En qué canal pasan Estados Unidos vs. Bélgica por el Mundial 2026 hoy

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El encuentro entre el seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino y el belga se disputa este lunes a las 21 (horario argentino) en el estadio Lumen Field de Seattle
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Este lunes, desde las 21 (horario argentino), Estados Unidos y Bélgica se enfrentan en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del brasileño Raphael Claus, se disputa en el estadio Lumen Field de Seattle, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El seleccionado dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, uno de los tres anfitriones de esta Copa del Mundo junto a Canadá y México, avanzó de ronda tras derrotar a Bosnia y Herzegovina por 2 a 0 con goles de Folarin Balogun y Malik Tillman. La previa del partido estuvo envuelta en una polémica debido a que Balogun había sido expulsado por una fuerte infracción contra Tarik Muharemović, de Bosnia y Herzegovina, en los 16vos de final, pero la FIFA le levantó la sanción tras un pedido de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
El equipo belga, por su parte, estuvo muy cerca de quedarse afuera porque perdía 2 a 0 con Senegal a los 85′, pero lo empató de manera agónica y lo ganó 3 a 2 en el tiempo suplementario. Los goles europeos los hicieron Youri Tielemans por duplicado y Romelu Lukaku, mientras que los tantos africanos los anotaron Habib Diarra e Ismaila Sarr. Mantiene viva la ilusión de ganar un Mundial por primera vez en el que posiblemente sea el último baile de varios integrantes de la mejor camada de la historia belga (Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois, entre otros).
Estados Unidos vs. Bélgica: cómo ver online
El partido está programado para este lunes a las 21 (horario argentino) en Seattle, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- TyC Sports.
- DSports.
- Paramount+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Bélgica corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a los cuartos de final, en el encuentro de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.78 contra los 2.79 que se repagan por un hipotético triunfo de Estados Unidos. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.49.
Posibles formaciones
- Estados Unidos: Matt Freese; Sergiño Dest, Alex Freeman, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson; Tyler Adams, Malik Tillman; Weston McKennie, Christian Pulisic; y Folarin Balogun.
- Bélgica: Thibaut Courtois; Thomas Meunier o Maxim De Cuyper, Brandon Mechele, Arthur Theate o Nathan Ngoy, Timothy Castagne; Youri Tielemans, Nicolas Raskin o Hans Vanaken; Jérémy Doku o Dodi Lukebakio, Kevin de Bruyne, Leandro Trossard; y Romelu Lukaku o Charles De Ketelaere.
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