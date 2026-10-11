En la cancha de Barracas insultaron a Di Carlo y más tarde el Monumental volvió a rugir contra Tapia

La ya lejana decisión de River, presidido por Stéfano Di Carlo, de alejarse del Comité Ejecutivo de la AFA que comanda Claudio “Chiqui” Tapia sigue repercutiendo en capítulos que hasta tienen a Lionel Messi en el medio. Porque lo ocurrido el martes en el estadio Monumental, con una despedida de la selección argentina que presentó varias desprolijidades durante el evento, desprendió consecuentes críticas y fuego cruzado entre la productora -contratada por la entidad madre del fútbol argentino- y el club. Casualmente, la jornada de sábado del torneo Clausura los “unió”. Barracas Central la abrió y el Millonario la cerró, ambos ante su público y una misma melodía de insultos.

Con letras opuestas, claro. No se había escuchado -hasta este sábado- que en el estadio que lleva el nombre del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino insultaran a un dirigente ajeno. Es cierto que las rispideces con Juan Sebastián Verón, al mando de Estudiantes, son recurrentes, pero desde las tribunas del Guapo apenas le han dedicado banderas que, incluso, evitaron nombrarlo. En la tarde del sábado, durante el partido que Barracas le ganó a Huracán (2-0), la barra brava local utilizó el ritmo que los hinchas de otros clubes suelen entonar para apuntar contra Tapia: insultaron a Di Carlo con un apodo que establecieron hace casi dos meses.

"CHILINDRINA BOTÓN, CHILINDRINA BOTON". 🔊📢



Los cánticos de la hinchada de Barracas refiriéndose al Presidente de River después de lo ocurrido en la despedida de Messi.#Barracas #Tapia #DiCarlo #AFA pic.twitter.com/R3Cq5jNYiF — Toty (@Totypintosok) October 10, 2026

“¡Chilindrina, botón, sos un hijo de p..., la p... madre que te parió!“, lanzó ese sector del estadio que se reinauguró en 2025. Aunque a mediados de agosto inauguró la instalación de iluminación frente a Rosario Central, en medio de una fiesta de fuegos artificiales. Ese show de luces de aquella noche permitió visualizar la bandera que estaba colgada en un puente cercano a la casa de Barracas: ”Di Carlo Chilindrina". Cada vez que en el Guapo hagan referencia a ese apodo, se sabrá que la burla viaja hacia el sillón mayor del Monumental.

El ida y vuelta tras las llamativas desprolijidades ocurridas en el estadio de River durante el adiós a Messi, como el show sorpresa final -a cargo del Grupo Cali que el astro tanto admira- que fue abruptamente cortado e imposibilitó el disfrute del homenajeado, cayó muy mal en Tapia. Entonces, desde las tribunas, Barracas apuntó este sábado a Di Carlo como responsable de todo lo que salió como no se pretendía.

Aquella bandera contra el presidente de River exhibida en agosto. Captura de Video X

Tras la salida del Comité Ejecutivo, River acumuló disgustos y, en consecuencia, insultos constantes del Monumental hacia el hombre más fuerte de AFA. Sus hinchas recuerdan arbitrajes que lo perjudicaron, como el de Darío Herrera, que no le otorgó un claro penal en el último superclásico, en el que cayó como local por el Apertura. Tampoco el que omitió Andrés Gariano en la visita a Tigre, durante el presente torneo. No creen que se trate de casualidades. Entre otras jornadas, el reproche dirigencial a la entrega del polémico título de “Campeón de Liga” a Rosario Central por ser el mejor de la tabla anual pasada cuando nadie estaba enterado de que eso valdría una estrella. Todo está roto.

Por lo tanto, cuando la parcialidad riverplatense empezó a anoticiarse de lo ocurrido este sábado en el estadio Claudio Tapia, arribó al Monumental (para el compromiso que su equipo le ganó 1-0 a Estudiantes, de Río Cuarto) con el claro objetivo de volver a hacer notar su discrepancia con los manejos de Tapia.

⚠️EN EL ESTADIO MONUMENTAL, los HINCHAS de RIVER PLATE CANTARON CONTRA CLAUDIO 'CHIQUI' TAPIA en la previa del encuentro vs ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO.pic.twitter.com/yJqLQMuXy5 — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) October 11, 2026

Mediante la misma sinfonía insultó al presidente de la AFA. “¡Chiqui Tapia botón, vos sos hincha de Boca, la puta madre que te parió!“, fue el cántico estruendoso inmediatamente después del recibimiento a los dirigidos por Leonardo Ponzio.

Por Lionel Messi, la disputa entre la AFA de Tapia y el River de Di Carlo se profundizó desde las tribunas de sus clubes y dejó una nueva señal de que la distancia entre los dirigentes cada vez es más amplia.