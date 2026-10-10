En qué canal pasan River vs. Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Clausura 2026 hoy

Este sábado, desde las 21.30 (horario argentino), River y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 12 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa, se disputa en el Monumental y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Millonario está décimo en la tabla de posiciones de su zona con 13 puntos, pero adeuda su compromiso contra Sarmiento de la undécima jornada, reprogramado para este miércoles 14 de octubre a las 19 en el estadio Eva Perón de Junín. En la última jornada perdió 2 a 1 con Huracán, como local, por los goles de Óscar Cortés y Lucas Blondel (Tomás Galván empató transitoriamente para el equipo dirigido por Leonardo Ponzio).

El León del Imperio, que viene de caer por 2 a 1 ante Racing, se mantiene en el último puesto del Grupo B con apenas seis puntos y está cada vez más cerca del descenso a la Primera Nacional, ya sea por la Tabla Anual o por la de promedios (en ambas está por debajo de todos los otros clubes). De hecho, si pierde este sábado en el Monumental, cederá la categoría cuatro fechas antes de que culmine la primera ronda del certamen.

River jugó su último partido hace casi un mes y perdió 2 a 1 con Huracán en el estadio Monumental Gonzalo Colini - La Nación

River vs. Estudiantes de Río Cuarto: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 21.30 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.18 contra los 20.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes de Río Cuarto. El empate, por su parte, cotiza cerca de 6.43.

Las casas de apuestas ponen a River como claro favorito al triunfo en el partido de este sábado Manuel Cortina

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