En qué canal pasan Real Madrid vs. Mónaco por la Champions League 2025-2026 hoy

Esta semana se disputa la séptima y penúltima fecha de la primera etapa de la Champions League 2025-2026 y uno de los encuentros más atractivos es el que protagonizan Real Madrid y Mónaco este martes desde las 17 (hora argentina) en el estadio Santiago Bernabéu con arbitraje del noruego Espen Eskås.

El partido se transmite en vivo por televisión únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Álvaro Arbeloa se hizo cargo de Real Madrid tras la salida de Xabo Alonso del cargo de entrenador OSCAR DEL POZO - AFP

La previa de Real Madrid vs. Mónaco

La Casa Blanca atraviesa una crisis deportiva que incluyó dos golpes en las últimas semanas. Primero, perdió la Supercopa de España ante Barcelona y, después, fue eliminado prematuramente de la Copa del Rey por Albacete. Ello derivó, entre medio, la salida de Xabi Alonso del cargo de entrenador y la asución de Álvaro Arbeloa y una fuerte respuesta de Kylian Mbappé, que enfrenta a su exequipo, a las críticas recibidas.

Segundo en La Liga de España a un punto de su clásico rival, en el máximo campeonato continental europeo el Merengue marcha séptimo con 12 unidades gracias a cuatro triunfos y dos caídas y está a un paso de acceder a los octavos de final. De imponerse a los monegascos, encuentro para el que Franco Mastantuono espera su turno en el banco de suplentes, quedará muy cerca de ese objetivo y, sobre todo, de evitar los playoffs.

El elenco de Sébastien Pocognoli tiene la necesidad imperiosa de sumar para no salir de la zona de clasificación al repechaje. Su campaña es muy irregular: acumula 9 unidades producto de dos victorias, tres igualdades y una caída y se ubica 19° en la tabla de posiciones.

Posibles formaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García; Arda Güler, Aurelien Tchouaméni, Jude Bellingham; Gonzalo García, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.

Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García; Arda Güler, Aurelien Tchouaméni, Jude Bellingham; Gonzalo García, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa. Mónaco: Philipp Köhn; Vanderson, Thilo Kehrer, Eric Dier, Caio Henrique; Denis Zakaria, Maghnes Akliouche, Jordan Teze, Aleksandr Golovin; Mika Biereth y Folarin Balogun. DT: Sébastien Pocognoli.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.34 contra 9.15 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 6.40.

La única vez que ambos clubes se enfrentaron en la Champions League fue hace más de dos décadas, en los cuartos de final de la edición 2003-2004. Aquella vez, Real Madrid se impuso 4 a 2 como local y Mónaco, 3 a 1 en la misma condición. Los monegascos avanzaron a semifinales ya que por entonces regía los goles anotados en condición de visitante como primer criterio de desempate.