La veteranía de Caballero (38 años) en Chelsea frente a Martínez, que a los 27 años intenta consolidarse en Arsenal

Claudio Mauri 31 de julio de 2020

Las copas nacionales muchas veces funcionan como refugio y vidriera para los arqueros que no tienen continuidad en el calendario semanal de los torneos de liga. En este contexto encajan los argentinos Emiliano Martínez (Arsenal) y Wilfredo Caballero (Chelsea), quienes este sábado, a las 13.30 de nuestro país, estarán observándose a la distancia en el clásico londinense que acogerá Wembley en la final de la FA Cup, la competencia más antigua del mundo.

Mientras la presencia del guardavalla surgido en Independiente es segura, se estima que Frank Lampard, disconforme con el rendimiento del español Kepa, mantendría a Caballero, como lo hizo en la última fecha de la Premier League y en las semifinales de la FA Cup, cuando Chelsea eliminó a Manchester United.

Martínez y Caballero comparten la dura condición del arquero suplente, experiencia que cuando se extiende en el tiempo pone a prueba la paciencia, y las fortalezas técnicas y mentales en el momento que son requeridos.

Emi Martínez llegó a Arsenal en 2009, con 17 años, y fue a préstamo a varios equipos para adquirir rodaje Crédito: Twitter/ EMartinez

Fuera de la similitud de ir al banco surgen varias diferencias, no son dos casos idénticos. Caballero, de 38 años, tiene contrato hasta 2021, pero no habría que descartar algún movimiento, ya en el crepúsculo de su carrera. Formado en las inferiores de Boca, llegó desde España al fútbol británico en 2014, por pedido de Manuel Pellegrini, que lo había dirigido en Málaga. En Manchester City fue relevo esporádico de Joe Hart y Claudio Bravo. Cuando en 2017 se incorporó a Chelsea, le tocó esperar detrás de Thibaut Courtois y ahora de Kepa. En ese período, Jorge Sampaoli le dio la titularidad en el seleccionado en el Mundial de Rusia, hasta que un grueso error en el segundo partido, frente a Croacia, le costó el puesto y fue reemplazado por Franco Armani.

Tras le lesión de Leno, el protagonismo de Martínez en 2020

Martínez cumplirá 28 años el 2 de septiembre y se encuentra en el umbral de una oportunidad largamente esperada: la de consolidarse en Arsenal, club que en 2009 lo contrató por 1,5 millones de dólares para Independiente luego de que los reclutadores de los Gunners lo observaran en el Sudamericano Sub 17 de Chile, donde la Argentina perdió la final por penales frente a Brasil.

Siempre apadrinado por Arsene Wenger, en Arsenal pulió mucho, desde su 1,95m de altura, el juego con los pies, hasta convertirlo en una de sus principales virtudes, porque siendo derecho maneja sin problemas los dos perfiles. Si bien su formación la completó en Inglaterra, "Dibu" Martínez siempre reconoció como su principal maestro a José "Pepe" Santoro, a quien como muestra de agradecimiento le pidió que lo acompañara cuando hace 11 años fue presentado en Londres.

A diferencia de Caballero, que lleva seis años siendo la alternativa al titular, Martínez salió varias veces en préstamo para foguearse, siempre con la idea, tanto de él como del club, de volver y estabilizarse en la primera de Arsenal. Mientras por el arco pasaban Manuel Almunia, Lukasz Fabianski, Wojciech Szczesny, David Ospina, Petr Cech y Bernd Leno, Martínez salía a curtirse en las ligas del ascenso, en Oxford, Sheffield Wednesday, Rotherham, Wolwerhampton y Reading, más algunas incursiones en el Sub 23 de Arsenal. Hace tres años saltó a la Liga de España, a Getafe. "Fue un paso en falso lo de Getafe. No nos cumplieron con lo prometido. Emi llegaba para reemplazar a Guaita, que se iba a ir y finalmente se quedó", expresó Gustavo Goñi, el representante que le lleva la carrera desde que tenía 14 años.

Caballero atajó en el último partido de la Premier League en lugar de Kepa, el arquero más caro de la historia Crédito: Twitter/WCaballero

Caballero disputó el último domingo, en el 2-0 ante Wolverhampton, su décimo partido por Premier League en tres años. Con 38 años y 302 días se convirtió en el titular más veterano en la Premier que finalizó. "Willy venía con confianza por lo que había hecho contra Manchester United por la FA Cup. Fue una elección, ya que Kepa estaba pasando algunos momentos difíciles. Lo que ocurrirá en la próxima temporada lo veremos más adelante", expresó Lampard. El español ya era cuestionado y cayó más en desgracia en la derrota 5-3 ante Liverpool. La contracara de haber sido en 2018 el arquero más caro de la historia con los 80 millones de euros que Chelsea le pagó al Athletic Bilbao; el portal Transfermarkt le asigna actualmente un valor de 20 millones.

Caballero participó en seis partidos -dos definidos en series por penales- del título de la FA Cup de 2018, en cuya final (1-0 a Manchester United) atajó Courtois. Más decisiva fue su influencia en la conquista de la Copa de Liga 2016, con Manchester City, al atajar tres penales (a Leiva, Coutinho y Lallana) en la final contra Liverpool que había terminado 1 a 1.

Caballero, decisivo en los penales para ganar la Copa de la Liga 2016

A partir de la lesión que sufrió el alemán Leno, Martínez disputó los últimos nueve partidos de la Premier, una seguidilla que nunca había tenido al alcance. Hace dos semanas, en el 2-0 por las semifinales por la FA Cup, consiguió por primera vez en los últimos cinco años que Arsenal no recibiera un gol de Manchester City. En enero, por la primera rueda, había tenido bastante trabajo en el 1-0 sobre el Leeds United de Marcelo Bielsa En la Copa de la Liga sufrió en el alocado 5-5 ante Liverpool y la posterior caída por penales.

Martínez, con su buena actualidad, está respondiendo a la confianza a futuro que siempre le mostró el club. Es el momento para que sus ansias de consolidarse sean correspondidas con la decisión del técnico Mikel Arteta de encomendarle el arco. De lo contrario, Goñi plantea que en el receso habrá conversaciones para evaluar una salida definitiva. Mercado no le va a faltar. "Hace cuatro años, cuando firmamos hasta 2022, Arsenal nos dijo que iban a pagar por un tercer arquero como Martínez un contrato que no estaban acostumbrados. Ellos no lo querían apurar, que se quemara con 21 o 22 años y se tuviera que ir. Emi tuvo paciencia y ahora llegó su momento", agregó Goñi.

El seleccionado argentino también empieza a forma parte de su horizonte. Presente en las últimas dos convocatorias de Lionel Scaloni para los amistosos de octubre y noviembre, desde el cuerpo técnico lo contactan periódicamente para ponerlo al tanto de los planes. Casado con una inglesa (Mandihna) y padre de un hijo (Santino) de la misma nacionalidad, en su fluido inglés cuesta descubrir al nacido en Mar del Plata.

Máximo ganador de la historia de la FA Cup con 16 trofeos, Arsenal tiene más necesidad de ser campeón porque es la vía que le queda para clasificarse a la próxima Europa League. Chelsea, con 8 títulos, se aseguró un lugar en la próxima Champions League por el cuarto puesto en la Premier. De un lado y del otro, arqueros argentinos. Uno que quema sus últimos cartuchos contra el que se siente listo para las grandes batallas.