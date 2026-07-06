Trump confirmó que pidió una “revisión” de la expulsión del jugador de EE.UU. y calificó de “brillante” la decisión de la FIFA

WASHINGTON.- En medio del fuerte revuelo internacional por la decisión de la FIFA de habilitar al delantero estadounidense Folarin Balogun a disputar este lunes los octavos de final y la revelación de que Donald Trump contactó al presidente de la máxima entidad del fútbol, Gianni Infantino, a raíz de la expulsión, el mandatario norteamericano confirmó este lunes que pidió “una revisión” de la jugada, calificó de “realmente brillante” la decisión de levantar la suspensión, sembró sospechas sobre el árbitro y hasta habló de Lionel Messi y otras estrellas que disputan el torneo.

“Vi la jugada. Soy una persona a la que le encantan los deportes, fui buen atleta y entiendo los deportes muy bien. Y aquello no fue falta, ni siquiera una infracción: fueron dos tipos corriendo a toda velocidad que, por casualidad, chocaron entre sí. No puedes colocar deliberadamente tu pie sobre el de otra persona mientras estás en carrera”, describió Trump, en referencia a la jugada por la que Balogun fue expulsado en el partido contra Bosnia y Herzegovina en 16avos de final.

Trump: It's called football I guess, but we can't really call it football because it gets a little, there's a little confusion, so yeah, I saw the play. And I'm a person that loves sports and was a good athlete. And I understand sports really well. Really well pic.twitter.com/WKarMQbYAF — Headquarters (@HQNewsNow) July 6, 2026

En un acto en la Casa Blanca, Trump confirmó luego que pidió “una revisión por parte de la FIFA”, y aunque no mencionó a Infantino señaló que habló “con un hombre muy respetado, y cuyo respeto se ha multiplicado por diez”.

“Ya era respetado antes de esto [por el Mundial], pero aquí en el país realmente impulsó el asunto. Fui yo quien logró que lo hicieran. No fue [el expresidente Joe] Biden, estaba dormido. Yo hice que lo hiciera", dijo, en clara alusión al mandamás de la FIFA, que desde hace un tiempo se ha convertido en un estrecho aliado del líder republicano.

La decisión de la FIFA de habilitar a Balogun, una de las estrellas del equipo que dirige el argentino Mauricio Pochettino, fue duramente criticada por la UEFA este lunes.

“La FIFA cruzó una línea roja”, advirtió el organismo rector del fútbol europeo mediante un comunicado, en el que denunció que se trató de una medida “inédita, incomprensible e injustificable”. La Federación Belga de Fútbol también se pronunció en contra de la polémica medida del Comité Disciplinario.

La FIFA "cruzó una línea roja" al levantarle la suspensión al delantero Folarin Balogun, advirtió la UEFA. https://www.uefa.com/

“El fútbol, ​​como cualquier otro deporte, se rige por reglas que constituyen la base de una competencia justa, honesta y transparente. A veces, las reglas son susceptibles de interpretación. En este caso, no", apuntó la UEFA, que alertó que la medida irá en “detrimento de la competición” y que socava “la credibilidad de la competición”. La nota no hizo mención al diálogo entre Trump e Infantino.

Por su parte, la Real Federación Belga de Fútbol (RFBF) le exigió explicaciones a la FIFA sobre la decisión, e indicó a través de un comunicado que aún no había recibido “ninguna explicación sobre este asunto”.

“En estas circunstancias, no nos queda más remedio que impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo pa r tido”, advirtió la RFBF.

Dardos de Trump contra el árbitro

Trump, en tanto, también lanzó dardos esta mañana contra el árbitro brasileño Raphael Claus, que dirigió aquel encuentro entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.

El presidente norteamericano, Donald Trump, habló sobre el escándalo que generó la decisión de la FIFA de levantar la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun. Mark Schiefelbein - AP

“Se trata de dos grandes atletas que se enredaron, y este árbitro, cuya trayectoria resulta un tanto sospechosa si la revisas... no quiero decir eso porque no me gusta crear polémica, pero es muy sospechosa, y si quieres te facilito los antecedentes. Tomó una decisión que nadie podía creer. Incluso la gente del otro equipo decía: ‘Vaya, tuvimos suerte’“, dijo Trump, sin ahondar en detalles.

El mandatario afirmó que Balogun “no hizo nada malo”, y a la vez dejó en evidencia su desconocimiento de algunas reglas básicas del fútbol.

La infracción por la que el delantero Folarin Balogun fue expulsado en el partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina. MICHAEL STEELE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Es nuestro mejor jugador, o uno de los mejores, una pieza clave. Y le sacaron tarjeta roja. Yo no sabía qué significaba eso: no creía que fuera algo grave. Luego empecé a oír que eso implicaba que no podría jugar el siguiente partido. Dije: ‘Vaya, eso es algo importante’. Si le hubiera pasado a otro jugador, habría sido injusto; pero cuando te quitan a tu mejor jugador -o casi, porque tienen otros muy buenos— y dicen que no puede jugar, eso es muy injusto", amplió.

“¿Cómo lo sancionas por un partido que aún no se ha jugado? Es muy injusto. No se puede hacer eso”, ahondó. “Lo único que hice, lo único, fue pedir una revisión porque no me parecía que fuera falta. No fue un caso de alguien golpeando a otro en la cara ni nada por el estilo; eso habría sido distinto. Me parece terrible que no permitan jugar a un jugador de élite. Creo que habría sido una gran mancha, y expresé precisamente ese sentimiento", añadió el presidente.

Luego, Trump explicó que no le dijo a Infantino - sin mencionarlo por su nombre- qué hacer con la suspensión a Balogun.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el mandatario norteamericano, Donald Trump, en la Casa Blanca. Chip Somodevilla - Getty Images North America

“No puedo decirle qué hacer, y además no creo que él tomara la decisión. Creo que fue un comité el que tomó la decisión, y tomaron la decisión correcta porque. En primer lugar, no fue falta, y uno quiere ver un partido con los mejores jugadores. ¿Cómo te sentirías si sacáramos a Messi si chocara con alguie, o a Cristiano Ronaldo, y dijéramos: ‘Te vamos a sacar del partido’. Imagina decirle a Harry Kane: ‘Harry, te vamos a sacar del partido porque golpeaste a alguien un poco más fuerte de lo permitido’. No se puede hacer eso", señaló Trump, que elogió el “gran equipo” que tiene Bélgica, el rival de Estados Unidos esta noche.

“Creo que tomaron una decisión realmente brillante. Me parece que la decisión del árbitro fue pésima, y ​​nadie habla de eso. Hablan de la tarjeta roja como si fuera algo normal. Nadie comenta la decisión del árbitro de sacar la roja. Yo no sabía qué diablos era una tarjeta roja. Cuando me enteré, dije: ‘Tiene que ser una broma’. Este tipo simplemente decide que tu mejor jugador no jugará el siguiente partido. Pensé: ‘Vaya, eso es muchísimo poder. Es terrible’. Pero luego miré sus antecedentes y no eran muy buenos", completó.