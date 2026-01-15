Enzo Pérez pisa los 40 años: la salida en silencio de River y el desafío en Argentinos de un líder que no se rinde

El 2025 fue el año con menos minutos en la cancha de Enzo Pérez desde que a mediados de 2017 decidió cerrar su etapa en Europa y regresar a la Argentina para cumplir su sueño de jugar en el club del que es hincha, River. Los 2713 minutos en sus últimos 12 meses en River quedaron por debajo del promedio de los 3200 de los cursos precedentes. ¿Motivos? El volante mendocino cumplirá el 22 de febrero 40 años y, como deportista de elite, se expone a que lo empiece a alcanzar aquella máxima del cineasta griego Costa-Gavras: “Todas las historias acaban mal, porque incluso nuestros éxitos más rotundos terminarán siendo derrotados por el tiempo, que es un enemigo formidable”. Éxitos le sobran a Enzo, y al ocaso que anda merodeando lo vuelve a desafiar con un contrato por un año “bajo el esquema de productividad”, como anunció Argentinos el día que estampó la firma en La Paternal.

Asegurar que la historia de Enzo en River finalizó mal sería exagerado y hasta apocalíptico. Más apropiado es señalar que no tuvo el cierre que él hubiese querido o soñado en su vuelta desde Estudiantes para un segundo ciclo. Se despidió en la cancha de Racing con una prematura eliminación en el Torneo Clausura, lejos del afecto del Monumental, ese combustible energético del que nunca quiso prescindir, como cuando una vez le dijo muy serio a un director técnico que no lo reemplazara más en el entretiempo en el vestuario, que lo hiciera durante el segundo tiempo, porque la ovación asegurada que bajaría de las tribunas lo hacía sentir vivo, la necesitaba.

Enzo intentará ahora ganarse primero el reconocimiento del hincha del Bicho para luego entrar en su sentimiento. Lo hará con las armas y la disposición de toda su carrera: “Soy un loco por la competencia, por la exigencia, me gusta que me exijan. Soy un apasionado de este deporte. Si no estás bien ni tenés competencia, es difícil mantenerte en estos niveles. Lo vengo haciendo desde hace 15 años. Me apasiona lo que hago. Si cualquier trabajo se hace con pasión, disciplina y profesionalismo, la edad queda un poco de lado, o no se nota tanto”.

A falta de que se terminen de completar los planteles, Enzo será el tercer futbolista entre los de mayor edad en primera división. Pisando los 40, quedará detrás de Juan Insaurralde (41, Sarmiento) y de José Sosa (40), que acaba de renovar contrato por un año con Estudiantes.

Sin la caja de resonancia que es River, Argentinos fue atractivo para Pérez por un proyecto que se consolidó el año pasado y tiene margen de crecimiento: fue tercero en la Tabla Anual, un puesto arriba de River, finalista en la Copa Argentina y por delante aparece la etapa previa de la Copa Libertadores, con una eliminatoria frente a Barcelona de Guayaquil, que en caso de superar tendrá otra instancia para conseguir la clasificación a la etapa de grupos.

El entrenador Nicolás Diez se implicó en las negociaciones por Enzo: “Es un futbolista con una gran trayectoria y quiero que venga a disfrutar. Quería sumar a alguien con oficio porque, si no es la Libertadores, podemos entrar en la Sudamericana. Tuvimos una muy buena charla futbolística; se había complicado un poco por lo económico, pero se pudo solucionar, la dirigencia trabajó muy bien. No tiene que venir a ser caudillo o a hacerse cargo del vestuario, nos va a ayudar a armar un mejor equipo”.

Los otros refuerzos son el arquero chileno Bryan Cortés, el volante Gino Infantino y el delantero Leandro Fernández. Estuvo cerca Nacho Fernández, pero ya le había dado su palabra a Gimnasia. Enzo llega a una zona del campo que en la temporada anterior fue territorio exclusivo de Federico Fattori, que asume varias funciones, entre ser salida con la pelota, ocuparse de los relevos y evitar que el equipo se parta por el eje. Son responsabilidades a las que está acostumbrado Enzo. ¿Hay lugar para los dos en la formación? Sí, es una posibilidad concreta. En la construcción del juego, Fattori puede bajar a la línea de los centrales y Pérez ser un eslabón más adelantado. Diez todavía no los probó juntos en los dos amistosos disputados. Frente a Sacachispas, Enzo armó el doble pivote con Francis Mac Allister, y contra Vélez fue el único centrocampista en los 40 minutos que jugó. En comprensión del juego y de los ritmos de un partido, Enzo le saca un campo de ventaja al batallón de jugadores precipitados que abundan en los equipos.

Diez dijo que no hace falta que Enzo se transforme en caudillo o se haga cargo del vestuario, pero eso sería ir contra la naturaleza del mendocino. En Argentinos tampoco sobran líderes; Alan Lescano fue el capitán (más futbolístico) en la temporada pasada, Erik Godoy es un referente silencioso y Hernán López Muñoz está en pleno proceso de maduración en un ámbito en el que es muy apreciado.

Por trayectoria y personalidad, Pérez luchará por su lugar: “Me gusta competir hasta con los más chicos, para que digan que el viejo se la sigue bancando”. Lo que se ve en la cancha es la parte esencial de un Enzo que afuera vive con un profesionalismo sin fisuras, con tendencia a ser cabeza de grupo para abarcar cuestiones que hacen a la dinámica de un plantel.

Predica con el ejemplo en cuanto a su cuidado personal (entrenamiento, alimentación, descanso). Preparadores físicos y nutricionistas reciben constantemente su curiosidad y consultas por sus valores de rendimiento y la manera de mejorarlos.

El último partido de Enzo Pérez en River: el 24 de noviembre, en la eliminación ante Racing por los octavos de final del Torneo Clausura NurPhoto - NurPhoto

Desde su cargo de capitán en River, internamente se convivió con los estados anímicos variables de Enzo, en función de si tenía un día positivo o estaba “cruzado”. Por estas oscilaciones, para algunos era un “perro verde”. “Un día te podía saludar afectuosamente, pero al siguiente por ahí te ignoraba”, confió alguien que tenía que tratarlo a diario. Pedía intervención en todo lo logístico: viajes, horarios, concentraciones, utilería, dirigentes que acompañaban la delegación. Y su palabra tenía peso. Peleaba con los dirigentes premios y hasta la cantidad de entradas que les correspondía a los jugadores en cada partido. Y los juveniles tenían en él a un consejero permanente, sobre todo en cómo debían comportarse públicamente y cuidar la imagen.

“Sus compañeros lo veían como un líder positivo, no lo confrontaban, salvo alguna vez González Pirez, que está muy preparado para el debate. Pero Enzo quizá no se daba cuenta de que cuando se enojaba porque no tenía todos los minutos que quería o se peleaba con los dirigentes, ese malestar también le llegaba al resto por el ascendente que tenía”, agregó la fuente consultada.

No es de los jugadores que viven aislados de lo mediático. “No soy de los que dicen no leo ni escucho nada”, disparó en la intimidad. Le hizo notar al departamento de comunicación de River que estaban repitiendo fotos de los mismos jugadores en los partidos. Consume medios y alguna vez llamó a un periodista por una observación que le molestó.

Hace unos años pensaba en un retiro más suave en su provincia, en su club de origen (Godoy Cruz) o en el que es hincha (Deportivo Maipú). Pero a los 40, Enzo sigue en la línea de fuego, siente que le quedan cartuchos por quemar.