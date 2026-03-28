Argentina - Mauritania: los goles de la selección en la Bombonera

Bajo una lluvia copiosa, la Bombonera empezó a despedir a la selección argentina, que tiene sus últimas funciones en el país antes de encarar el Mundial 2026 y la fecha FIFA previa, que será en el exterior. Este viernes, día en el que se debía jugar la Finalissima frente a España en Qatar, el campeón del mundo recibió a Mauritania en el comienzo de una doble ventana que incluirá el cruce con Zambia, este martes. La selección dirigida por Lionel Scaloni se fue al entretiempo con una ventaja de dos goles.

Todo era solamente insinuación en el dominio del combinado que este viernes se viste de azul (estrena un diseño de camiseta alternativa), con juego y presión ante un rival de mucha menor medida que se resguardó cerca de su área. Pero en la primera llegada a fondo el local abrió el marcador.

El lindo gol colectivo que concretó Enzo

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Centro de Molina y remate de Enzo Fernández para abrir el marcador ante Mauritania 💪



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Fue a los 16 minutos cuando Enzo Fernández abrió hacia la derecha para Nahuel Molina Lucero. El defensor lateral derecho empezó una escalada sobre la banda y pasó el balón a Thiago Almada, que completó la pared devolviéndolo con un pase preciso sobre la línea. Molina lanzó un centro raso que Julián Alvarez dejó pasar, sabiendo de la llegada por detrás de su excompañero en River, y el volante de Chelsea pateó mordido pero lo suficientemente cruzado como para que la pelota fuera inalcanzable para el arquero Mamadou Diop. El que inició la jugada, la terminó.

No necesitó demasiado la selección albiceleste para encontrar el segundo tanto, luego de un remate cruzado del propio Fernández que sí contuvo el guardameta. Diop no pudo ante un tiro libre que apareció sobre la media hora de juego.

El tiro libre de Nicolás Paz

¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Golazo de Nico Paz de tiro libre para poner el 2-0 y el 10 lo aplauda desde el banco 👏



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Ante la ausencia de Lionel Messi, que estuvo en el banco de suplentes en el primer tiempo, Nicolás Paz se hizo cargo de un tiro libre apenas fuera del área de Mauritania, que quizás era más adecuado para un diestro. No obstante, los otros muchos candidatos a patear que tiene el equipo se hicieron a un lado para dejar hacer al zurdo nacido en España, hijo del exdefensor del seleccionado Pablo Paz.

Nicolás ejecutó por fuera de la barrera mauritana con complicidad de Marcos Senesi y Nicolás González, que obstaculizaron la visión y se agacharon ante el viaje de la pelota. Eso fue letal para Diop, que, aun bien parado, reaccionó tarde con las manos. Así se dio el 2-0 parcial con el que se llegó al descanso.