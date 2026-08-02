En qué canal pasan River vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026 hoy

Este domingo, desde las 19.15, River y Rosario Central se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez, se disputa en el estadio Monumental y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Millonario perdió los dos partidos que disputó en el certamen local, por lo que está último en su zona. En la primera jornada cayó por la mínima diferencia con Barracas Central por un gol de Gonzalo Morales, quien días después fue apartado del plantel por una denuncia por violencia de género. Luego, en la segunda, perdió por el mismo resultado con Gimnasia de La Plata en el estadio Monumental con un tanto de Alexis Steimbach.

Eduardo 'Chacho' Coudet buscará redimirse ante su ex-equipo, Rosario Central, en el partido de este domingo Nacho Amiconi - LA NACION

El Canalla, por su parte, se mantiene undécimo con un punto conseguido en el reciente empate 0 a 0 con Racing. Afronta este Clausura en simultáneo con la Copa Libertadores, en la que se enfrentará a Corinthians en octavos de final. El objetivo es clasificarse para la edición 2027 del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes, algo que se consigue ganando un título local o siendo el mejor de la Tabla Anual, motivo por el cual el equipo capitaneado por Ángel Di María se metió en la edición de este año.

River vs. Rosario Central: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 19.15 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.05 contra los 3.97 que se repagan por un hipotético triunfo de Rosario Central. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.19.

Las casas de apuestas ponen a River como favorito al triunfo en el encuentro ante Rosario Central Sebastián Salguero

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