River Plate vs. Millonarios, por el torneo de verano 2026: día, horario, TV y cómo ver online

River y Millonarios se enfrentan este domingo en un amistoso correspondiente a la Serie Río de la Plata 2026. Será el primer encuentro de pretemporada para ambos equipos. El partido está programado para las 21 (horario argentino) en el Gran Parque Central, el estadio de Nacional de Montevideo, con televisación de ESPN Premium y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.

Durante este 2026, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo afrontará, como mínimo, cuatro torneos. En el plano local, a nivel liga, disputará el Apertura en el primer semestre y el Clausura en la segunda mitad del año. También participará de la Copa Argentina, en la que debutará frente a Club Ciudad Bolívar el martes 17 de febrero en una sede a confirmar. A nivel internacional, en tanto, no logró acceder a la Copa Libertadores y, finalmente, jugará la Sudamericana.

River se prepara en San Martín de los Andes para una temporada en la que está obligado a mejorar X @RiverPlate

El conjunto colombiano, por su parte, también participará de cuatro certámenes. A nivel local tiene por delante el Torneo Apertura entre enero y junio, el Torneo Finalización entre julio y diciembre, y la Copa Colombia. En el plano internacional, en tanto, disputará la Copa Sudamericana al igual que River, aunque iniciará su participación en las rondas preliminares. Allí se enfrentará a Atlético Nacional por un lugar en la etapa de grupos.

El último encuentro entre ambos equipos fue el 9 de julio del año pasado, también en un amistoso: empataron 1 a 1 por los goles de Facundo Colidio -R- y Santiago Giordana -M-.

River vs. Millonarios: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional - Serie Río de la Plata.

Día : Domingo 11 de enero.

: Domingo 11 de enero. Hora : 21.

: 21. Estadio : Gran Parque Central, Montevideo, Uruguay.

: Gran Parque Central, Montevideo, Uruguay. Árbitro: A confirmar.

River vs. Millonarios: cómo ver online

El amistoso está programado para este domingo a las 21 y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium, como así también por streaming en Disney+ Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “Pack Fútbol”).

ESPN Premium.

Disney+ Premium.

⚽⏳🔜 El domingo vs River Plate pic.twitter.com/PM13rq2NL8 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 8, 2026

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.88 contra los 4.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Millonarios. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.35.