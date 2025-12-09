La agenda de la TV del miércoles: Real Madrid vs. Manchester City en la Champions, y las Leonas y Leones

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del miércoles 10 de diciembre de 2025.

FUTBOL

Champions League

14.45 Qarabag vs. Ajax. ESPN

14.45 Villarreal vs. Kobenhavn. Fox Sports

17 Athletic de Bilbao vs. PSG. ESPN

17 Brujas vs. Arsenal. ESPN 2

17 Bayer Leverkusen vs. Newcastle. ESPN 3

17 Borussia Dortmund vs. Bodø/Glimt. ESPN 4

17 Real Madrid vs. Manchester City. Fox Sorts

17 Benfica vs. Napoli. Fox Sports 2

17 Juventus vs. Pafos. Canal 116 (Flow)

Primera B Metropolitana

20 Argentino de Merlo vs. Deportivo Armenio. TyC Sports

20.30 Real Pilar vs. Acassuso. Dsports+ (1613)

Championship

17 Hull vs. Wrexham. Disney+ Premium

BASQUETBOL

Champions League Américas

19.10 UDEC vs. Instituto. DSports 2 (1612)

21.40 Aguada vs. Boca. DSports 2 (1612)

Liga Nacional

22.10 Peñarol vs. Olímpico. TyC Sports

HOCKEY SOBRE CESPED

Pro League varones

8.30 Inglaterra vs. Alemania. Disney+ Premium

19 Argentina vs. Países Bajos. ESPN 2

Pro League mujeres