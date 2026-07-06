En qué canal pasan Portugal vs. España por el Mundial 2026 hoy

Este lunes, desde las 16 (horario argentino), Portugal y España se enfrentan en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del inglés Anthony Taylor, se disputa en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por TV a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El combinado luso avanzó de ronda gracias a que venció a Croacia por 2 a 1, en un partido reñido que tuvo un gol de Mario Pasalic anulado en el último minuto. Previamente convirtieron para los portugueses Cristiano Ronaldo y Goncalo Ramos, mientras que para los croatas anotó Ivan Perisic. Al igual que su rival de turno, integra el lote de los principales favoritos al título, algo que anhela porque nunca lo consiguió. Su mejor resultado hasta el momento fue el tercer puesto alcanzado en Inglaterra 1966, con Eusébio como gran figura.

Portugal, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, quiere dejar en el camino a la siempre difícil España Frank Gunn - The Canadian Press

La Furia Roja, por su parte, pasó con un triunfo aplastante sobre Austria por 3 a 0 con dos tantos de Mikel Oyarzábal y uno de Pedro Porro. Los pronósticos la posicionan como la gran candidata junto a Francia y, hasta el momento, casi no mostró fallas. De hecho, es el único seleccionado de todos los que siguen en carrera por el título que aún no recibió goles. En contrapartida, anotó ocho y solo no pudo convertir en el debut ante Cabo Verde, que terminó en un sorpresivo empate 0 a 0.

Portugal vs. España: cómo ver online

El partido está programado para este lunes a las 16 (horario argentino) en Dallas, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, España corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a los cuartos de final, en el encuentro de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.00 contra los 4.05 que se repagan por un hipotético triunfo de Portugal. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.75.

Las casas de apuestas ponen a España como favorito al triunfo en el encuentro ante Portugal ANDER GILLENEA - AFP

Posibles formaciones