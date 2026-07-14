Una contundente frase del periodista español Tomás Roncero en el programa de televisión El Chiringuito de Jugones generó revuelo en la previa al partido entre la selección albiceleste y la inglesa. “Voy con Inglaterra porque quiero que gane el bien; si gana Argentina, ganaría el mal”, dijo el panelista al dejar clara su postura de cara a la segunda semifinal del Mundial que se disputará este miércoles.

El conductor del ciclo, Josep Pedrerol, se cruzó con los panelistas críticos señalando que el programa a veces cae en un terreno excesivamente negativo contra el sentimiento argentino. A su turno, cada periodista respondió a quién apoyaba. “Voy con Inglaterra porque me gusta que ganen los jugadores de [Real] Madrid”, respondió Paco García. Óscar Pereiro también le dio su visto bueno al combinado que lidera Harry Kane.

El periodista Roberto Morales se explayó: “Siempre Argentina fue mi segunda selección, pero no me está gustando este Mundial, por lo que voy con Inglaterra”. Ahí llegó el momento en que Roncero dio su polémico punto de vista: “Voy por Inglaterra porque quiero que gane el bien; si gana Argentina, ganaría el mal”.

En la TV de España sentencian: “Voy por Inglaterra porque quiero que gane el bien; si gana Argentina, ganaría el mal”

En otro lugar fuera del estudio, escuchaba atentamente al periodista argentino Matías Palacio, que trabaja para ese medio español. “No me sorprende que, justamente, todos los que están a tu derecha estén a favor de Inglaterra; no me gusta que Roncero diga que nosotros representamos el mal, me parece una exageración absoluta, pero no me sorprende de ninguno de ellos”, contraatacó el cronista al hablarle al conductor.

Pero no todos fueron comentarios negativos contra el equipo de Lionel Scaloni. En el panel también había periodistas que dieron su apoyo a la selección albiceleste. Marçal Lorente fue tajante: “Evidentemente, voy con Leo Messi, el Dios del futbol, la creatividad, el espectáculo y Argentina”. “Con Messi a muerte”, resaltaron otros dos presentes.