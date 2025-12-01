El país que anunció que no irá al sorteo del Mundial 2026 por “problemas no deportivos”

De los 42 seleccionados que están clasificados al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 -restan seis plazas que se definirán en los repechajes de Europa e internacional-, uno de ellos anunció que no participará del sorteo el próximo viernes en el Kennedy Center por cuestiones extradeportivas.

Se trata de Irán, cuya federación de fútbol informó que no enviará a sus representantes en protesta a la negativa del gobierno estadounidense de otorgar visados a varios miembros de su comitiva. Es así que el seleccionado asiático conocerá por televisión a sus rivales y el fixture que tendrá en la primera etapa.

La selección iraní no tendrá representantes en el sorteo del Mundial 2026

La controversia estalló la semana pasada cuando la Federación Iraní de Fútbol confirmó que boicoteará la ceremonia al considerar que la negativa de conceder visas fue una acción “antideportiva”. Según Amir Mehdi Alavi, vocero del organismo, la decisión responde a “la última situación de la expedición de visados”, que impidió la inclusión del presidente federativo, Mehdi Taj, entre los autorizados para ingresar al país anfitrión.

“Hemos informado a la FIFA de que la decisión (de EE.UU.) no tiene nada que ver con el deporte y que los miembros de la delegación iraní no participarán en el sorteo del Mundial”, declaró el portavoz de la federación a la televisión estatal. Según el diario Tehran Times, Estados Unidos ha emitido visas para cuatro miembros de la delegación iraní —el entrenador Amir Ghalenoei, el directo ejecutivo Mehdi Kharati, el directo de relaciones internacionales Omid Jamali, y Alavi—, pero rechazó las de al menos otras tres personas.

El gobierno de Donald Trump negó la visa a varios representantes de la delegación de Irán para el sorteo Alex Brandon - AP

El episodio suma un nuevo capítulo a la prolongada tensión diplomática entre ambos países y plantea un desafío para la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). Alavi detalló, según fue citado por medios locales, que la federación tuvo conversaciones con la FIFA para buscar una solución, pero sin éxito.

Desde Teherán sostienen que las restricciones impuestas por Washington son parte de una postura política que excede el marco deportivo. “Hemos dicho al presidente de la FIFA, Mr. (Gianni) Infantino, que se trata puramente de una postura política y que el organismo debe pedirle a Estados Unidos que desista de este comportamiento”, afirmó Mehdi Taj ante el medio especializado Varzesh 3.

La ausencia de Irán en el sorteo reaviva las tensiones históricas entre ambas naciones, que desde hace más de cuatro décadas mantienen una relación conflictiva marcada por sanciones, disputas nucleares y recientes choques militares en la región.

Official: Iran will boycott the 2026 FIFA World Cup draw ceremony.



Iran Football Federation spokesperson Amir Mahdi Alavi: "After consulting with the Ministry of Sports and the Ministry of Foreign Affairs, we informed FIFA that the issue of visa denials to some members of the⬇️ pic.twitter.com/rbv1mXqWGD — Hatam Shiralizadeh (@HatamDaddy) November 28, 2025

En ese contexto, el reclamo iraní apunta a que la FIFA actúe como mediadora y garantice que los eventos deportivos de esta magnitud no se vean condicionados por decisiones políticas unilaterales. Sin embargo, hasta el momento, el ente rector del fútbol mundial no emitió una declaración pública al respecto ni confirmó si buscará revertir la situación antes del acto del próximo viernes 5 de diciembre.

La ausencia en el sorteo no modifica su condición de clasificado, pero expone a la FIFA a un escenario incómodo en vísperas de un torneo que, por primera vez, tendrá 48 equipos. Además, si persisten las restricciones migratorias, se abre un interrogante sobre la eventual participación de todos los integrantes del plantel iraní durante la competencia oficial, prevista para junio de 2026.

Mehdi Taremi es la gran figura de la selección de Irán Vahid Salemi - AP

La federación iraní mantiene firme su decisión. “Las decisiones tomadas no tienen nada que ver con el deporte”, reiteró Alavi. La pelota está ahora del lado de la FIFA, que deberá definir si puede garantizar la igualdad de condiciones para todos los seleccionados, más allá del escenario político que rodea a esta edición del certamen.

Irán por su ubicación en el ranking de la FIFA, es parte del copón número 2 del sorteo junto a Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. En la primera etapa enfrentará a uno de los 12 cabezas de serie, que puede ser la selección argentina; un rival del bombo 3 y otro del 4.

Bombos definidos por la FIFA para el sorteo del Mundial 2026

El conjunto iraní dirigido por Amir Ghalenoei se clasificó a la cita ecuménica en marzo de este año tras igualar con Uzbekistán 2 a 2 en las eliminatorias de Asia. Será su cuarta participación consecutiva en la Copa del Mundo y la séptima en total.

Entre las figuras del plantel se destaca Mehdi Taremi, delantero del Olympiacos, quien disputará su tercera Copa del Mundo. Además, la joven promesa Mohammad Askari, de apenas 19 años, podría debutar en el máximo escenario internacional tras un año destacado en la liga local. La base del equipo combina futbolistas de la liga doméstica con otros que militan en Europa y Asia.