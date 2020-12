Emmanuel Gigliotti festeja su gol para León contra Pumas de la UNAM en la segunda final por la Liga de México 2020 Crédito: AP Photo/Eduardo Verdugo

El fútbol siempre da revancha. Es una frase hecha que se usa seguido, pero -por repetitiva- no deja de graficar con eficacia las vueltas de la vida que un deporte puede ofrecer. Emmanuel Gigliotti puede dar fe de eso. El domingo a la noche se consagró campeón del Apertura 2020 del fútbol mexicano con León, tras vencer en el segundo partido a los Pumas de la UNAM por 2-0. Y el primer gol lo hizo el Puma, que rindió bien en Boca, aunque quedó marcado por aquel penal que Barovero le desvió por la Copa Sudamericana 2014. Y debió irse a China, bastante lejos de las críticas de los hinchas y algunos cuestionamientos periodísticos. Ya en su paso por Independiente había demostrado sus cualidades de goleador oportunista y certero, de buenas diagonales y con oficio para estar casi siempre bien ubicado.

Incluso fue protagonista de ese gran equipo de Ariel Holan que le ganó la final de la Copa Sudamericana 2017 a Flamengo, en Brasil. En total, había hecho 4 goles en 8 partidos para el Rojo. Su semblante se modificó, se sintió otra vez respetado por el mundo del fútbol. Y confirmó su estirpe ahora en México, tres años después.

Gigliotti se convirtió a los 33 años en el auténtico héroe de la final en México, ya que en el primer encuentro también había hecho el gol para el empate 1-1 faltando un minuto para la finalización en el estadio del club de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y eso que en la ida no había sido titular. Ingresó desde el banco, luego de que -para Pumas- abriera el marcador el paraguayo Carlos González. Ese tanto le valió la titularidad para el cotejo revancha de este domingo, y a los 12 minutos del primer tiempo nuevamente volvió a anotar para la apertura del marcador (siempre hacer el primer gol es más importante) que terminó cerrando el colombiano Yairo Moreno a los 38 de la etapa final.

El gol de Gigliotti en la final de ida: 1-1

"Estoy feliz. Es un premio merecido. León ha demostrado que ha jugado bien. Por algo fue el líder y el que más puntos sacó, por algo casi alcanza el récord de puntos y por algo fue campéon. Siempre es bueno coronar con un título una campaña. Estoy contento por el esfuerzo que hizo el equipo. Supo jugar diferente la final. Había que correr, cuidar la pelota y mantener la diferencia una vez que la conseguimos. Por suerte, pude convertir. Feliz. Es una revancha porque no había sucedido lo que yo quería en Toluca. Lo mejor este año fue cambiar de equipo y llegar a un equipo que juega realmente bien al fútbol", dijo Gigliotti.

Emmanuel Gigliotti hizo 7 goles en 21 partidos del torneo Mexicano para consagrarse campeón con León; dos de ellos fueron en las finales Crédito: @emmanuelgigliotti87

El surgido en General Lamadrid convirtió con una característica habitual suya, una carrera en diagonal y un derechazo cruzado que venció la resistencia del arquero. "El gol tempranero de la revancha nos benefició mucho. Ojo, también el empate en el último minuto de la ida. No era lo mismo salir a jugar en el desquite con la intención de tener que dar vuelta el resultado que jugarlo como una continuidad de empate. Salimos a ganar y ahí ese gol temprano fue clave", explicó el centrodelantero.

Como dijo el propio Gigliotti, él venía de jugar en Toluca, pero ahí no le fue bien. Pasó a mitad de 2020 a León y le cambió la vida. Terminó con 7 goles en el campeonato (en 21 partidos) y es el único argentino que juega en el equipo dirigido por el mexicano Ignacio Ambriz. Enfrente, en Pumas, dirigido por el también argentino, Andrés Lillini, fueron titulares Nicolás Freire (ex Argentinos Juniors) y Juan Dinenno (ex Racing, Aldosivi y Temperley).

En el segundo tiempo ingresó en el perdedor Favio Álvarez, el cordobés ex Talleres, Atlético Tucumán y Sarmiento, de Junín, que llegó proveniente de Los Ángeles Galaxy, donde fue dirigido por Guillermo Barros Schelotto. El técnico español Míchel González renunció al cargo a dos días del inicio del torneo y por eso fue sorpresiva la campaña de Lillini, que venía de dirigir en las inferiores de Pumas. Llegar a la final fue meritorio para él también.

De esta manera León alcanzó el octavo título en su historial luego de los conseguidos en las temporadas 1947-1948, 1948-1949, 1951-1952, 1955-1956, 1991-1992 y los torneos Apertura 2013 y Clausura 2014, a lo que ahora le sumó el Apertura 2020. León volvió a levantar una copa mexicana de la Liga MX luego de seis años, no podía festejar pese a que era uno de los equipos que mejor fútbol desarrolló en el país los últimos dos años era. El más ganador en México es el América, con 13 campeonatos. León sumó 40 puntos en el actual torneo y se quedó a uno de empatar el récord de su franquicia, fijado en el Clausura del año pasado y a tres de emular la marca de torneos cortos, que es de 43, impuesta por América en el Apertura 2002.

El respeto de Riquelme

Gigliotti había llegado a Boca en 2013, proveniente de Colón, y a pedido de Carlos Bianchi, que estaba en su tercera etapa como DT en la entidad de la Ribera. Hizo 23 goles en 62 partidos oficiales, un promedio de 0,37. Hizo dos goles más en partidos amistosos. Y se entendió muy bien con Juan Román Riquelme, que lo habilitaba y hasta generaba en el 9 varios goles en velocidad y jugando de contraataque. El actual vicepresidente xeneize lo elogiaba en la intimidad. No entraba entre sus jugadores preferidos, pero lo respetaba porque, entendía, sorprendía con movimientos a sus defensores y era más veloz de los que muchos adversarios creían. Además hizo goles en un momento no tan positivo de Boca.

En enero de 2020, Gigliotti recordaba desde México la situación vivida con Boca ante River en 2014: "En el partido de ida, tendrían que haber expulsado a un jugador que lesiona a un compañero nuestro y no lo hacen, entonces... Después, el gol que me anulan con Independiente es otro campeonato, pero pasaron cosas extrañas. Hay jugadas polémicas que te quedan dudas, como la jugada con Alemania en el 90...", deslizó en una charla con 90 minutos de fútbol, por Fox Sports. Y agregó: "No le voy a sacar mérito al buen funcionamiento de un equipo, pero hay jugadas que te marcan. También hay un montón de jugadas chiquititas que muchas veces no se marcan. No es lo mismo pegar 400 patadas o faltas chiquititas en mitad de cancha, que cortas ataques y son boluditas, que quizá a otros equipos no se las permiten. Esas cositas chiquititas también hay que analizarlas en los partidos. No hace falta que las jugadas sean tan alevosas...", concluyó sobre el tema.

Gol de Gigliotti para el 1-0 de León en la 2° final en México

Y sobre su salida de Boca dijo: "En Boca tuve un buen rendimiento, después me tuve que ir. Pero no fue por el penal. Antes de eso ya había venido el Vasco (Rodolfo Arruabarrena) y yo jugaba menos, jugaba (Jonathan) Calleri. En ese partido hubo un par de lesionados y jugué yo, pero la ida no la había jugado. Hice un gol que no valió, pero a llorar a la iglesia..."

La espina de ese penal que Barovero le atajó jugando para Boca difícilmente se saque con la conquista de un título, pero Gigliotti sí confirmó que el fútbol siempre da revancha. La pasó mal cuando tras esa serie de 2014 debió irse a Chongqing Lifan de China. Pero volvió a sentirse importante en el Independiente de Holan y ahora en México. Un goleador que, además, era respetado por un tal Riquelme.

