Emmanuel Gigliotti anunció que se retira del fútbol y adelantó: “Soy técnico, quiero dirigir”

A sus 38 años, Emmanuel Gigliotti anunció que se retiró del fútbol profesional tras rescindir su contrato con Colón en enero. “Tomé la decisión. Lo venía trabajando todo este último año con una psicóloga”, aseguró “El Puma” en una entrevista radial en donde, además, comentó qué le gustaría hacer en su futuro: “Soy técnico, quiero dirigir”.

Entrevistado en Urbana Play el lunes por la tarde, Gigliotti confesó: “Dejé el fútbol. Estoy dando la primicia. Me voy a poner nervioso, capaz hasta lloro... Mi señora me hizo un video y casi me hizo llorar. Tomé la decisión. Lo quise hacer el año anterior cuando volví de Chile, pero salió lo de Colón. Empecé viendo qué hacer y con el correr del año decidí que no iba a jugar más“.

Con los colores de Boca, anotó 23 goles en 62 partidos Fabián Marelli - LA NACION

Consultado sobre su decisión, el exfutbolista comentó que no está contento, pero que tampoco se siente triste. “Estoy tranquilo”, definió y siguió: “La decisión la tomé mejor que como la toman muchos futbolistas, por ahí para mi ego, teniendo todavía oportunidades”.

En ese sentido, Gigliotti explicó que colgar los botines no tuvo que ver con un problema físico ya que, “me sentía bien”. “No es que estaba roto de los tobillos o las rodillas, pero me cansé un poco”, sostuvo.

Colón fue el equipo donde más partidos disputó (72) y más goles anotó (30)

A pesar de la noticia, el exdelantero adelantó que su siguiente paso será incursionar como director técnico. “Quiero dirigir”, sentenció. “Me estoy preparando porque considero que es como una carnicería y que tenés que estar bien preparado”, agregó.

Sin embargo, insistió en la necesidad de prepararse y estudiar antes de tomar las riendas de un equipo y hasta baraja la posibilidad de empezar como asistente de campo. “Todavía no tengo cuerpo técnico porque estoy desarrollando mi idea y no descarto trabajar con alguna persona para ganar experiencia. Estoy convencido. Es un rol diferente y tenés que estar preparado”, plasmó.

La trayectoria de Gigliotti

A lo largo de su carrera como futbolista profesional, Gigliotti disputó un total de 543 partidos (uno de ellos con la selección nacional comandada por Alejandro Sabella) y convirtió 173 goles con 13 equipos diferentes, entre los que se destaca su paso por tres de los cinco grandes del fútbol argentino: San Lorenzo, Boca Juniors e Independiente.

Sus inicios fueron en Lamadrid y llegó a primera en 2008 con Argentinos Jrs, pero además vistió los colores de All Boys, Atlético Tucumán, Novara de Italia, CQ Lifan y Dangdai de China, Toluca y León de México y Nacional de Uruguay. El último tramo de su carrera se repartió entre La Calera de Chile y Colón.

En Independiente jugó 71 partidos y anotó 27 goles

Fue campeón con Boca de la Copa Argentina en 2015, se coronó con Independiente en la Copa Sudamericana y la Suruga Bank en 2017; se consagró con León en la Leagues Cup y en el Torneo Apertura de México en 2021 y obtuvo con Nacional el torneo de primera división uruguayo en 2022.

Individualmente fue el máximo goleador del Torneo Inicial argentino con Colón. Convirtió el gol de la victoria en un Superclásico frente a River en El Monumental y fue clave en la obtención de la Copa Sudamericana de Independiente. Aunque también es recordado por el penal malogrado ante River en las semifinales de la misma copa en la edición de 2014.