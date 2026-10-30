Emmanuel Gigliotti, sobre el penal que erró ante River en 2014: “Salí de Boca por eso”

El exdelantero de Boca Juniors Emmanuel Gigliotti se refirió este jueves al penal que erró ante River Plate en la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana 2014 y reconoció que esa jugada aceleró su fin de ciclo en el Xeneize. “Salí del club por eso. Por ahí me podría haber quedado, pero no iba a tener oportunidades”, rememoró, aunque marcó que ese momento luego lo llevó a consagrarse en Independiente.

En una entrevista en DSports Radio, al futbolista le preguntaron cuándo se dio cuenta que se había terminado su tiempo en Boca -club al que llegó en 2013 y del que se fue en 2015- y respondió: ”Después de aquella eliminación [contra River] vino el fin de temporada. Después las vacaciones y, tras arrancar la pretemporada en Tandil, empezaron a llegar los refuerzos y yo sabía que iba a quedar relegado. Vos podés estar en el mejor club del mundo, en el Barcelona o el Real Madrid, y vos querés jugar”.

GIGLIOTTI Y EL PENAL ERRADO ANTE RIVER 💣



El Puma habló del penal que Marcelo Barovero le atajó en las semifinales del Sudamericana 2014 🏆



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Luego, habló sobre un hecho puntual que marcó su paso por Boca: durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2014, cruce en el que se enfrentaron el Xeneize y River, Gigliotti erró un penal sobre el principio del encuentro. Minutos más tarde, Leonardo Pisculichi anotó para el Millonario y, con ese 1 a 0 en el global, el conjunto de Núñez clasificó a la final y luego salió campeón.

“Está el efecto mariposa. Es decir, ¿qué hubiera cambiado si lo metía? Dos años después tuve la suerte de llegar a Independiente y, a partir de allí, todos los cambios que tuve en mi carrera fueron a partir de ese penal. Por ahí los cambios vienen por salir campeón y otras, como en mi caso, por errar un penal", explicó.

Sobre la trascendencia que tuvo aquella jugada, que fue atajada por Marcelo Barovero, Gigliotti subrayó: “Yo soy más conocido por haber errado ese penal que si lo hubiera hecho”.

Gigliotti erró el penal en el arranque del partido

Además del penal, en ese encuentro, al Puma le anularon un gol por fuera de juego. Si bien en 2014 todavía no estaba reglamentada la revisión de las jugadas en el VAR, el jugador estaba en posición lícita. Aún así, el tanto fue anulado. En ese sentido, Gigliotti ironizó y sostuvo que “solamente estaba un metro adelantado”.

Durante su paso por Boca entre 2013 y 2015, Gigliotti disputó 62 partidos oficiales, convirtió 23 goles y se consagró campeón del campeonato de Primera División 2015. Por otro lado, su único gol contra River lo anotó en el triunfo del Xeneize por 1 a 0 en el Monumental por el Torneo Inicial 2013.

Más adelante, el exatacante se refirió a Rodolfo Arruabarrena, quien lo dirigió en aquella semifinal y que hoy transita su segundo ciclo como entrenador del Xeneize. “El Vasco y todo su staff tienen una capacidad muy grande. Algo que ya se está viendo de esa mano en este Boca. Gustavo [Roberti, preparador físico], como dicen los uruguayos, despegaba”, puntualizó.

GIGLIOTTI SOBRE EL VASCO ARRUABARRENA ⚔️



En #PuedePasar, el Puma se refirió al DT de Boca, con el que ya coincidió en su primer ciclo 🤝



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“El grupo que teníamos en aquella época en Boca era muy lindo. Y el Vasco era un fuera de serie”, agregó el exdelantero. Por último, y sobre si es decisivo la formación de un buen grupo humano para obtener campeonatos, Gigliotti remató: “Hay excepciones. Pero tenés más probabilidades de que te vaya bien si hay sinergia y unión: si tiran todos para adelante”.