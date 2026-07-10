Noticias del ICE en California: confirman operativos y presencia de agentes por el partido de España en Los Ángeles
Los agentes federales se enfocan en controles de seguridad durante el encuentro de cuartos de final del Mundial 2026
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estará presente en California este viernes 10 de julio para participar del dispositivo desplegado por las autoridades federales. Los agentes se enfocarán en tareas de seguridad, en el marco del partido entre España y Bélgica por el Mundial 2026 en el Estadio Los Ángeles.
Los operativos con presencia del ICE en Los Ángeles por el partido de España
Desde las 15 hs (hora del Este de Estados Unidos), España enfrenta a Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026 y, en este marco, el ICE intervendrá en el operativo de seguridad en Los Ángeles. En sus tareas, colaborará con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y su subdivisión, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
La presencia de agentes responde a un protocolo establecido para los eventos catalogados con el mayor nivel de seguridad dentro del sistema federal, según la información oficial. En lugar de realizar redadas de control migratorio, el objetivo es preservar la seguridad de jugadores, trabajadores y espectadores durante el desarrollo del partido.
Previamente, el zar fronterizo Tom Homan indicó en diálogo con CBS News que la agencia federal tomará medidas si ve a inmigrantes indocumentados involucrados en una situación que represente un problema para la seguridad, pero aclaró que esa no es la prioridad de la agencia durante el torneo.
En primera instancia, según el funcionario, las personas con documentación regular no deberían verse afectadas por los controles.
SEAR 1 y las tareas del ICE durante los operativos del Mundial 2026
Antes de que la Copa del Mundo comenzara, el DHS la clasificó en el nivel SEAR 1 (Special Event Assessment Rating). Esto corresponde a la categoría federal más alta y representa la participación coordinada de distintas agencias federales.
En concreto, el protocolo establecido a nivel nacional implica que los agentes concentren parte de sus tareas en:
- Combatir la reventa ilegal de entradas.
- Detectar mercancía falsificada.
- Reforzar los controles frente a actividades vinculadas con el narcotráfico en rutas de transporte.
Por su parte, Markwayne Mullin, secretario del DHS, se refirió en diálogo con CBS News a la imagen que se construyó sobre la agencia. “Los medios y el público han convertido a los agentes del ICE en villanos. Por eso, cuando están presentes en estos eventos deportivos, no estamos haciendo control de inmigración”, resaltó.
Después del partido de esta tarde, no habrá más duelos del Mundial en Los Ángeles, por lo que termina el despliegue del ICE en la zona en el contexto del torneo deportivo.
Cómo llegan España y Bélgica a los cuartos de final del Mundial 2026
La Copa del Mundo tiene una nueva jornada este viernes 10 de julio, con la participación de uno de los favoritos a llevarse la copa. España, que terminó en el primer puesto en fase de grupos con dos triunfos y un empate, venció en dieciseisavos de final a Austria por 3 a 0.
En octavos, los dirigidos por Luis de la Fuente enfrentaron su mayor desafío ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. Con un desarrollo reñido, lograron avanzar a los cuartos de final con un gol de Mikel Merino en tiempo de descuento, lo que sentenció el triunfo 1-0.
Bélgica terminó la fase de grupos con dos empates y una victoria. En dieciseisavos, frente a Senegal, parecía quedar afuera con un 0-2 en contra parcial, pero logró sobreponerse y, tras empatar en los 90 minutos, se impuso por 3-2 en el tiempo extra.
En octavos de final tuvo su mejor partido y goleó por 4-1 al anfitrión Estados Unidos para obtener el pase a cuartos.
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