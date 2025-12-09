La agenda de la TV del miércoles: Real Madrid vs. Manchester City en la Champions, y las Leonas y Leones
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 10 de diciembre de 2025.
FUTBOL
Champions League
- 14.45 Qarabag vs. Ajax. ESPN
- 14.45 Villarreal vs. Kobenhavn. Fox Sports
- 17 Athletic de Bilbao vs. PSG. ESPN
- 17 Brujas vs. Arsenal. ESPN 2
- 17 Bayer Leverkusen vs. Newcastle. ESPN 3
- 17 Borussia Dortmund vs. Bodø/Glimt. ESPN 4
- 17 Real Madrid vs. Manchester City. Fox Sorts
- 17 Benfica vs. Napoli. Fox Sports 2
- 17 Juventus vs. Pafos. Canal 116 (Flow)
Primera B Metropolitana
- 20 Argentino de Merlo vs. Deportivo Armenio. TyC Sports
- 20.30 Real Pilar vs. Acassuso. Dsports+ (1613)
Championship
- 17 Hull vs. Wrexham. Disney+ Premium
BASQUETBOL
Champions League Américas
- 19.10 UDEC vs. Instituto. DSports 2 (1612)
- 21.40 Aguada vs. Boca. DSports 2 (1612)
Liga Nacional
- 22.10 Peñarol vs. Olímpico. TyC Sports
HOCKEY SOBRE CESPED
Pro League varones
- 8.30 Inglaterra vs. Alemania. Disney+ Premium
- 19 Argentina vs. Países Bajos. ESPN 2
Pro League mujeres
- 11 Irlanda vs. Bélgica. Disney+ Premium
- 21.30 Argentina vs. Alemania. ESPN 2
