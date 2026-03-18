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En el duelo de poderosos no hubo polémicas y Central Córdoba hizo el gol que Deportivo Riestra perdonó dos veces

En Santiago del Estero, el Malevo tuvo ocasiones de sobra en el primer tiempo para encontrar su primer triunfo

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El festejo de Ezequiel Naya en el cierre del primer tiempo bastó para poner el candado y guardar en el bolsillo santiagueño los tres puntos importantes.
El festejo de Ezequiel Naya en el cierre del primer tiempo bastó para poner el candado y guardar en el bolsillo santiagueño los tres puntos importantes.Central Córdoba

Lejos estuvo de merecerlos, pero Central Córdoba consiguió tres puntos vitales en el estadio Madre de Ciudades ante un Deportivo Riestra que le perdonó la vida y lo terminó pagando caro en el cruce por la zona A del Torneo Apertura. Las manos de Alan Aguerre lo sostuvieron con vida en medio del mal humor de los santiagueños y la guapeza de Ezequiel Naya significó la efectividad del 1-0.

El Ferroviario jugaba tras ser beneficiado con el increíble penal que le permitió igualar ante Defensa y Justicia (1-1) y cosechar uno de los doce puntos que ahora contabiliza en diez encuentros. Sin embargo, en el duelo en Santiago del Estero entre equipos del poder, no hubo polémicas: con el Malevo, que hizo mayores méritos, se dedicaron a jugar en medio de una humedad insoportable.

Justo después de la impaciencia que expusieron los hinchas locales, el gol de Ezequiel Naya derivó en la descarga del plantel: fue el tercer triunfo del equipo de Lucas Pusineri.
Justo después de la impaciencia que expusieron los hinchas locales, el gol de Ezequiel Naya derivó en la descarga del plantel: fue el tercer triunfo del equipo de Lucas Pusineri.Central Córdoba

El local tomó la posesión en el primer tiempo, pero le faltó profundidad, mientras que el conjunto del Bajo Flores fue inteligente y jugó a ser veloz, al recuperar y explotar los espacios detrás de los volantes rivales. Así, sólo en el primer período forzó varias atajadas de Aguerre y se perdió dos goles insólitos.

Aunque tienen sus licencias, como la desubicada patada de Pedro Ramírez a Santiago Moyano cuando la pelota ya se había ido al lateral o el pisotón de Alejandro Maciel al caído Pablo Monje, uno por lado, el fútbol -en este caso- se llevó la mayor atención.

El duelo Antony Alonso-Aguerre lo ganó por triplicado el arquero, de 35 años. Primero, por un zurdazo centrado; segundo, por el tapadón ante un cabezazo a contrapié; tercero, por la volea tras un tiro de esquina que exigió el gran reflejo ante la visión tapada. Riestra se metía en el área. Y vaya si lo hizo a los 18 minutos y a los 44, con las chances más claras y peligrosas del encuentro: en ambas, los goles no llegaron por sus propios desaciertos.

En una de esas jugadas en las que el visitante encontró fallas defensivas, Monje se metió en el área desbordando por la derecha y metió la habilitación a la altura del segundo poste para encontrar la definición de Alexander Díaz, que llegó exigido y su zurdazo pasó cerca del palo.

Aunque más insólita fue la del propio Alonso: se fue mano a mano, eludió al arquero y, con el arco a su merced, su definición pegó en el costado de la red. El línea levantó la bandera, pero la repetición pareció indicar que, de haber sido gol, el trazado de líneas legitimaría su posición.

La impaciencia santiagueña por la irregular campaña se hizo sentir en ese momento y en la pausa para refrescarse: “¡Jugadores, a ver si nos entendemos, nosotros alentamos, ustedes pongan huevos!”.

El momento en el que Naya arma el zurdazo que cruzará pegado al poste izquierdo de Ignacio Arce, dándole al Ferroviario tres puntos clave.
El momento en el que Naya arma el zurdazo que cruzará pegado al poste izquierdo de Ignacio Arce, dándole al Ferroviario tres puntos clave.Central Córdoba

El combo, entre perdones rivales y reproches populares, tuvo su evidente efecto. Porque, en el segundo minuto de adición, un pelotazo de Aguerre agarró desacomodada a la defensa: Naya ganó a pura guapeza las luchas contra Juan Randazzo y Facundo Miño, se metió en el área y ajustó su remate cruzado contra el palo. Efectividad, lo que no tuvo su rival.

El ingreso de Tiago Cravero que dispuso Lucas Pusineri antes del comienzo del segundo tiempo hizo cerrar mejor las líneas: Central Córdoba se conformó con el 1-0, pero el Malevo ya no inquietó las manos salvadoras de la figura. En efecto, el local despegó del fondo, mientras que los dirigidos por Gustavo Benítez siguen sin ganar en el campeonato.

El resumen de la victoria ferroviaria en Santiago

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