En qué canal pasan la Reserva de Boca Juniors vs. Gimnasia por la final del Torneo Proyección 2025 hoy

Boca Juniors y Gimnasia de La Plata definen este miércoles el Clausura del Torneo Proyección 2025, el penúltimo título de la temporada de reserva, en la final que se desarrolla desde las 19.30 en el estadio Florencio Sola de Banfield con arbitraje de Matías Ansede.

El cotejo no se transmite por televisión y la única alternativa para verlo es a través de la plataforma digital LPF Play de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, habrá suplementario de media hora y, de persistir la igualdad, el vencedor se dirimirá por penales.

La previa de Boca Juniors vs. Gimnasia

El xeneize lidero el grupo A en la primera etapa con 33 puntos gracias a 10 victorias, tres empates y tres derrotas. En octavos de final doblegó a Lanús 1 a 0 mientras que en los cuartos necesitó de los penales para imponerse a Instituto de Córdoba 4 a 2, tras empatar sin goles. En semifinales se dio el gusto de eliminar en el Superclásico a River Plate 2 a 0 y llega envalentonado a la final por el título.

El Lobo, por su parte, fue el primer clasificado al último partido del torneo tras golear a Argentinos Juniors 4 a 0. En la primera etapa compitió en la zona B y terminó tercero por detrás de Rosario Central y el Millonario con 29 unidades cosechadas en ocho victorias, cinco empates y tres caídas. En los playoffs, sacó consecutivamente a Newell’s con una alegría 2 a 0 y San Lorenzo 3 a 1, antes de enfrentar al Bicho.

El entrenador de la reserva de Gimnasia era Fernando Zaniratto, quien actualmente está a cargo de la primera división y jugará las semifinales del Clausura vs. Estudiantes el próximo lunes. Zaniratto le dejó su lugar a Ricardo Kuzemka cuando se hizo cargo del plantel profesional tras la salida Alejandro Orfila y evitó el descenso a la Primera Nacional para, luego, llevarlo entre los mejores cuatro con cinco victorias seguidas.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Mateo Mendía, Santiago Zampieri; Santiago Dalmasso, Matías Calegari, Tomás Aranda; Leonel Flores, Valentino Simoni y Juan Cruz Payal. DT: Mariano Herrón.

Leandro Brey; Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Mateo Mendía, Santiago Zampieri; Santiago Dalmasso, Matías Calegari, Tomás Aranda; Leonel Flores, Valentino Simoni y Juan Cruz Payal. DT: Mariano Herrón. Gimnasia: Julián Kadijevic; Benjamín García, Juan Cruz Cortazzo, Federico Pendas, Alejo Gelsomino; Pablo Aguiar, Santino López García, Diego Mastrángelo, Santiago Villarreal; Cayetano Bolzán y Jorge de Asís. DT: Ricardo Kuzemka.

Boca Juniors es el gran candidato al título en el Clausura del Torneo Proyección 2025 Boca Predio

El ganador del Clausura se clasificará para jugar el Trofeo de Campeones contra Vélez, ganador del Apertura en el primer semestre del año.