La UEFA criticó este lunes a la máxima entidad futbolística, FIFA, por levantar la sanción al goleador estadounidense Folarin Balogun luego del reclamo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “La FIFA cruzó una línea roja”, dijo la liga europea mediante un comunicado y denunció que se trató de una medida “inédita, incomprensible e injustificable”. La Federación Belga de Fútbol también se pronunció en contra de esta polémica decisión.

“El fútbol, ​​como cualquier otro deporte, se rige por reglas que constituyen la base de una competencia justa, honesta y transparente. A veces, las reglas son susceptibles de interpretación. En este caso, no", apuntó el máximo organismo rector del fútbol en Europa.

Y prosiguió: “La suspensión automática mínima de un partido tras una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere la decisión de un organismo competente para su aplicación. Es un principio consagrado en el reglamento, que no admite excepciones, y mucho menos en medio de un torneo donde otros jugadores se encontraron en la misma situación y cumplieron su suspensión con regularidad”.

La FIFA "cruzó una línea roja" al levantarle la suspensión a Balogun, dice la UEFA. https://www.uefa.com/

Para la entidad, que cree que esta medida irá en “detrimento de la competición”, cuando quienes velan por el cumplimiento de las reglas “ya no lo garantizan, la integridad del juego se ve comprometida y la credibilidad de la competición se ve socavada”. “Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan sin precedentes, incomprensible e injustificable”, cerró el contundente comunicado en el que en ningún momento se mencionó que el presidente estadounidense Trump fue quien se comunicó con Gianni Infantino para incidir en la decisión.

La UEFA critica a la FIFA por la decisión que favorece a EE. UU. en el Mundial: “Cruzó una línea roja”.

Balogun fue expulsado en el triunfo de los dieciseisavos de final del miércoles ante Bosnia y Herzegovina luego de pisarle el tobillo derecho al defensor Tarik Muharemovic cuando pugnaban por un balón. Con esa tarjeta roja, el futbolista quedaba automáticamente suspendido para el duelo de octavos de final contra Bélgica que se disputará este lunes. El propio Balogun admitió el viernes a la prensa que su cartulina era algo que debía “aceptar”.

Así fue la expulsión de Balogun

La FIFA anunció este domingo que la sanción había sido suspendida para el partido de octavos de final, una medida extraordinaria que provocó elogios de Trump e indignación de la selección de Bélgica. Pareció ser la primera vez desde Chile 1962 que una tarjeta roja durante un Mundial no derivó en una suspensión. El organismo que lidera Infantino explicó que su decisión se basó en el artículo 27 de las reglas del comité disciplinario.

“El órgano judicial puede decidir suspender total o parcialmente la implementación de una medida disciplinaria. Al suspender la implementación de la sanción, el órgano judicial somete a la persona sancionada a un período de prueba de uno a cuatro años”, dice la regla. En noviembre de 2025, la FIFA aplazó los dos últimos partidos de una sanción de tres encuentros para el portugués Cristiano Ronaldo por una tarjeta roja contra Irlanda en una eliminatoria al Mundial, permitiéndole jugar al inicio del certamen actual.

“¿A dónde vas, FIFA?”, se pregunta Blatter, expresidente del organismo

El expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, criticó el lunes el levantamiento de la suspensión infligida al estadounidense Balogun tras la llamada de Trump a Infantino. “Las cartulinas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas. Se anulan por reglas, pruebas y organismos independientes”, escribió el suizo de 90 años en la red social X.

“Si un presidente de Estados Unidos interviene ante el presidente de la FIFA y un jugador queda de repente absuelto antes de un partido de eliminación directa de un Mundial, la pregunta es inevitable: ¿A dónde vas, FIFA?”, continuó el expatrón del fútbol mundial. “El fútbol nunca debería convertirse en el patio de recreo del poder político”, concluyó Blatter y añadió las etiquetas #GianniInfantino y #DonaldTrump para evitar cualquier ambigüedad.

Red cards are not overturned by political phone calls. They are overturned by rules, evidence and independent bodies. If a U.S. President intervenes with the FIFA President — and a player is suddenly cleared before a World Cup knockout match — the question is unavoidable: Quo… — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) July 6, 2026

Más críticas

La Federación Belga de Fútbol (RBFA) se mostró “asombrada” por la decisión de la FIFA de dejar en suspenso el castigo de un partido de sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun, que podrá jugar este lunes el partido de octavos de final del Mundial que disputen ambos combinados en Seattle.

“La decisión contradice directamente las disposiciones del Reglamento de la Competición”, criticó la federación belga, que no descarta presentar un recurso a la decisión tomada por la Comisión de Disciplina de la FIFA.

Tras la decisión de la FIFA, la fuerte crítica de la federación de fútbol belga. https://www.rbfa.be/

La RBFA recordó que el “artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario de la FIFA establece claramente que una tarjeta roja (expulsión) conlleva automáticamente la suspensión para el siguiente partido del equipo, tal y como sucedió con todas las tarjetas rojas mostradas anteriormente durante esta Copa Mundial”.

“Con el fin de salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo, la RBFA está estudiando todas las opciones posibles”, cerró la máxima autoridad futbolística de Bélgica.