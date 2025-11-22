Enzo Fernández anotó en la victoria de Chelsea frente a Burnley, por la Premier League

Cada fin de semana confirma su calidad de imprescindible en el andamiaje de su equipo. Enzo Fernández volvió a brillar en Chelsea y aportó el gol que selló la victoria del conjunto de Londres por 2 a 0 ante Burnley, en Turf Moor, por la 12a fecha de la Premier League. De esta manera, los Blues llegan a los 23 puntos y se posicionan en la segunda colocación de la tabla, a tres del líder, Arsenal, que este domingo será local ante Tottenham.

Enzo Fernández terminó erigiéndose en la figura de la cancha, rendimiento que coronó con un gol a falta de dos minutos para el final del partido, que le permitió a Chelsea despejar cualquier inquietud sobre el triunfo. El mediocampista argentino terminó en la red una acción que comenzó en los pies de su propio arquero, la secuencia siguió con Malo Gusto, Pedro Neto y un desborde de Guiu, que intuyó la llegada de Fernández y dio el pase al medio. El argentino impactó de derecha y la pelota ingresó en el arco previo desvío en un defensor de Burnley.

Enzo Fernández define de derecha; será el 2-0 para Chelsea ante Burnley ANDY BUCHANAN� - AFP�

Se trató del cuarto gol de Fernández en el campeonato, aunque las estadísticas elevan su influencia en el equipo. En 2025 es el futbolista de los Bleus con más participaciones, con 11 tantos y 10 asistencias en 47 partidos. Lo sigue el portugués Pedro Neto (10 y 6 en 46 encuentros).

El mediocampista surgido en River, de 24 años, mantiene un nivel superlativo en la recta final hacia la Copa del Mundo, donde la selección argentina lo tiene como una pieza clave.

¡GOL DE ENZO PARA SENTENCIAR TODO! El argentino la mandó a guardar y estampó el 2-0 del Chelsea ante Burnley.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6hL3Zd0zKE — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2025

Chelsea encandenó su tercera victoria consecutiva en la Premier League. Burnley es uno de los equipos de peor rendimiento del torneo (tiene apenas 10 puntos y está en zona de descenso), pero planteó un duro escollo.

El conjunto de Londres se puso en ventaja a los 36 minutos del primer tiempo: un centro perfecto de Gittens encontró por detrás de todos a Pedro Neto, que se zambulló y de cabeza anotó el 1 a 0.

A partir de entonces, Chelsea cuidó la ventaja y, aunque Burnley casi no lo inquietó, siempre estaba acechante la sombra de un empate. Hasta que Enzo Fernández despejó cualquier fantasma con su toque a la red.

El triunfo le da tranquilidad a Chelsea para el difícil compromiso que tendrá el próximo martes, cuando reciba a Barcelona por la quinta fecha de la Champions League, certamen en el que lleva dos triunfos, un empate y una derrota.

Lo mejor de Chelsea vs. Burnley