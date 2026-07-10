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Enzo Fernández reveló la frase que le dijo a Lionel Messi al oído que lo emocionó hasta las lágrimas

El volante del seleccionado argentino recordó el momento de intimidad compartido con el capitán en el campo de juego tras la clasificación del seleccionado argentino

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Enzo Fernández reveló lo que le dijo a Lionel Messi
Enzo Fernández reveló lo que le dijo a Lionel Messi Chris Brunskill/Fantasista - Getty Images North America

En la intimidad de los momentos decisivos que marcaron el camino del seleccionado argentino en la reciente Copa del Mundo, las emociones a flor de piel se hicieron presentes no solo en el público, sino también entre los jugadores.

Enzo Fernández, fue partícipe un instante cargado de significado junto a Lionel Messi, en el cual las lágrimas del capitán no pasaron desapercibidas. Al ser consultado por la prensa sobre el episodio, detalló que fue lo que le dijo al oído.

“Sí, le dije que todavía no era el momento para irse a casa, que gracias, gracias por ser un luchador todo el tiempo, demostrando que a pesar de las adversidades siempre tiene algo extra para nosotros, y bueno, eso, agradecerle porque al final es increíble”, relató el jugador.

“Sabemos todo lo que él lo vive también y sabiendo que puede ser su último mundial. Para nosotros es un privilegio compartir con él”, señaló para poner en palabras el sentimiento compartido por todo el plantel.

El partido ante Egipto no fue un camino sencillo para el conjunto nacional, y el propio Fernández admitió que las dificultades fueron una constante que pusieron a prueba la resiliencia del grupo. “Sí, sí, no te voy a mentir. Sabíamos que iba a ser difícil”, confesó Fernández.

Una remontada para la historia

El conjunto africano sorprendió al ponerse 2-0 gracias a los tantos de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico. Argentina reaccionó a través de Cristian Romero, quien marcó el descuento para devolverle vida al equipo.

Ya en el complemento apareció Messi para igualar el marcador y alimentar la ilusión albiceleste. Cuando el empate parecía llevar el encuentro a un desenlace incierto, Enzo Fernández apareció en el tiempo agregado con un cabezazo que selló el 3-2 definitivo y desató la euforia argentina.

Así fue el festejo de la Selección con la hinchada tras el agónico pase a cuartos
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El próximo desafío

Con la clasificación asegurada, la selección argentina enfrentará en los cuartos de final al ganador del cruce entre Suiza y Colombia, con el objetivo de seguir avanzando en la Copa del Mundo.

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