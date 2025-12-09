LA NACION

La agenda de la TV del miércoles: Real Madrid vs. Manchester City en la Champions, y las Leonas y Leones

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 10 de diciembre de 2025.

FUTBOL

Champions League

  • 14.45 Qarabag vs. Ajax. ESPN
  • 14.45 Villarreal vs. Kobenhavn. Fox Sports
  • 17 Athletic de Bilbao vs. PSG. ESPN
  • 17 Brujas vs. Arsenal. ESPN 2
  • 17 Bayer Leverkusen vs. Newcastle. ESPN 3
  • 17 Borussia Dortmund vs. Bodø/Glimt. ESPN 4
  • 17 Real Madrid vs. Manchester City. Fox Sorts
  • 17 Benfica vs. Napoli. Fox Sports 2
  • 17 Juventus vs. Pafos. Canal 116 (Flow)
Primera B Metropolitana

  • 20 Argentino de Merlo vs. Deportivo Armenio. TyC Sports
  • 20.30 Real Pilar vs. Acassuso. Dsports+ (1613)

Championship

  • 17 Hull vs. Wrexham. Disney+ Premium

BASQUETBOL

Champions League Américas

  • 19.10 UDEC vs. Instituto. DSports 2 (1612)
  • 21.40 Aguada vs. Boca. DSports 2 (1612)

Liga Nacional

  • 22.10 Peñarol vs. Olímpico. TyC Sports

HOCKEY SOBRE CESPED

Pro League varones

  • 8.30 Inglaterra vs. Alemania. Disney+ Premium
  • 19 Argentina vs. Países Bajos. ESPN 2

Pro League mujeres

  • 11 Irlanda vs. Bélgica. Disney+ Premium
  • 21.30 Argentina vs. Alemania. ESPN 2
