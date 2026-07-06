El particular mensaje del hermano del DT de Egipto: “Ellos tienen a Messi, nosotros a Salah”

Cada equipo emplea sus estrategias. Y cuando enfrente aparece el campeón del mundo con Lionel Messi a la cabeza, parece que todo es más complejo de resolver. Sin embargo, la selección de Egipto envió señales de que no está inquieta por este factor. Tanto que uno de los integrantes del cuerpo técnico del equipo africano lanzó un mensaje de alta confianza que rápidamente se viralizó y le puso más temperatura al partido de este martes, a las 13, hora de la Argentina, en el Mercedes Benz Stadium, de Atlanta.

Ibrahim Hassan, asistente técnico y hermano del entrenador Hossam Hassan, tomó la palabra y dejó varias frases que marcan el pulso de cómo vive Egipto las horas previas al choque con la selección argentina. En una charla con el canal egipcio Sada el-Balad, fue consultado sobre cómo preparan a sus jugadores para enfrentarse con el equipo campeón del mundo y fue contundente: “No vemos a Messi. Les decimos a los jugadores que salgan y jueguen sin fijarse en el rival”.

Mohamed Salah el jugador estrella de la selección de Egipto que quiere dar el gran golpe ante la selección argentina (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lejos de bajar el tono y reforzando la idea de maximizar la confianza de sus propios futbolistas agregó: “Ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Mohamed Salah y a 26 Messis, y ojalá Dios nos recompense”.

El mensaje se completó con una frase que resume la apuesta egipcia sobre su máxima figura de cara duelo en el Mercedes-Benz Stadium: “Salah se está encontrando a sí mismo junto a Hossam Hassan y con la selección egipcia. Desde que asumimos el cargo, ha mostrado una versión diferente y es un gran ejemplo a seguir dentro del equipo”.

El asistente técnico también reveló detalles del método de trabajo de su hermano al frente del plantel: “Hossam Hassan es como un estudiante brillante que anticipa bien las preguntas. Estudia minuciosamente a los rivales e informa a los jugadores de todos sus detalles, de modo que llegan al partido plenamente preparados”.

El entrenador de Egipto, Hossam Hassan junto a su hermano Ibrahim; una pareja técnica que quiere dar el gran golpe. Photo: Daniel Mcgregor-Huyer/ZUMA Press Wire/dpa Daniel Mcgregor-Huyer - ZUMA Press Wire DPA

Otro de los temas que abordó Hassan fue el estado físico de Salah, que arrastra una molestia desde el partido ante Irán. El delantero de Liverpool hizo un esfuerzo mayor para llegar a la etapa eliminatoria: “Cuando Salah salió contra Irán tenía una lesión y se hizo un gran esfuerzo para que pudiera jugar contra Australia. Normalmente esta lesión tardaría al menos diez días en curarse, sin embargo, su compromiso fue fundamental para el retorno antes de lo previsto”, reconoció el asistente técnico.

Después habló del estado físico en general del plante: "No hay lesionados en el equipo, pero sí algunos casos de fatiga. En cuanto a Mohamed Abdel Moneim y Ahmed Fatouh, es difícil que estén en forma para el partido contra Argentina".

Y cerró con un mensaje ambicioso de cara al cruce con la selección argentina: “Desde el primer día les dijimos a los jugadores que no se trata solamente de participar en la Copa del Mundo; nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible en el torneo”.