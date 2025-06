En qué canal pasan Inter vs. Urawa Red Diamonds por el Mundial de Clubes 2025 hoy

El segundo partido de la octava jornada del Mundial de Clubes 2025 que se desarrolla este sábado lo protagonizan Inter de Milán y Urawa Red Diamonds de Japón desde las 16 (hora argentina) en el estadio Lumen Field de Seattle con arbitraje del mauritano Dahane Beida.

El duelo, correspondiente a la zona E que también conforma River Plate, se transmite en vivo por televisión a través de DSports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales DGO, Mi Telefé, Flow y Telecentro Play. También se emite por el sitio de DAZN y Disney+ Premium mientras que en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa del partido

El conjunto italiano no pudo derrotar a Monterrey en el debut -igualó 1 a 1- en el certamen con Cristian Chivu como nuevo entrenador en lugar de Simone Inzaghi y necesita lograr su primer triunfo para no poner en peligro su clasificación a octavos de final y llegar al último partido vs. el Millonario con chances concretas. Con Lautaro Martínez de titular, el Neroazzurro quiere cambiar su pálida imagen y demostrar que tiene con qué pelear por el título de la primera cita ecuménica con 32 equipos.

Los nipones, por su parte, cayeron en su primera presentación ante el equipo de Marcelo Gallardo y ya no tienen margen de error: necesitan sumar, aunque sea un punto, para no despedirse prematuramente del campeonato al que se clasificaron como campeones de la Champions League de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) en 2022 -derrotó en la final a Al Hilal de Arabia Saudita, en ese entonces dirigido por Ramón Díaz-.

Cristian Chivu debutó como entrenador de Inter Milán con un empate frente a Monterrey de México Massimo Paolone - LaPresse

Posibles formaciones

Inter Milán: Yann Sommer; Benjamin Pavard, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni; Nicola Zalewski Nicolo Barella, Kristjan Asllani, Petar Sucic, Federico Dimarco; Francesco Pio Esposito y Lautaro Martínez. DT: Cristian Chivu.

Yann Sommer; Benjamin Pavard, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni; Nicola Zalewski Nicolo Barella, Kristjan Asllani, Petar Sucic, Federico Dimarco; Francesco Pio Esposito y Lautaro Martínez. DT: Cristian Chivu. Urawa Red Diamonds: Shusaku Nishikawa; Hirokazu Ishihara, Danilo Boza, Marius Hoibraten, Yoichi Naganuma; Samuel Gustafson, Kaito Yasui; Ryoma Watanabe, Matheus Savio, Takahiro Sekine; y Yusuke Matsuo. DT: Maciej Skorża.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el elenco europeo con una cuota máxima de 1.22 contra 16.22 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los japoneses. El empate llega a 7.50

Fixture, resultados y posiciones del Grupo E del Mundial de Clubes 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

River Plate 3-1 Urawa Red Diamonds.

Monterrey 1-1 Inter.

Fecha 2

Inter vs. Urawa Red Diamonds - Sábado 21 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

River Plate vs. Monterrey - Sábado 21 de junio a las 22 en el Rose Bowl Stadium de Los Ángeles (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Fecha 3

Inter vs. River Plate - Miércoles 25 de junio a las 22 en el Lumen Field de Seattle (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Urawa Red Diamonds vs. Monterrey - Miércoles 25 de junio a las 22 en el Rose Bowl Stadium de Los Ángeles (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Al término de la primera etapa los dos líderes del grupo E avanzarán a octavos de final y se enfrentarán contra los dos mejores del F que conforman Borussia Dortmund, Fluminense de Brasil, Mamelodi Sundowns de Sudáfrica y Ulsan de Corea del Sur.