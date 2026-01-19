Torneo Apertura 2026: cuándo empieza y el fixture de las primeras 12 fechas

El certamen de la Primera División comienza el próximo fin de semana; a priori, Independiente vs. Estudiantes es el partido más atractivo de la fecha 1
- 6 minutos de lectura'
Los 30 equipos que integran la Primera División del fútbol argentino en este 2026 afrontarán, como mínimo, tres torneos: Apertura, Clausura y Copa Argentina. El primero de ellos se llevará a cabo en el primer semestre, el siguiente en los seis meses posteriores y el restante durante todo el año. Los campeones se clasificarán a la Copa Libertadores 2027 junto a los mejores de la Tabla Anual, en la que se sumarán los puntos obtenidos en las etapas regulares del Apertura y el Clausura. Todos los detalles ya se pueden consultar en canchallena.com.
El Apertura, en el que el año pasado se cosagró Platense, comienza este jueves 22 de enero, con la fecha 1, que se extenderá hasta el domingo 25. El partido inaugural será Aldosivi vs. Defensa y Justicia, que se enfrentarán en el estadio José María Minella a partir de las 17 del jueves, en lo que será el único encuentro interzonal de la primera jornada. La fecha concluirá con dos encuentros en simultáneo el domingo a las 21: Argentinos Juniors vs. Sarmiento de Junín y Tigre vs. Estudiantes de Río Cuarto.
A su vez, la Liga Profesional ya confirmó días y horarios incluso hasta la fecha 12. Atendiendo a la cercanía con el Mundial que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio, la catarata de partidos será interminable, ya que el campeón debe conocerse antes de la Copa del Mundo. En este sentido, la programación cargada y con muchos encuentros entresemana, generó polémica.
Grupos de la temporada 2026
Zona A
- Boca.
- Independiente.
- San Lorenzo.
- Deportivo Riestra.
- Talleres de Córdoba.
- Instituto de Córdoba.
- Platense.
- Vélez.
- Estudiantes de La Plata.
- Gimnasia de Mendoza.
- Lanús.
- Newell’s.
- Defensa y Justicia.
- Central Córdoba de Santiago del Estero.
- Unión de Santa Fe.
Zona B
- River.
- Racing.
- Huracán.
- Barracas Central.
- Belgrano de Córdoba.
- Estudiantes de Río Cuarto.
- Argentinos Juniors.
- Tigre.
- Gimnasia de La Plata.
- Independiente Rivadavia.
- Banfield.
- Rosario Central.
- Aldosivi.
- Atlético Tucumán.
- Sarmiento de Junín.
El fixture del Torneo Apertura 2026
Fecha 1
- Interzonal: Aldosivi vs. Defensa y Justicia.
Zona A
- Boca vs. Deportivo Riestra.
- Independiente vs. Estudiantes.
- Talleres vs. Newell’s.
- Instituto vs. Vélez.
- Unión vs. Platense.
- San Lorenzo vs. Lanús.
- Central Córdoba vs. Gimnasia de Mendoza.
Zona B
- Barracas Central vs. River.
- Gimnasia vs. Racing.
- Rosario Central vs. Belgrano.
- Tigre vs. Estudiantes de Río Cuarto.
- Argentinos Juniors vs. Sarmiento.
- Banfield vs. Huracán.
- Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán.
Fecha 2
- Interzonal: Atlético Tucumán vs. Central Córdoba.
Zona A
- Gimnasia de Mendoza vs. San Lorenzo.
- Lanús vs. Unión.
- Platense vs. Instituto.
- Vélez vs. Talleres.
- Newell’s vs. Independiente.
- Estudiantes vs. Boca.
- Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia.
Zona B
- Huracán vs. Independiente Rivadavia.
- Sarmiento vs. Banfield.
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Argentinos Juniors.
- Belgrano vs. Tigre.
- Racing vs. Rosario Central.
- River vs. Gimnasia.
- Aldosivi vs. Barracas Central.
Fecha 3
- Interzonal: Barracas Central vs. Deportivo Riestra
Zona A
- Defensa y Justicia vs. Estudiantes.
- Boca vs. Newell’s.
- Independiente vs. Vélez.
- Talleres vs. Platense.
- Instituto vs. Lanús.
- Unión vs. Gimnasia de Mendoza.
- San Lorenzo vs. Central Córdoba.
Zona B
- Gimnasia vs. Aldosivi.
- Rosario Central vs. River.
- Tigre vs. Racing.
- Argentinos Juniors vs. Belgrano.
- Banfield vs. Estudiantes de Río Cuarto.
- Independiente Rivadavia vs. Sarmiento.
- Atlético Tucumán vs. Huracán.
Fecha 4
- Interzonal: Huracán vs. San Lorenzo.
Zona A
- Central Córdoba vs. Unión.
- Gimnasia vs. Instituto.
- Lanús vs. Talleres.
- Platense vs. Independiente.
- Vélez vs. Boca.
- Newell’s vs. Defensa y Justicia.
- Estudiantes vs. Deportivo Riestra.
Zona B
- Sarmiento vs. Atlético Tucumán.
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Independiente Rivadavia.
- Belgrano vs. Banfield.
- Racing vs. Argentinos Juniors.
- River vs. Tigre.
- Aldosivi vs. Rosario Central.
- Barracas Central vs. Gimnasia.
Fecha 5
- Interzonal: Gimnasia vs. Estudiantes.
Zona A
- Deportivo Riestra vs. Newell’s.
- Defensa y Justicia vs. Vélez.
- Boca vs. Platense.
- Independiente vs. Lanús.
- Talleres vs. Gimnasia de Mendoza.
- Instituto vs. Central Córdoba.
- Unión vs. San Lorenzo.
Zona B
- Rosario Central vs. Barracas Central.
- Tigre vs. Aldosivi.
- Argentinos Juniors vs. River.
- Banfield vs. Racing.
- Independiente Rivadavia vs. Belgrano.
- Atlético Tucumán vs. Estudiantes de Río Cuarto.
- Huracán vs. Sarmiento.
Fecha 6 (Interzonales)
- Vélez vs. River.
- Platense vs. Barracas Central.
- Rosario Central vs. Talleres.
- Estudiantes vs. Sarmiento.
- Defensa y Justicia vs. Belgrano.
- Argentinos Juniors vs. Lanús.
- Boca vs. Racing.
- Independiente Rivadavia vs. Independiente.
- Unión vs. Aldosivi.
- Instituto vs. Atlético Tucumán.
- San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto.
- Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia.
- Central Córdoba vs. Tigre.
- Deportivo Riestra vs. Huracán.
- Banfield vs. Newell’s.
Fecha 7
- Interzonal: Sarmiento vs. Unión.
Zona A
- San Lorenzo vs. Instituto.
- Central Córdoba vs. Talleres.
- Gimnasia de Mendoza vs. Independiente.
- Lanús vs. Boca.
- Platense vs. Defensa y Justicia.
- Vélez vs. Deportivo Riestra.
- Newell’s vs. Estudiantes.
Zona B
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Huracán.
- Belgrano vs. Atlético Tucumán.
- Racing vs. Independiente Rivadavia.
- River vs. Banfield.
- Aldosivi vs. Argentinos Juniors.
- Barracas Central vs. Tigre.
- Gimnasia vs. Rosario Central.
Fecha 8
- Interzonal: Newell’s vs. Rosario Central.
Zona A
- Estudiantes vs. Vélez.
- Deportivo Riestra vs. Platense.
- Defensa y Justicia vs. Lanús.
- Boca vs. Gimnasia de Mendoza.
- Independiente vs. Central Córdoba.
- Talleres vs. San Lorenzo.
- Instituto vs. Unión.
Zona B
- Tigre vs. Gimnasia.
- Argentinos Juniors vs. Barracas Central.
- Banfield vs. Aldosivi.
- Independiente Rivadavia vs. River.
- Atlético Tucumán vs. Racing.
- Huracán vs. Belgrano.
- Sarmiento vs. Estudiantes de Río Cuarto.
Fecha 9
- Interzonal: Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto.
Zona A
- Unión vs. Talleres.
- San Lorenzo vs. Independiente.
- Central Córdoba vs. Boca.
- Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia.
- Lanús vs. Deportivo Riestra.
- Platense vs. Estudiantes.
- Vélez vs. Newell’s.
Zona B
- Belgrano vs. Sarmiento.
- Racing vs. Huracán.
- River vs. Atlético Tucumán.
- Aldosivi vs. Independiente Rivadavia.
- Barracas Central vs. Banfield.
- Gimnasia vs. Argentinos Juniors.
- Rosario Central vs. Tigre.
Fecha 10
- Interzonal: Tigre vs. Vélez.
Zona A
- Newell´s vs. Platense.
- Estudiantes vs. Lanús.
- Deportivo Riestra vs. Gimnasia.
- Defensa y Justicia vs. Central Córdoba.
- Boca vs. San Lorenzo.
- Independiente vs. Unión.
- Talleres vs. Instituto.
Zona B
- Argentinos Juniors vs. Rosario Central.
- Banfield vs. Gimnasia.
- Independiente Rivadavia vs. Barracas Central.
- Atlético Tucumán vs. Aldosivi.
- Huracán vs. River.
- Sarmiento vs. Racing.
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Belgrano.
Fecha 11
- Interzonal: Belgrano vs. Talleres.
Zona A
- Instituto vs. Independiente.
- Unión vs. Boca.
- San Lorenzo vs. Defensa y Justicia.
- Central Córdoba vs. Deportivo Riestra.
- Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes.
- Lanús vs. Newell’s.
- Platense vs. Vélez.
Zona B
- Racing vs. Estudiantes de Río Cuarto.
- River vs. Sarmiento.
- Aldosivi vs. Huracán.
- Barracas Central vs. Atlético Tucumán.
- Gimnasia vs. Independiente Rivadavia.
- Rosario Central vs. Banfield.
- Tigre vs. Argentinos Juniors.
Fecha 12
- Interzonal: Argentinos Juniors vs. Platense.
Zona A
- Vélez vs. Lanús.
- Newell’s vs. Gimnasia de Mendoza.
- Estudiantes vs. Central Córdoba.
- Deportivo Riestra vs. San Lorenzo.
- Defensa y Justicia vs. Unión.
- Boca vs. Instituto.
- Independiente vs. Talleres.
Zona B
- Banfield vs. Tigre.
- Independiente Rivadavia vs. Rosario Central.
- Atlético Tucumán vs. Gimnasia.
- Huracán vs. Barracas Central.
- Sarmiento vs. Aldosivi.
- Estudiantes de Río Cuarto vs. River.
- Belgrano vs. Racing.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fútbol argentino
Subieron el telón. Así está el cuadro de la Copa Argentina 2026, tras los primeros dos partidos
Solitario, obsesivo y paternal. Viaje al íntimo mundo del DT de San Lorenzo: “Sigo siendo un anónimo y está bien que así sea”
Ganó Boca. Venció 2-1 a Olimpia en el último amistoso: la gran jugada de Zeballos y un regreso inesperado
- 1
Real Madrid y un incendio en el Bernabéu que un modesto triunfo no pudo apagar
- 2
En qué canal pasan Boca vs. Olimpia por un amistoso de verano hoy
- 3
Así quedó la tabla histórica de campeones de la Copa Africana de Naciones, tras el título de Senegal
- 4
Copa Argentina: Lanús debutó con una goleada y una gran actuación de Marcelino Moreno