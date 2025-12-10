Boca: tras la eliminación, Claudio Úbeda sigue, pero Román Riquelme tiene la última palabra

Claudio Úbeda superó su primer examen de supervivencia como director técnico de Boca. Este martes, en la vuelta al trabajo tras la eliminación en el torneo a manos de Racing, el entrenador encabezó la práctica y no fue notificado de una salida. Una “no noticia” que, en realidad, esconde cierto valor informativo: hasta el lunes por la noche seguía siendo una incógnita si estaría al frente de los trabajos al día siguiente. Aún resta una charla clave con Juan Román Riquelme, que no estuvo en el predio, pero cerca del presidente ya hablan de una “intención” de que continúe en 2026.

El DT había quedado bajo cuestionamiento por la polémica salida de Exequiel Zeballos en el segundo tiempo frente a la Academia, situación que atribuyó a un supuesto cansancio del delantero y que fue desmentida desde el entorno del futbolista. En medio de la línea de fuego, Úbeda se presentó en el entrenamiento del martes para cruzar unas palabras con los jugadores e informar oficialmente al plantel que quedaría licenciado hasta el 27 de diciembre, cuando sean realizados los exámenes médicos, y que iniciará la pretemporada el 3 de enero. La idea original era que Boca siguiera con las tareas hasta el día 20, asumiendo que el equipo llegaría a la final del Clausura y, una semana después, disputaría el Trofeo de Campeones ante Independiente Rivadavia. Pero la derrota en la Bombonera alteró los planes y obligó a revisar varios puntos, incluido el futuro del DT.

Ubeda encabezó este martes una práctica cargada en Ezeiza, con el clima tenso por la eliminación y por las despedidas de Frank Fabra y Cristian Lema.

Fue una jornada singular en Ezeiza. Por un lado, porque ni el entrenador ni los jugadores sabían con qué panorama se encontrarían al llegar: si Úbeda seguiría o si aparecería algún dirigente o un director técnico interino para comunicar una decisión. También influyó el clima, lógicamente tenso después de la ilusión generada por las seis victorias consecutivas y de la desazón por una caída que estiró a tres años la serie sin conquistas. Y, además, porque se produjo la salida de un jugador de larga historia en el club, Frank Fabra, que, al igual que Cristian Lema, se despidió de sus compañeros porque no renovará el contrato. El que aún no definió su situación es Javier García, que cumplirá 39 años en enero y, aunque su vínculo se vencerá el 31 de diciembre, todavía no sabe cómo seguirá su carrera.

En Boca se tomarán algunas horas más para resolver la permanencia del entrenador pero, según se averiguó para LA NACION, la postura es que Úbeda siga, siempre y cuando sean aclarados algunos aspectos de los que deberá conversar con Riquelme, que seguramente tomará contacto con el DT durante este breve receso. La disyuntiva es sostener a un entrenador que no tiene mucha espalda y perdió buena parte de su crédito en la derrota contra Racing –no solo por el cambio de Zeballos, sino también por la falta de reacción del equipo antes y después del gol de Maravilla Martínez– o empezar en cero con otro DT, quizá con más pergaminos o algún vínculo con el club. En ese rubro aparece, por ejemplo, Jorge Almirón, uno de los preferidos del presidente y finalista de la Libertadores tanto con Lanús como con Boca. La Copa es el gran objetivo del 2026.

Par el caso de que ratifique a Ubeda, Román Riquelme planea cambios en el cuerpo técnico: sumaría otro ayudante. Fotobaires

En su breve estadía en el predio, Úbeda conversó con Marcelo Delgado, de quien fue compañero en Rosario Central y en Racing y con quien lo une una relación de confianza. Si fuese por Chelo, el Sifón continuaría en el cargo. De hecho, en las últimas semanas planificaron juntos la pretemporada en Ezeiza, con la posibilidad de afrontar una serie de amistosos en la Bombonera abiertos a aquellos socios que no superaron el filtro de asistencia en los partidos del Clausura, y repasaron la lista de juveniles que subirían a la primera división. En ese sentido, para Úbeda, el silencio funcionó como una suerte de confirmación.

En caso de que Riquelme lo ratifique, quedarán por delinear varias asuntos. Uno es la incorporación de otro integrante al cuerpo técnico, tanto para rodear mejor a DT como por un tema numérico. El equipo de trabajo de Miguel Russo tenía a Úbeda y al colombiano Juvenal Rodríguez como asistentes principales, pero tras el fallecimiento del entrenador, el ex defensor asumió su rol y su puesto quedó vacante.

En el ciclo anterior, entre 2020 y 2021, Riquelme también intervino para sumar a Mariano Herrón, hoy director técnico campeón de la reserva. Aunque en el club aseguran que el nombre será consensuado, resulta difícil pensar que llegue alguien ajeno a la estructura de las inferiores, en la que conviven varios exfutbolistas, como Silvio Rudman, Walter Pico, Juan Clemente Rodríguez, Pablo Ledesma, Daniel Díaz, Claudio Morel Rodríguez, Antonio Barijho y Mauro Navas. Además, la dirigencia pretende mantener peso en la elección de refuerzos y en la lista de jugadores prescindibles, más allá de que el entrenador pida explícitamente por alguno.

Ubeda saluda a Zeballos, luego de decidir su sustitución en el partido contra Racing; el DT adujo haberlo visto cansado, pero allegados al futbolista niegan que el 7 estuviera corto de energía. Fotobaires

Si bien en la dirigencia notaron cierta falta de respuesta de Úbeda ante Racing, también valoran su entereza para reemplazar a Russo en un momento límite, la cosecha de puntos que permitió al club volver a la fase de grupos de la Libertadores tras dos años de ausencia y su cercanía con los jugadores. Ese vínculo, sin embargo, es algo que en el club observan con atención, ya que puede volverse contraproducente si el plantel sigue viéndolo como a un director técnico interino, como ocurrió con Sebastián Battaglia –principalmente– y con Hugo Ibarra, que nunca lograron imponerse en ese plano. Frente a la Academia, por ejemplo, se vio un gesto evidente de Leandro Paredes cuando Úbeda decidió la salida de Zeballos.

Riquelme, se sabe, no suele guiarse por la opinión de las mayorías. De hecho, pocas veces su accionar coincidió con lo que expresan masivamente los hinchas en la cancha y en las redes sociales: salvo contadas excepciones, se inclinó casi siempre por entrenadores carentes de experiencia o de muy poco bagaje. En encuestas de sitios partidarios, más de 80% se opone a la continuidad de Úbeda, cuyo contrato se vencerá el 30 de junio. La definición llegará en los próximos días, con la certeza de que cualquier decisión que tome el presidente implicará asumir riesgos y que, después de un nuevo golpe deportivo y con la Copa Libertadores como desafío mayor, pueden resultar demasiado caros.