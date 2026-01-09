Es oficial: estos son todos los partidos del torneo de verano 2026

Este sábado comienzan los partidos de pretemporada para los equipos argentinos con el encuentro entre Independiente y Alianza Lima. La puesta a punto de todos los clubes ya está en marcha, con la mayoría de los equipos entrenándose dentro del país y otros con viajes programados al exterior. El Rojo, por ejemplo, jugará tres veces en Uruguay: vs. Alianza Lima, vs. Everton y vs. Montevideo Wanderers.

Algunos partidos son por torneos de verano y otros únicamente como preparación para la competencia oficial. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros afrontará la Serie Río de la Plata al igual que River, Atlético Tucumán, Huracán, Unión de Santa Fe y San Lorenzo (también la jugará Colón, hoy en la Primera Nacional). En simultáneo se realizará la Serie Colombia, de la que participa Huracán (jugará contra Cúcuta Deportivo el viernes 16 en el estadio Parque Saroldi de Montevideo).

River realiza la pretemporada en San Martín de los Andes; luego jugará dos amistosos en Uruguay @RiverPlate

Boca, por su parte, afrontará un amistoso en la Bombonera contra Millonarios, en el marco de un homenaje a Miguel Ángel Russo, el miércoles 14 de este mes. También existe la posibilidad de que juegue un segundo encuentro en la Argentina, en el estadio Único de San Nicolás, ante Olimpia, de Paraguay. Por último, Racing, que hará parte de la pretemporada en Ciudad del Este, Paraguay, se enfrentará a Universidad de Chile el 18 en el Estadio Municipal de Concepción.

Calendario de amistosos de equipos argentinos

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Sábado 10 de enero

21: Independiente vs. Alianza Lima - Estadio Parque Viera de Montevideo.

Domingo 11 de enero

21: River vs. Millonarios - Estadio Campus de Maldonado.

Lunes 12 de enero

21: Cerro Largo vs. Atlético Tucumán - Estadio Charrúa de Montevideo.

Martes 13 de enero

18.15: Huracán vs. Cerro Porteño - Estadio Parque Saroldi de Montevideo.

21: Independiente vs. Everton - Estadio Parque Viera de Montevideo.

Miércoles 14 de enero

18.15: Unión vs. Alianza Lima - Estadio Parque Saroldi de Montevideo.

19: Boca vs. Millonarios - La Bombonera.

21: San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo - Estadio Luiz Franzini de Montevideo.

Jueves 15 de enero

18.15: Progreso vs. Atlético Tucumán - Estadio Parque Saroldi de Montevideo.

Viernes 16 de enero

18.15: Cúcuta Deportivo vs. Huracán - Estadio Parque Saroldi de Montevideo.

21.00: Wanderers vs. Independiente - Estadio Parque Viera de Montevideo.

Sábado 17 de enero

18: Defensor Sporting vs. Unión - Estadio Luis Franzini de Montevideo.

20: San Lorenzo vs. Cerro Porteño - Estadio Parque Viera de Montevideo.

22: Peñarol vs. River - Estadio Campus de Maldonado.

Domingo 18 de enero

19: Universidad de Chile vs. Racing - Estadio Bicentenario Ester Roa Rebolledo.

Racing confirmó apenas un amistoso para enero: se enfrentará a Universidad de Chile LUIS SANTILLAN - AFP

Martes 20 de enero

20: Miramar Misiones vs. Colón de Santa Fe - Estadio Parque Artigas de Paysandú.

