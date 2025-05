Grupo de River en el Mundial de Clubes 2025: días y horarios de todos los partidos del Millonario

🔜 A un mes de nuestro debut en el Mundial de Clubes.

—

🔜 One month to go until our Club World Cup debut.

—

🔜 クラブワールドカップ初戦まであと1か月。



🇦🇷 River Plate 🆚 Urawa Red Diamonds (@REDSOFFICIAL) 🇯🇵

📆 June 17 – @FIFACWC pic.twitter.com/FMnASSoBJ2