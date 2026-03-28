Los goles de la selección argentina vs. Mauritania, por un amistoso

La selección argentina derrotó a Mauritania en el primer amistoso de la doble fecha FIFA de marzo. Con un rendimiento discreto, principalmente en el segundo tiempo, se quedó con la victoria por 2 a 1 ante el 115° del ranking FIFA gracias a los goles de Enzo Fernández y Nico Paz (Jordan Lefort descontó para el seleccionado africano). El próximo martes se enfrentará a Zambia en la Bombonera, a partir de las 20.15, en el último amistoso antes de anunciar la lista de 26 convocados para el Mundial 2026.

Durante el primer tiempo, el dominio albiceleste fue claro, pero sin muchas luces. Enzo fue el mejor jugando más adelantado de lo acostumbrado, cercano a lo que hace en Chelsea. Llegó al área constantemente y fue uno de los pocos que mostró algo de entusiasmo a la hora de atacar. De hecho, convirtió el primer gol a los 17′: Nahuel Molina trepó hasta el fondo de la cancha por el sector derecho, envió un centro rasante y el exRiver, entrando al área como ‘9′, abrió el marcador.

El segundo tanto llegó a los 32′ de la mano de Nico Paz. El talentoso mediocampista de Como 1907 recibió una falta en la puerta del área y el árbitro Derlis López cobró tiro libre para la Argentina. Sin Lionel Messi en cancha -ingresó en el complemento-, era un misterio saber quién iba a hacerse cargo de esa pelota parada que, por ubicación, era ideal para un zurdo. Por eso, el ex Real Madrid le ganó la pulseada a Enzo Fernández y Thiago Almada y, con calidad, convirtió el 2 a 0.

En el segundo tiempo, el nivel del vigente campeón del mundo fue extremadamente bajo. Casi no pateó al arco, ninguno de los futbolistas que ingresó mostró rebeldía ni juego, y Emiliano ‘Dibu’ Martínez tuvo que intervenir en varias ocasiones, con atajadas importantes y destacadas que impidieron el descuento mauritano... hasta los 94′. En la última jugada, Jordan Lefort, francés nacionalizado mauritano que juega como defensor en Angers de la Ligue 1 de Francia, puso el 2 a 1 definitivo para el delirio del visitante, que soñaba con al menos anotar un gol en la Bombonera.

El próximo partido de la selección argentina será el martes 31 de marzo ante Zambia, en el último encuentro antes de anunciar la lista de 26 convocados. Se jugará en la Bombonera a partir de las 21.15, con transmisión televisiva de Telefé y DSports. Además, el minuto a minuto estará disponible en canchallena.com, con estadísticas actualizadas en tiempo real.

Resumen Argentina 2 - 1 Mauritania