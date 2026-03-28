El divertido video de los campeones del mundo en modo Peaky Blinders que revolucionó las redes: “Cine”

A casi cuatro años del final de Peaky Blinders, Cillian Murphy volvió a ponerse el saco de Tommy Shelby para Peaky Blinders: El hombre inmortal (Peaky Blinders: The Immortal Man), ambientada en Birmingham, Inglaterra, durante la Segunda Guerra Mundial. Con dirección de Tom Harper y guion de Steven Knight, se estrenó en Netflix el 20 de marzo y actualmente es la película de habla inglesa más vista de la plataforma a nivel global, con más de 25 millones de reproducciones. Para promocionarla, se realizaron diversas campañas y en una de ellas participaron cuatro campeones del mundo. Julián Álvarez, Enzo Fernández, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico se convirtieron en gángsters y se volvieron virales en las redes sociales.

En la previa del partido amistoso entre la Argentina y Mauritania en La Bombonera, que terminó 2-1 a favor de los campeones del mundo con goles de Enzo Fernández y Nicolás Paz, el jugador del Chelsea se unió a Julián Álvarez, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico para actuar en una divertida producción para promocionar la nueva película de Netflix.

Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Julián Álvarez como gángsters ingleses (Foto: Instagram @chenetflix)

“Los Peaky-Neta ya están en Ezeiza”, expresaron desde Che Netflix, la cuenta de Instagram de Netflix argentina. “A los muchachos les gustó la peli de Peaky Blinders. No tengo pruebas, pero tampoco dudas”, agregaron. En el video se los pudo ver a los cuatro futbolistas caminando en un espacio verde del predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los cuatro caminaron serios, personificados como miembros de la mafia inglesa, y se metieron completamente en personaje con su vestimenta característica.

Lucieron elegantes con trajes, camisas blancas, moños y corbata, sacos largos, las clásicas boinas y los relojes de bolsillo, un accesorio infaltable de los grupos de gángsters que manejaban Birmingham, Inglaterra, en 1919, período en el que se ambienta la producción.

Los usuarios de Instagram quedaron encantados con la producción que hicieron los futbolistas (Foto: Instagram @chenetflix)

Los fanáticos quedaron encantados al ver a los campeones del mundo como los personajes de Peaky Blinders. “¿Para cuándo esta serie?”, “Cine”; “¡Pero por el amor de Dios! ¡Esto es cine!“; “Tenés que cerrar el Garrison”; “Escuchen, corran la boina” y “La facha que manejan es de otro planeta”, fueron algunos de los comentarios.

El spot fue para promocionar el estreno de la película de Peaky Blinders (Foto: Instagram @chenetflix)

El spot se grabó en el predio de la AFA de Ezeiza (Foto: Instagram @chenetflix)

A partir de las repercusiones, también compartieron imágenes del backstage en el que se pudo ver el proceso de caracterización. “Qué elegancia la de (segundo) Francia”, expresaron desde Netflix. Álvarez bromeó con que tenía que dejarse el bigote, Fernández preguntó si la camisa iba dentro del pantalón, Tagliafico probó distintas formas de usar la gorra y Otamendi expresó su agrado por la vestimenta. “¿Está bueno, ¿no?“, dijo al ponerse el chaleco gris.

Así se convirtieron los campeones del mundo en personajes de Peaky Blinders

Posiblemente el jugador del Benfica haya sido el que mejor la pasó porque es fanático de la serie. De hecho, tiene un tatuaje de Tommy Shelby (Murphy) en la espalda. Incluso los usuarios de Instagram consideraron que hizo la actuación más creíble. ”El verdadero Peaky Blinders"; “Otamendi en su salsa” y “Es Tom Hardy”, expresaron.

Los jugadores usaron el vestuario característico de la serie (Foto: Instagram @chenetflix)

Los usuarios de Instagram destacaron la actuación de Otamendi (Foto: Instagram @chenetflix)

Para agendar: Peaky Blinders: el hombre inmortal, el epílogo de la aclamada serie, está protagonizada por Cillian Murphy, Barry Keoghan, Tim Roth, Rebecca Ferguson, Sophie Rundle, Stephen Graham y Packy Lee. Dura 112 minutos y se puede ver en Netflix.