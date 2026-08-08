En qué canal pasan River vs. Tigre por el Torneo Clausura 2026

River Plate se enfrenta a Tigre este sábado en Victoria, en un partido que necesita ganar en medio de una gran crisis futbolística, pero también en una jornada atravesada por la oficialización de Thiago Almada y las condolencias que todo el mundo del fútbol le envía a Lionel Messi, tras el fallecimiento de su padre este sábado. El Millonario y el Matador se miden desde las 17 (horario argentino) y el partido se puede seguir minuto a minuto en canchallena.com.

El encuentro, correspondiente a la fecha 4 del Grupo B se puede ver por televisión a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online a través de los cableoperadores Flow, DGO y Telecentro Play, para los cuales se requiere ser cliente y tener contratado el “Pack Fútbol”.

A Eduardo Coudet le reforzaron el plantel como a ningún entrenador, pero el 'Chacho' no logra la mejor versión del equipo NurPhoto - NurPhoto

Este sábado, en la previa del encuentro, River oficializó a Thiago Almada. El volante de la selección argentina, campeona en el Mundial de Qatar 2022 y subcampeona en la reciente edición de Estados Unidos-México-Canadá 2026, llega proveniente de Atlético de Madrid y es la compra más cara de la historia del fútbol argentino. Si bien aún no se conocieron los números oficiales, la cifra rondaría los 23 millones de dólares.

La llegada de Almada viene a poner paños fríos al preocupante presente del Millonario, que perdió sus últimos cinco partidos pese a estar plagado de figuras, con el DT Eduardo Coudet cuestionado por no encontrarle la vuelta al equipo.

El Matador, que viene de empatar 0 a 0 con Belgrano como local, está quinto en la zona B del Clausura con cuatro puntos (una victoria, un empate y una derrota). El compromiso ante el Pirata correspondió a la segunda jornada, pero se jugó este miércoles debido a que fue reprogramado porque los de Victoria tenían que jugar la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana ante Nacional de Uruguay, al que finalmente vencieron por 4 a 2 para avanzar a octavos.

El equipo dirigido por‘Chacho’ Coudet, por su parte, sigue sin dejar buenas sensaciones. Perdió cinco de los últimos seis compromisos que disputó y llegó a las cinco derrotas consecutivas por torneos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), algo que no le pasaba desde 1911. Está último en su grupo. Por este motivo, necesita mejorar el rendimiento con urgencia ya que el DT camina por la cornisa y está obligado a conseguir buenos resultados.

La última vez que se enfrentaron fue el 7 de febrero de este año, por la cuarta jornada del Torneo Apertura. Entonces, Tigre se quedó con la victoria por un contundente 4 a 1 en el estadio Monumental con un doblete de Ignacio Russo y sendas anotaciones de Tiago Serrago y José David Romero. El antecedente más reciente en Victoria, en tanto, es del 18 de febrero de 2023, en un partido correspondiente a la fecha 4 de la Liga Profesional que terminó con un triunfo de River por 1 a 0 con un tanto de Leandro González Pírez.

Tigre vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 4 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

Día : Sábado 8 de agosto.

: Sábado 8 de agosto. Hora : 17 (horario argentino).

: 17 (horario argentino). Estadio : José Dellagiovanna.

: José Dellagiovanna. Árbitro: Andrés Gariano.

Tigre atraviesa un buen presente y quiere volver a amargar a River, como en la última presentación entre sí JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

Tigre vs. River: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 17 (horario argentino) en Victoria y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.