura se consolida como una de las nuevas caras a seguir dentro del entorno de la selección argentina, con un estilo propio que trasciende lo deportivo y empieza a instalarse en el mundo digital.