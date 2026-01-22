Arranca el Torneo Apertura 2026 con cinco partidos, el mismo formato, dos equipos nuevos y varios refuerzos de jerarquía

Se levanta el telón para el fútbol doméstico. Fueron cuarenta días de espera para que la pelota vuelva a rodar hoy en las canchas de la primera división argentina. El menú para el primer capítulo aparece con cinco propuestas y la acción comenzará en Mar del Plata, desde las 17, con el duelo interzonal que protagonizarán Aldosivi y Defensa y Justicia (televisa TNT Sports). La primera fecha del Torneo Apertura culminará el domingo 25 y la segunda arrancará el lunes 26 en medio de un calendario muy intenso, ya que se busca completar la actividad antes del comienzo de la Copa del Mundo.

La propuesta de esta primera fecha continuará con otros cuatro choques: Banfield se enfrentará con Huracán y Unión ante Platense, desde las 20, e Instituto recibirá a Vélez, mientras que Central Córdoba jugará ante el debutante Gimnasia de Mendoza, ambos desde a las 22.15. Los cuatro encuentros serán televisados por TNT Sports y ESPN Premium, respectivamente.

Este será el segundo año consecutivo en el que la temporada de la máxima categoría del fútbol argentino se desarrolle con un campeonato por semestre, con un formato compuesto por una etapa regular de dos zonas de 15 clubes cada una, 16 fechas a jugarse y posteriores cruces de playoffs a partir de los octavos de final.

También habrá un título para el equipo que termine primero en la tabla anual, sistema que seguirá definiendo la clasificación a las copas internacionales (los campeones se clasificarán a Libertadores) y también un descenso (el otro será por promedios). Durante la temporada habrá además cinco copas nacionales, la Sudamericana y la Recopa que jugarán Lanús y Flamengo el mes que viene.

Dentro de las novedades que tendrá la competencia, aparecen los dos equipos ascendidos, ya que tanto Gimnasia de Mendoza como Estudiantes de Río Cuarto (Córdoba) disputarán por primera vez una temporada completa en el primer nivel del fútbol nacional. Sólo habían participado en los Torneos Nacionales entre las décadas del 70 y el 80. Estos equipos tomaron los lugares de los descendidos San Martín de San Juan y Godoy Cruz.

🏳️ ¡𝗟𝗟𝗘𝗚𝗢́ 𝗘𝗟 𝗗𝗜́𝗔! 🏴

🔛 Hoy juega Gimnasia. ¡Hoy jugamos TODOS! 💪🏻🐺#𝑺𝒐𝒎𝒐𝒔𝑫𝒆𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝑨 pic.twitter.com/jEx8Uyeq0U — Gimnasia y Esgrima Mza 8️⃣♥️ (@GimnasiaMendoza) January 22, 2026

Además, de los 30 equipos que conforman la primera división, apenas cuatro clubes arrancarán con un entrenador diferente del que cerraron el año pasado. Central Córdoba lo hará con Lucas Pusineri, Huracán tendrá al frente a Diego Martínez, Rosario Central contará con Jorge Almirón y Newell’s apostó por la pareja Favio Orsi y Sergio Gómez.

Algunos refuerzos importantes

Muchos equipos se movieron con velocidad para tratar de reforzar sus planteles para este arranque de la temporada 2026. Uno de los primeros que se movió fue Racing que sumó a Valentín Carboni (llegó desde Inter) y Matko Miljevic (Huracán), mientras que Talleres sumó al goleador del torneo Ronaldo Martínez (Platense). Para River fue un mercado muy movido porque sumó a Aníbal Moreno (Palmeiras) a Fausto Vera (Corinthians) y Matías Viña (Palmeiras), mientras que Boca todavía no incorporó y espera definir los desembarcos del paraguayo Ángel Romero (Corinthians) y el colombiano Kevin Serna (Palmeiras).

Valentín Carboni es uno de los refuerzos más importantes del mercado y jugará en el Racing de Gustavo Costas Rodrigo Néspolo

También Argentinos se movió para sumar a Enzo Pérez y Defensa y Justicia incorporó a Ever Banega y Rubén Botta. Estudiantes hizo su jugada con Adolfo Gaich, mientras que Independiente sumó a Ignacio Malcorra. Newell’s también salió al mercado y se quedó con Gabriel Arias y Michael Hoyos, así como Platense fue por Juan Gauto.

También se concretaron retornos a algunos equipos, como es el caso de Emiliano Rigoni y Franco “Mudo” Vázquez a Belgrano, asó como Ignacio Fernández e Ignacio Miramón volverán a vestir la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata. Además, Gastón Avila regresará a Rosario Central y Lucas Robertone a Vélez.

Los partidos de hoy:

17 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal) -TNT Sports-

Árbitro: Daniel E. Zamora

20 Unión – Platense (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría

20 Banfield – Huracán (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Bruno Amiconi

22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

22.15 Instituto – Vélez (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Merlos