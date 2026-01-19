Boca, por la Copa Argentina 2026: cuándo juega vs. Gimnasia de Chivilcoy

Boca se prepara para un 2026 en el que el gran objetivo es volver a ganar títulos, algo que no consigue desde 2023. Disputará, al menos, cuatro torneos: Apertura, Clausura, Copa Libertadores y Copa Argentina. En éste debutará frente a Gimnasia de Chivilcoy, representante del Federal A, el martes 24 de febrero, con horario y sede a confirmar por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El xeneize es el máximo ganador de la historia del certamen con cuatro títulos. El primero lo consiguió en 1969, en la que fue la edición inaugural de esta competencia, al derrotar en la final a Atlanta por 3 a 2. El segundo llegó en 2011-2012, temporada en la que venció a Racing por 2 a 1. Luego, en 2014-2015, le ganó a Rosario Central por 2 a 0. La última consagración fue en 2019-2020, derrotó a Talleres de Córdoba por penales en el partido definitorio tras empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario.

En la última edición el xeneize quedó eliminado mucho antes de lo planificado. Cayó por 2 a 1 ante Atlético Tucumán en 16vos de final, en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por los goles del paraguayo Cléver Ferreira y Mateo Bajamich (Edinson Cavani, a los 97′, anotó el único tanto de Boca).

En la última edición de la Copa Argentina, Boca quedó eliminado en16vos de final ante Atlético Tucumán Juan Jose Garcia

Gimnasia de Chivilco, por su parte, se clasificó a la Copa Argentina al obtener uno de los cupos asignados para los clubes del Torneo Federal A, certamen en el que participó durante la temporada 2025 tras haber ascendido desde el Regional Federal Amateur. Su campaña lo tuvo compitiendo tanto en la etapa regular como en las instancias de playoffs, en las que logró avanzar en rondas decisivas.

El ganador de este cruce avanzará a 16vos de final y se medirá con el equipo que resulte vencedor en Sarmiento de Junín vs. Tristán Suárez. Boca podría enfrentarse al resto de los denominados “grandes” en instancias más avanzadas. Al primero que podría enfrentarse es a Racing, en cuartos de final. San Lorenzo, en tanto, es un posible rival de semifinales. Por último, a River e Independiente únicamente podría verlos en una hipotética final, que se juega en una sede neutral.

Sarmiento de Junín podría ser rival de Boca en 16vos de final de la Copa Argentina 2026 NICOLAS ABOAF

Hasta el momento, el xeneize no anunció refuerzos para 2026. La incorporación de Marino Hinestroza, de Atlético Nacional, sigue sin concretarse.

La Copa Argentina es un foco de desvelo para todos los equipos, ya que le otorga al campeón un pasaje directo a la Copa Libertadores del año siguiente. Justamente Boca, que en los últimos años desaprovechó esa posibilidad y vio desde afuera al máximo certamen continental de clubes, pretende hacer un buen papel que no solo contemple la obtención del título.

Incluso, ese plus del certamen, le permitió a equipos que habitualmente no lo hacían, desplegarse en el plano internacional. Por caso, Independiente Rivadavia de Mendoza jugará este año por primera vez la Libertadores gracias a haberse consagrado en la Copa Argentina, el primer título de su historia propfesional.