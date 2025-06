En qué canal pasan Benfica vs. Chelsea por el Mundial de Clubes hoy

Este sábado, desde las 17 (hora argentina), Benfica y Chelsea se enfrentan en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial de Clubes 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic, se disputa en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y DSports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas MiTelefé, Disney+ Premium y DAZN. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo luso en el que brillan Nicolás Otamendi y Ángel Di María se metió entre los 16 mejores de la Copa del Mundo tras quedar primero en el Grupo C, en el que también estaba Boca, por delante de Bayern Munich, el otro clasificado a octavos, con siete puntos y un saldo de dos victorias (6 a 0 vs. Auckland City y 1 a 0 vs. el conjunto alemán) y un empate (2 a 2 vs. el xeneize).

Ángel Di María podría jugar su último partido con Benfica; tras el Mundial volverá a vestir los colores de Rosario Central DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los Blues, por su parte, terminaron segundos en el D por detrás de Flamengo y con un total de seis unidades, producto de sendos triunfos por 2 a 0 frente a Los Angeles FC y por 3 a 0 ante Esperance de Túnez, y una derrota por 3 a 1 contra el Mengão. En el plantel están los argentinos Enzo Fernández, subcapitán del equipo, y Aaron Anselmino, quien aún no sumó minutos en lo que va del Mundial.

Benfica vs. Chelsea: cómo ver online

El encuentro se disputa este sábado en Filadelfia, Estados Unidos, y en la Argentina se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de las plataformas DAZN, MiTelefé.com y Disney+ Premium. Quienes cuenten con DGO, Flow o Telecentro Play pueden sintonizar el canal Telefé, mientras que los usuarios que tengan contratado solo el primero también podrán acceder a la señal televisiva DSports (exclusiva de DirecTV). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

DSports.

MiTelefé.

DAZN.

Disney+ Premium.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Chelsea corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.25 contra los 3.39 que se repagan por un hipotético triunfo de Benfica. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.65.