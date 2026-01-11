Independiente - Alianza Lima: se abre el fútbol de verano con un amistoso en la Serie Río de la Plata

Independiente pone primera en 2026 con un amistoso ante Alianza Lima, de Perú, en el marco de la Serie Río de la Plata, abriendo el juego de los partidos de verano. En el estadio de Wanderers, de Montevideo, Uruguay, el club de Avellaneda busca su mejor versión en un año en el que no disputará copas internacionales y la ambición apunta exclulsivamente al torneo local, que no gana desde 2002.

Gustavo Quinteros, el entrenador que reemplazó a Julio Vaccari en el tramo final del Torneo Clausura, le cambió la cara al equipo en los últimos partidos de 2025, pero eso resultó insuficiente para la clasificación para la Copa Sudamericana.

TODO LISTO.



Comienza la #Serie2026 ☀️🇺🇾 pic.twitter.com/Yh3PfkO4do — Serie Río de la Plata (@SerieRdeLP) January 10, 2026

El Rojo tiene una cara nueva en el plantel, la de Ignacio Malcorra. El ex volante de Rosario Central se sumó estaa semana.

En tanto, dirigido ahora por Pablo Guede, Alianza Lima incorporó a Luis Advíncula, que se desvinculó de Boca, y al delantero argentino Federico Girotti, que dejó Talleres, de Córdoba, titular contra el Rojo.

¡ASÍ FORMA EL REY DE COPAS ANTE ALIANZA LIMA DE PERÚ!#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/gd79nopakV — C. A. Independiente (@Independiente) January 10, 2026

El equipo argentino empezó el año con esta formación: Joaquín Blázquez; Luciano Barros Ayala, Juan Fedorco, Sebastián Valdez y Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci e Iván Marcone; Walter Mazzantti, Lautaro Millán y Josías Palais; Ignacio Pussetto.

Entre los primeros movimientos, Fernando Gaibor, el talentoso volante, sufrió una lesión muscular. De deslucido paso por Independiente, el ecuatoriano es e conductor de Alianza Lima, pero rápidamente debió dejar el campo de juego. Situaciones que suelen ocurrir durante los primeros minutos de las pretemporadas.

Marcone, el capitán de Independiente en Montevideo

Al rato, el joven Millán chocó contra Guillermo Viscarra, el arquero del conjunto peruano, que dispuso de varias figuras desde el arranque, como Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Paolo Guerrero.

Josías Palais, un talentoso mediocampista juvenil de la cantera del Rojo, se destacó durante el primer tramo del espectáculo, con gambeta y panorama. Más allá del carácter amistoso, expuso decisiones interesantes y se asoció con algunos de los intérpretes del ataque.

¡VISCARRA LE NEGÓ EL PRIMERO A MILLÁN! Gran atajada del arquero de Alianza Lima para mantener el 0-0 ante Independiente.



🏆 #Serie2026

📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi

📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3IUhlu0iWK — SportsCenter (@SC_ESPN) January 11, 2026

En el final del primer tiempo, debieron ser expulsados, Pussetto y Zambrano, por una lucha cuerpo a cuerpo fuera de toda lógica, porque el partido fue excesivamente amistoso. Sin embargo, sin VAR y en plena etapa estival, no vieron la roja.

Durante el segundo capítulo, hubo múltiples cambios: ocho en el caso de Independiente. Entraron Lomónaco, Cabral y Abalos, entre otros. Independiente siempre sostuvo la idea del protagonismo, aunque le faltaron intérpretes de jerarquía para abrir el marcador.

¡¡ENTRÓ SOLO Y NO PERDONÓ!! Alan Cantero apareció por el segundo palo y sacó el derechazo para el 1-0 de Alianza Lima ante Independiente.



🏆 #Serie2026

📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYBaMQ

📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/BSO5BKhD2h — SportsCenter (@SC_ESPN) January 11, 2026

Lo que sí pudo conseguir Alianza Lima, con un disparo cruzado de Cantero, que definió en absoluta soledad. A partir de allí, mejoró un poco el desarrollo, porque el equipo peruano exhibió una mejor actitud, mientras que Independiente salió con mayor prepotencia ofensiva.

Al rato, Independiente encontró el empate, a la salida de un tiro libre, a través de Abaldo, el uruguayo que entró en el arranque de la segunda mitad.

¡¡GOLAZO DEL ROJO!! Matías Abaldo probó al arco en el tiro libre y puso el 1-1 de Independiente ante Alianza Lima.



🏆 #Serie2026

📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi

📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Rbh5kiSeMh — SportsCenter (@SC_ESPN) January 11, 2026

Y en una seguidilla interesante de Independiente, Abaldo volvió a ser determinante. Control, gambeta, avance y cabeza levantada: la pelota fue directamente hacia la zurda de Montiel, otro de los ingresos. Y el hábil jugador definió con alma y vida.