Enzo Fernández le sigue dando alegrías a River: un ingreso “en pesos” que durará cinco años

Benfica no fue el único beneficiado por la transferencia de Enzo Fernández a Chelsea de Inglaterra, que pagará 121.000.000 de euros por el mediocampista argentino. River siguió con atención las negociaciones porque aún poseía el 25 por ciento de los derechos del futbolista surgido en el club de Núñez, y una vez consumada la histórica transferencia, festejó por el pase.

¿Cuánto recibirá River? Benfica pagó 10.000.000 de euros en julio de 2022 y se fijaron una serie de objetivos que, a medida que se cumplieran, reportarían más ingreso para el club argentino, con un máximo de otros 8 millones de euros. Como el pase a Chelsea se hizo apenas cinco meses después de la llegada de Fernández a Portugal, se cumplieron los primeros objetivos apenas (una cantidad de partidos mínima), por lo que ese plus llegó a 4 millones de euros. Así, una primera suma rápida llega a una cifra total de 44.250.000 de euros (conformada por los primeros 10 millones, los 4 por objetivos cumplidos y 30.250.000 por el 25 por ciento que le corresponde por la reciente venta).

Enzo Fernández, en su presentación como nuevo jugador de Chelsea

Claro que no todo ese dinero ingresará a la tesorería millonaria. Habrá que descontar los impuestos, los sellos, los porcentajes para el jugador, la AFA, el sindicato y el Estado. Además, los ingresos serán pesificados al tipo de cambio oficial en el momento del pago (hoy, el valor del euro oficial es de 203 pesos por unidad). “El número final por Enzo es €24.748.141 y se recibirá al valor oficial. Parte al contado y otra en cinco cuotas. Terminamos de cobrar en cinco años, algo que no es malo. Aspiramos a que la brecha con el dólar sea menor”, dijo ayer el presidente Jorge Brito, en radio Continental, sobre el tramo final de la operación (además de lo que cobró River anteriormente). “La propuesta de Benfica fue superadora porque nos dejaba el 25%. Benfica es el principal revendedor del fútbol europeo. Esperábamos que vendan a Enzo en un año por 100 millones. Se dio en menos tiempo y por mayor valor”, dijo Brito, explicando los motivos de la venta realizada luego de la eliminación de River de la anterior Copa Libertadores.

Ahora bien, ¿qué hará el club con el dinero es una buena pregunta por estas horas? Como las obras en el estadio Monumental están prácticamente cubiertas por los ingresos genuinos de la institución, la idea de los dirigentes es reforzar el proyecto futbolístico del club, tanto en los juveniles como en el plantel mayor. Claro que no se descartan reformas en otros lugares del club. Por el momento, Brito dijo: “El estadio está en obras, pero con Argentinos (el domingo 12, por la tercera fecha del campeonato) se verá casi todo terminado. Está todo muy avanzado”.

Cada día más linda nuestra casa, ¿no, Colo? 😍 pic.twitter.com/0PizgiA5fW — River Plate (@RiverPlate) February 2, 2023

Los dirigentes aseguran que no hay intenciones de realizar nuevos movimientos en el actual mercado de pases: “Por ahora, damos por cerrado el libro de pases”, avisó. Se considera que el plantel está armado y es completo, tal como solicitó el DT Martín Demichelis. A mediados de año se verá. Y esa será la gran apuesta de los millonarios para reforzar con más jerarquía el grupo, sobre todo, si el conjunto se clasifica para los octavos de final de la Copa Libertadores, el gran objetivo. Sobre esto, expresó: “Siempre queremos superar los planteles que tenemos. El único fracaso es cuando uno no lo intenta. River merece seguir siendo ambicioso”, y admitió que les interesó un defensor que es pretendido por Boca: “Hubo algunas conversaciones por Merolla y se consideró que con los centrales que tenemos, estamos bien y para pelear”.

La salida de Juan Fernando Quintero fue una baja muy sensible en el inicio de la temporada para el Millonario y Brito habló de cómo sintió su salida: “Con Juanfer tengo un cariño y vínculo personal. Sabíamos que venía por un año y que iba a ser muy difícil que pueda seguir”. La complicación para retenerlo fue pura y exclusivamente económica: “Tratamos que haya equidad en el plantel y no queríamos que lo de Juanfer traiga problemas. No podíamos lograr sacar los dólares por tener domicilio fiscal argentino”. Finalmente se mostró ilusionado con verlo, una vez más, con la casaca de River: “Estamos con muchas expectativas que en algún momento pueda volver”.

Brito se ilusiona ante un regreso de Juanfer Quintero Archivo

Sabido es el deseo de contratar a Nicolás Otamendi, pero con el defensor no se acabaría la lista de jugadores con los que sueñan por Núñez. En cuanto al fútbol juvenil, la idea es profundizar los recursos en la búsqueda de futuros talentos. El caso de Enzo Fernández es un clara muestra y les da la razón. “Estamos muy conformes. Es mucho lo que se puede hacer con ese dinero. Tenemos pensadas varias obras y, obviamente, es una operación que nos sirve y mucho”, opinaba a fin de año Brito.

